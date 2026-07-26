SpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг баланд Мечазилла минорасини қуриб битказди

·27·Техно
SpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг баланд Мечазилла минорасини қуриб битказди

Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси коинотни забт этиш йўлида яна бир муҳим қадамни ташлади. Флорида штатидаги Канаверал бурнида жойлашган ЛК-37A майдончасида инсоният тарихидаги энг йирик Starship ракетаси учун мўлжалланган улкан старт минораси — Мечазилла қурилишининг асосий босқичи якунланди. Ушбу иншоот нафақат ўлчами, балки ракеталарни ҳавода тутиб олиш технологияси билан ҳам коинот саноатида инқилоб ясаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, қурувчилар конструкциянинг тўққизинчи ва охирги модулини муваффақиятли ўрнатишган. Шу билан миноранинг вертикал йиғиш ишлари ўз якунига етди. Ушбу жараённи тасвирга олган Жулиа Бергерон миноранинг лойиҳавий баландлигига етганини тасдиқлади. Эндиликда ушбу металл конструкция коинот марказининг энг кўзга кўринган объектларидан бирига айланди.

Дунёнинг энг қудратли крани ёрдамида бунёд этилган иншоот

Мечазилла минорасини қуриш учун оддий техникалар етарли бўлмади. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу лойиҳада Германияда ишлаб чиқарилган ва дунёдаги энг кучли ҳисобланган Лиебҳерр ЛР 13000 гусеницали крани қўлланилган. Мазкур техника 3000 тоннагача бўлган юкни кўтариш қувватига эга бўлиб, миноранинг оғир модулларини аниқлик билан жойлаштириш имконини берди.

Қурилиш ишлари жуда қисқа муддатларда ва юқори суръатларда олиб борилди. Миноранинг асосий қисмлари йиғиб бўлинган бўлса-да, SpaceX олдида ҳали мураккаб техник вазифалар турибди. Энди мутахассислар минорага махсус механик "қўллар" (чопстиккс) ва ракетага хизмат кўрсатиш тизимларини ўрнатишлари лозим. Бу ускуналар Starship тизимини учириш ва қайта қўндириш жараёнида ҳал қилувчи рол ўйнайди.

Starship тизимининг келажаги ва янги синовлар

Илон Маскнинг таъкидлашича, SpaceX навбатдаги парвоз вақтида Starship тизимининг юқори поғонаси — Шипни айнан мана шу Мечазилла минорасидаги механик тутқичлар ёрдамида ҳавонинг ўзида тутиб олишга ҳаракат қилади. Бу усул ракеталарни қайта ишлатиш самарадорлигини кескин оширади ва парвозлар орасидаги вақтни қисқартиради.

Starship лойиҳасининг муваффақияти нафақат SpaceX, балки бутун дунё коинот тадқиқотлари учун муҳимдир. Чунки ушбу ракета келажакда Ойни ўзлаштириш ва Марсга инсонларни етказиш учун асосий транспорт воситаси бўлиши режалаштирилган. Миноранинг қуриб битказилиши Канаверал бурнидаги 37A мажмуасини тўлиқ қувват билан ишга туширишга яқинлаштирмоқда.

Ҳозирда SpaceX ўзининг 13-синов парвози натижаларини таҳлил қилмоқда ва янги минора имкониятларини амалда синаб кўришга тайёргарлик кўрмоқда. Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун ҳам ушбу янгиликлар қизиқарли, сабаби Starlink ва Starship каби лойиҳалар глобал интернет ва коинот логистикасини бутунлай ўзгартириб юбориш салоҳиятига эга.

SpaceXStarshipМечазиллаИлон МаскКоинот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor дунёдаги илк «смартфон-робот»ни тақдим этади: Янги қурилманинг имкониятлариHonor дунёдаги илк «смартфон-робот»ни тақдим этади: Янги қурилманинг имкониятлариБугун, 11:58Ҳиндистон пойтахтида тарихий интернет-блокировкаси: Сиёсий инқироз ва рақамли узилишҲиндистон пойтахтида тарихий интернет-блокировкаси: Сиёсий инқироз ва рақамли узилишБугун, 11:22Elon Musk Марсни инсониятни сунъий интеллект ва пандемиялардан қутқарувчи қалқон деб атадиElon Musk Марсни инсониятни сунъий интеллект ва пандемиялардан қутқарувчи қалқон деб атадиБугун, 09:50OpenAI 20 миллиард долларлик йирик лойиҳани эълон қилди: Камеллиа лойиҳаси тафсилотлариOpenAI 20 миллиард долларлик йирик лойиҳани эълон қилди: Камеллиа лойиҳаси тафсилотлариБугун, 06:51Сунъий интеллект пойгаси қурбонлари: Monday.com ва бошқа техногигантлар оммавий қисқартиришларни бошладиСунъий интеллект пойгаси қурбонлари: Monday.com ва бошқа техногигантлар оммавий қисқартиришларни бошладиБугун, 06:50Сунъий интелект генларни таҳрирлашда табиатдан ўзиб кетди: КРИСPR тизимида инқилобСунъий интелект генларни таҳрирлашда табиатдан ўзиб кетди: КРИСPR тизимида инқилобБугун, 05:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб