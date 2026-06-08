Туркияда ота 3 ёшли қизини деразадан ташламоқчи бўлди

·0·Дунё
Туркияда ота 3 ёшли қизини деразадан ташламоқчи бўлди

Туркиянинг Анқара шаҳрида содир бўлган ҳолат жамоатчилик эътиборини тортди. Жорий йилнинг 5 июнь куни бир эркак ўзининг 3 ёшли қизини гаровга олиб, хавфли вазиятни юзага келтирди. Бу ҳақда маҳаллий ОАВ хабар тарқатди.

Маълум қилинишича, воқеа Этимесгут туманидаги Пиёда маҳалласи, 2022-кўчада жойлашган хонадонлардан бирида рўй берган. Турмуш ўртоғи билан жанжаллашиб қолган шахс кичик ёшли қизини пичоқ билан гаровга олган.

Уй деразасидан эркакнинг бир қўлида пичоқ, иккинчи қўлида эса болани ушлаб турганини кўрган атрофдагилар зудлик билан 112 тезкор чақирув хизматига мурожаат қилган. Орадан кўп ўтмай ҳодиса жойига полиция ходимлари, ўт ўчириш хизмати ва тез тиббий ёрдам бригадалари етиб келган.

Ҳуқуқ-тартибот идоралари ва қутқарув хизматлари ҳудудда хавфсизлик чораларини кучайтириб, гумонланувчини қизини қўйиб юборишга кўндиришга уринган. Бироқ музокаралар кутилган натижани бермаган.

Шундан сўнг махсус операция кучлари томонидан тезкор тадбир ўтказилиб, эркак зарарсизлантирилган. 3 ёшли қизалоқ эса хавфсиз ҳолда қутқарилиб, шифокорлар назоратига топширилган. Гумонланувчи ҳам тиббиёт муассасасига олиб кетилган.

Полиция маълумотида айтилишича, тезкор ҳаракатлар натижасида боланинг ҳаёти сақлаб қолинган. Шу билан бирга, операция давомида хизмат вазифасини бажараётган махсус хизмат ити ҳам жароҳат олган ва ҳозирда уни даволаш ишлари олиб борилмоқда.

Айни пайтда мазкур ҳолат юзасидан тегишли тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каспий денгизида сув сатҳи тез суръатларда пасаймоқдаКаспий денгизида сув сатҳи тез суръатларда пасаймоқдаБугун, 13:14Эрон Исроилга “қаттиқ зарба” ҳақида огоҳлантириш бердиЭрон Исроилга “қаттиқ зарба” ҳақида огоҳлантириш бердиБугун, 13:05Трамп Исроил ва Эронни зудлик билан сулҳга чақирдиТрамп Исроил ва Эронни зудлик билан сулҳга чақирдиБугун, 13:003 ёшли қизчанинг ҳаёти махсус қутқарув операцияси билан сақлаб қолинди3 ёшли қизчанинг ҳаёти махсус қутқарув операцияси билан сақлаб қолиндиБугун, 07:09Президент отган тўп ортидан югуриб, журналист йиқилиб тушдиПрезидент отган тўп ортидан югуриб, журналист йиқилиб тушдиБугун, 06:4380 минг одам яшайдиган кема-шаҳар: келажак аллақачон бошланмоқда80 минг одам яшайдиган кема-шаҳар: келажак аллақачон бошланмоқдаБугун, 06:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди