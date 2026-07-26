SpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг баланд Мечазилла минорасини қуриб битказди
Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси коинотни забт этиш йўлида яна бир муҳим қадамни ташлади. Флорида штатидаги Канаверал бурнида жойлашган ЛК-37A майдончасида инсоният тарихидаги энг йирик Starship ракетаси учун мўлжалланган улкан старт минораси — Мечазилла қурилишининг асосий босқичи якунланди. Ушбу иншоот нафақат ўлчами, балки ракеталарни ҳавода тутиб олиш технологияси билан ҳам коинот саноатида инқилоб ясаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, қурувчилар конструкциянинг тўққизинчи ва охирги модулини муваффақиятли ўрнатишган. Шу билан миноранинг вертикал йиғиш ишлари ўз якунига етди. Ушбу жараённи тасвирга олган Жулиа Бергерон миноранинг лойиҳавий баландлигига етганини тасдиқлади. Эндиликда ушбу металл конструкция коинот марказининг энг кўзга кўринган объектларидан бирига айланди.
Дунёнинг энг қудратли крани ёрдамида бунёд этилган иншоотМечазилла минорасини қуриш учун оддий техникалар етарли бўлмади. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу лойиҳада Германияда ишлаб чиқарилган ва дунёдаги энг кучли ҳисобланган Лиебҳерр ЛР 13000 гусеницали крани қўлланилган. Мазкур техника 3000 тоннагача бўлган юкни кўтариш қувватига эга бўлиб, миноранинг оғир модулларини аниқлик билан жойлаштириш имконини берди.
Қурилиш ишлари жуда қисқа муддатларда ва юқори суръатларда олиб борилди. Миноранинг асосий қисмлари йиғиб бўлинган бўлса-да, SpaceX олдида ҳали мураккаб техник вазифалар турибди. Энди мутахассислар минорага махсус механик "қўллар" (чопстиккс) ва ракетага хизмат кўрсатиш тизимларини ўрнатишлари лозим. Бу ускуналар Starship тизимини учириш ва қайта қўндириш жараёнида ҳал қилувчи рол ўйнайди.
Starship тизимининг келажаги ва янги синовларИлон Маскнинг таъкидлашича, SpaceX навбатдаги парвоз вақтида Starship тизимининг юқори поғонаси — Шипни айнан мана шу Мечазилла минорасидаги механик тутқичлар ёрдамида ҳавонинг ўзида тутиб олишга ҳаракат қилади. Бу усул ракеталарни қайта ишлатиш самарадорлигини кескин оширади ва парвозлар орасидаги вақтни қисқартиради.
Starship лойиҳасининг муваффақияти нафақат SpaceX, балки бутун дунё коинот тадқиқотлари учун муҳимдир. Чунки ушбу ракета келажакда Ойни ўзлаштириш ва Марсга инсонларни етказиш учун асосий транспорт воситаси бўлиши режалаштирилган. Миноранинг қуриб битказилиши Канаверал бурнидаги 37A мажмуасини тўлиқ қувват билан ишга туширишга яқинлаштирмоқда.
Ҳозирда SpaceX ўзининг 13-синов парвози натижаларини таҳлил қилмоқда ва янги минора имкониятларини амалда синаб кўришга тайёргарлик кўрмоқда. Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун ҳам ушбу янгиликлар қизиқарли, сабаби Starlink ва Starship каби лойиҳалар глобал интернет ва коинот логистикасини бутунлай ўзгартириб юбориш салоҳиятига эга.
…