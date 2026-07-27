Салоҳ «Бешикташ»га яқин: клуб сўнгги жавобни кутмоқда
Муҳаммад Салоҳнинг «Бешикташ»га ўтиши бўйича ҳал қилувчи соатлар бошланган бўлиши мумкин. Туркия матбуоти мисрлик юлдузнинг трансфери бугун эълон қилиниши эҳтимолини илгари сурмоқда, аммо клубнинг охирги расмий позициясига кўра, келишув ҳали тўлиқ якунланмаган.
«Бешикташ» Салоҳ ва унинг вакилларига сўнгги таклифини тақдим этган. Энди Истанбул клуби футболчининг якуний жавобини кутмоқда — катта трансфер йўлидаги асосий интрига ҳам айнан шу ерда.
Формалар тайёр, аммо имзо ҳали қўйилмаган
Журналист Атакан Курт тарқатган маълумотга кўра, «Бешикташ» Салоҳни кутиб олиш учун ташкилий тайёргарликларни деярли якунлаган.
Хабарларда қуйидаги режалар тилга олинмоқда:
Салоҳ фамилияси туширилган формаларни тайёрлаш;
аэропортда тантанали кутиб олиш маросими;
футболчини махсус транспортда стадионга олиб келиш;
мухлислар иштирокида шартнома имзолаш;
трансферни катта тақдимот орқали эълон қилиш.
Бироқ форма тайёрлангани ёки маросим режалаштирилгани шартнома имзоланганини англатмайди. Клуб президенти Сердал Адали 25 июль куни Салоҳ томонига якуний расмий таклиф юборилганини, энди қисқа муддат ичида жавоб кутилаётганини айтган.
«Бешикташ» сўнгги таклифида шартларни яхшилади
Туркия нашрлари маълумотига кўра, дастлаб музокараларда футболчининг вакили талаб қилган юқори комиссия сабаб жиддий тўсиқ пайдо бўлган.
Сердал Адали Салоҳ трансферга дастлаб розилик билдирганини, аммо хабарлар матбуотга чиққач, агентнинг молиявий талаблари кескин ошганини маълум қилган. Клуб раҳбари тахминан 35 фоизлик комиссия талабини қабул қилиб бўлмаслигини таъкидлаган.
Кейинги музокараларда томонлар ўртасидаги фарқ қисқаргани хабар қилинди. Айрим манбалар агентнинг комиссия бўйича талабини пасайтиргани ва «Бешикташ» яхшиланган сўнгги таклифни тақдим этганини ёзмоқда. Аммо шартноманинг аниқ молиявий шартлари клуб томонидан расман тасдиқланмаган.
Салоҳга қанча маош таклиф қилинган?
Туркия матбуотида бир-биридан фарқ қилувчи рақамлар келтирилмоқда.
Шарт
Матбуотдаги даъво
Шартнома муддати
1+1 ёки 2 йил
Йиллик кафолатланган маош
12–15 миллион евро
Бонуслар
4 миллион еврогача
Икки йиллик умумий харажат
40 миллион евродан ортиқ
Сўнгги хабарларда Салоҳга йилига 15 миллион евро кафолатланган маош ва натижаларга боғлиқ қўшимча бонуслар таклиф қилингани айтилган. Бироқ бу рақамлар ҳозирча фақат матбуот маълумоти бўлиб, расмий шартнома эълон қилинмагунча якуний деб ҳисобланмайди.
Салоҳнинг ўзи трансферга розими?
Клуб президентининг айтишича, Салоҳ «Бешикташ» бош мураббийи Винченцо Итальяно ва спорт раҳбарияти билан суҳбатлашиб, Истанбулга кўчиб ўтиш ғоясига дастлаб ижобий муносабат билдирган.
Бироқ футболчининг агенти Рами Аббос аввалроқ Салоҳнинг келаси мавсум қаерда ўйнашини ҳали билмаслигини ёзиб, трансфер якунлангани ҳақидаги хабарларни шубҳа остига қўйган. Шу сабаб оғзаки розилик билан имзоланган шартнома ўртасидаги муҳим фарқ сақланиб турибди.
Ҳозирги вазиятда «Салоҳ “Бешикташ” футболчисига айланди» дейишга эрта. Тўғри ифода — клуб таклиф юборди ва якуний жавобни кутмоқда.
Нега «Бешикташ» Салоҳ учун катта таваккал қилмоқда?
34 ёшли Салоҳ трансфер пули талаб қилмайдиган эркин агент ҳисобланади. Аммо юқори маош, бонуслар, имидж ҳуқуқлари ва агент комиссияси битимнинг умумий қийматини жуда катта миқдорга олиб чиқиши мумкин.
Шунга қарамай, «Бешикташ» учун бу трансфер бир нечта йўналишда улкан аҳамиятга эга:
жамоанинг ҳужум салоҳиятини кескин ошириш;
халқаро майдонда клуб нуфузини кўтариш;
янги ҳомийлар ва тижорий келишувларни жалб қилиш;
форма сотувлари ва ижтимоий тармоқлардаги аудиторияни ошириш;
Туркия чемпионатида рақибларга кучли сигнал юбориш.
«Бешикташ» аллақачон «Арсенал»дан Леандро Троссардни трансфер қилди. Салоҳнинг ҳам келиши клубнинг ёзги трансфер кампаниясини Туркия футболи тарихидаги энг шов-шувли даврлардан бирига айлантириши мумкин. Троссард билан шартнома тузилгани клублар томонидан тасдиқланган.
Салоҳ «Ливерпуль»да қандай мерос қолдирди?
«Ливерпуль» Салоҳ 2025/26 йилги мавсум охирида клубни тарк этишини март ойида расман эълон қилганди. Мисрлик футболчи Англияда тўққиз йил ўйнаб, Премьер-лига, Чемпионлар лигаси, Англия кубоги ва бошқа йирик совринларни қўлга киритди.
Клубдаги сўнгги ўйини арафасида унинг ҳисобида 441 учрашув ва 257 та гол бор эди. Бу натижа Салоҳни «Ливерпуль» тарихидаги энг яхши тўпурарлардан бирига айлантирди.
Шу сабаб унинг кейинги клуби ҳақидаги ҳар қандай хабар бутун футбол оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. «Бешикташ» эса Салоҳга Европада қолиш ва жамоанинг мутлақ етакчисига айланиш имкониятини таклиф қилмоқда.
Расмий эълон қачон чиқиши мумкин?
Атакан Курт трансфер шу куннинг ўзида эълон қилиниши мумкинлигини айтмоқда. Бошқа Туркия манбалари эса Салоҳ ва унинг вакилларига якуний қарор қабул қилиш учун қисқа муддат берилганини хабар қилган.
Ҳозирча учта асосий сценарий мавжуд:
Салоҳ таклифни қабул қилади ва «Бешикташ» трансферни расман эълон қилади.
Молиявий масалалар бўйича яна бир музокара ўтказилади.
Томонлар келиша олмайди ва Салоҳ бошқа таклифларни кўриб чиқади.
Ҳозирги маълумотларга қараганда, трансфер аввалгига нисбатан анча яқинлашган. Аммо аэропортдаги кутиб олиш маросими бошланмагунча эмас, клубнинг расмий баёноти чиқмагунча битимни якунланган деб бўлмайди.
Асосий хулоса
«Бешикташ» Муҳаммад Салоҳни қўлга киритиш учун жиддий қадам ташлади ва футболчи томонига сўнгги таклифини юборди. Туркия матбуоти формалар ҳамда тақдимот маросими тайёрланаётганини ёзмоқда.
Бироқ ҳозирча энг муҳим нарса — Салоҳнинг имзоси йўқ. Шунинг учун «трансфер расман амалга ошди» эмас, «Салоҳнинг якуний қарори кутилмоқда» деган таъриф воқеликка кўпроқ мос келади.
Агар мисрлик юлдуз розилик билдирса, «Бешикташ» нафақат ёзнинг, балки Туркия футболи тарихидаги энг катта трансферлардан бирини амалга ошириши мумкин.
…