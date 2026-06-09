Исроилдаги ўзбекистонликлар хавфдан огоҳлантирилди

·0·Дунё
Исроилдаги ўзбекистонликлар хавфдан огоҳлантирилди

Ўзбекистоннинг Исроилдаги элчихонаси мамлакат ҳудудидаги фуқароларга хавфсизлик вазияти янада кескинлашиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирув берди.

Ушбу давлатда бўлиб турган Ўзбекистон фуқароларидан эҳтиёткорликни кучайтириш сўралди. Элчихона барча фуқароларни Исроил Фронт орти қўмондонлиги томонидан бериладиган кўрсатмаларга қатъий амал қилишга чақирди.

Хавфсизликни таъминлаш мақсадида қуйидагилар тавсия этилди:

— доим ҳимояланган жойларга яқин ҳудудларда бўлиш;
— ҳаво ҳужуми ҳақида сигнал ёки сирена янграганда зудлик билан ҳимоя жойига кириш;
— Фронт орти қўмондонлиги рухсат бермагунча ҳимоя жойини тарк этмаслик;
— расмий хабарлар ва фавқулодда кўрсатмаларни узлуксиз кузатиб бориш.

Маълум қилинишича, Эрон 7 июнь куни Исроил ҳудудига қарши иккинчи тўлқин ракета зарбаларини амалга оширган. Бу ҳужум 2026 йил апрель ойидаги сулҳдан кейин Эрон томонидан Исроилга қилинган илк тўғридан тўғри ракета зарбаси сифатида қайд этилган. Эрон расмийлари бу ҳужумни Исроилнинг Байрут жанубидаги нишонларга берган зарбасига жавоб сифатида изоҳлаган.

Исроилнинг ракета ҳужумлари ҳақида огоҳлантириш тизими маълумотларига кўра, мамлакат шимолидаги Хайфа шаҳри атрофида ҳаво ҳужуми хавфи сиреналари ишга тушган.

Эрон ҳарбий қўмондонлиги агар Исроил томони жавоб қайтарса, Теҳрон янада кучли ва вайронкор зарбаларга дуч келишидан огоҳлантирган. Орадан кўп ўтмай, Исроил Эроннинг ғарбий ва марказий ҳудудларидаги ҳарбий объектларга жавоб зарбалари берилганини маълум қилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

БМТ экспертлари қотиллиги: Конго суди ўлим ҳукмини тасдиқладиБМТ экспертлари қотиллиги: Конго суди ўлим ҳукмини тасдиқладиБугун, 18:30Си Жинпинг КХДРга тарихий икки кунлик давлат ташрифини якунладиСи Жинпинг КХДРга тарихий икки кунлик давлат ташрифини якунладиБугун, 17:12Япония­да битта айиқ сабабли 94 та мактаб ёпилдиЯпония­да битта айиқ сабабли 94 та мактаб ёпилдиБугун, 15:41Филиппинда кучли зилзила: қурбонлар сони ортмоқдаФилиппинда кучли зилзила: қурбонлар сони ортмоқдаБугун, 15:3214 кун овқатсиз қолган аёл Малайзия тоғларидан тирик топилди14 кун овқатсиз қолган аёл Малайзия тоғларидан тирик топилдиБугун, 15:19АҚШга тезроқ кетишни истаганлар учун янги премиум хизмат йўлга қўйилдиАҚШга тезроқ кетишни истаганлар учун янги премиум хизмат йўлга қўйилдиБугун, 15:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди