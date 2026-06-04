Илон Маск дунёдаги илк триллионер бўлиши мумкин

·217·Дунё
Илон Маск дунёдаги илк триллионер бўлиши мумкин
Аудио версияси

Илон Маскга тегишли SpaceX компанияси акциялари оммавий савдога чиқариш арафасида 1,75 триллион доллар деб баҳоланди. Агар акциялар шу нархда сотилса, Маск дунёдаги биринчи триллионерга айланиши мумкин. Бу ҳақда компания АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржалар комиссиясига (SEC) тақдим этган ҳужжатларда маълум қилинди.

Қайд этилишича, SpaceX акцияларининг бошланғич баҳоси 135 доллар этиб белгиланган. Шу нархда сотилса, компаниянинг умумий қиймати 1,75 триллион долларга етиши мумкин, бу эса аввалги 1,25 триллион долларлик баҳолашдан юқори.

Маълумотга кўра, SpaceX’нинг IPO жараёни 12 июнь куни Nasdaq биржасида бошланиши кутилмоқда. Компания 75 миллиард доллар жалб қилишни режалаштирган бўлиб, бу АҚШ тарихидаги энг йирик IPOлардан бири бўлиши мумкин.

Мутахассислар бундай акция нархининг олдиндан эълон қилиниши кам учрайдиган ҳолат эканини айтади. Агар 135 доллар ёки ундан юқори нарх тасдиқланса, SpaceX дунёдаги энг қиммат компаниялар қаторига кириши мумкин.

Шу ҳолатда компания акцияларининг катта қисмига эгалик қилувчи Илон Маскнинг бойлиги ҳам кескин ошиб, назарий жиҳатдан уни дунёдаги биринчи триллионерга айлантириши мумкин.

Бироқ таҳлилчилар бундай натижа кафолатланмаганини таъкидламоқда. SpaceX ҳозир 18,6 миллиард доллар даромад олган бўлса-да, 4,9 миллиард доллар зарар билан йилни якунлаган. 2026 йил биринчи чорагида ҳам зарар 4,3 миллиард доллар бўлган.

Ҳозирда SpaceX активлари 102 миллиард доллар, қарзи эса 60,5 миллиард доллар деб баҳоланмоқда. Шу билан бирга компания космик лойиҳалардан ташқари сунъий интеллект, интернет сунъий йўлдошлари ва дата-марказлар соҳасига ҳам катта сармоя киритмоқда.

Илон МаскSpaceXАҚШSECNasdaq
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ давлат котибининг Украина ҳақидаги баёнотига Лавровнинг муносабатиКеча, 18:07Эверестда 6 кун овқатсиз ва кислородсиз қолган эркак тирик топилдиКеча, 17:51Енакиево яқинида йўловчи автобусига дрон орқали ҳужум уюштирилдиКеча, 16:215300 йиллик мумияда хавфли микроорганизмлар аниқландиКеча, 14:12Кутилмаган воқеа: аёл машинаси билан метро рельсига тушиб қолдиКеча, 13:42Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот бердиКеча, 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Илон Маск дунёдаги илк триллионер бўлиши мумкин – Zamin.uz, 04.06.2026