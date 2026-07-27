Неймар дубль қайд этди, аммо кийиниш хонасида можаро чиқди
Неймар «Шапекоэнсе»га қарши баҳсда иккита гол уриб, «Сантос»ни мағлубиятдан қутқарди. Аммо ўйиндан кейин эътибор унинг майдондаги қаҳрамонлигидан кийиниш хонасидаги баҳсли воқеаларга кўчди.
Бразилия матбуоти юлдуз футболчи икки нафар ёш жамоадошини ҳаддан ташқари кескин танқид қилганини ёзмоқда. Неймар ва футболчиларнинг ўзи эса ҳақорат бўлганини рад этиб, гап бутун жамоага қаратилган одатий талабчан суҳбат ҳақида кетганини таъкидлади.
Неймарни нимада айблашмоқда?
Globo Esporte маълумотига кўра, «Сантос» — «Шапекоэнсе» учрашувининг танаффусида Неймар жамоанинг ўйинидан норози бўлиб, кийиниш хонасида кескин гапирган.
Хабарда у 21 ёшли ярим ҳимоячи Габриэл Бонтемпога нисбатан ҳақоратли ибора ишлатгани ва унинг келаси мавсум қуйи дивизионда ўйнаши мумкинлигини киноя қилгани даъво қилинди.
19 ёшли ҳимоячи Жоау Ананиас ҳам кескин танқидга учрагани айтилмоқда. Манбаларга кўра, футболчининг техник даражаси шубҳа остига олинган. Ананиас иккинчи бўлимда тўпни ўз дарвозасига киритиб қўйганидан кейин баҳс яна давом этган бўлиши мумкин.
Клуб ичидаги айримлар Неймарнинг талабчанлиги одатий жамоавий танқид чегарасидан чиқиб кетган деб ҳисобламоқда.
Хабарларда ушбу вазият ёш футболчиларнинг руҳий ҳолатига ва «Сантос»нинг иккинчи бўлимдаги ўйинига салбий таъсир қилган бўлиши мумкинлиги ҳам қайд этилди. Бироқ бу ҳозирча манбаларнинг баҳоси, расман исботланган хулоса эмас.
Неймар барча айбловларни рад этди
Можаро ҳақидаги хабарлар тарқалганидан кейин Неймар ижтимоий тармоқ орқали муносабат билдирди. У ёш футболчиларни алоҳида нишонга олгани ва уларни ҳақорат қилгани ҳақидаги маълумотларни кескин рад этди.
Ҳужумчининг айтишича, кийиниш хонасида тажрибали футболчилар иштирокида бутун жамоага қаратилган умумий суҳбат бўлган.
«Бу бутун жамоага қаратилган талабчан суҳбат эди», — деди Неймар.
У жамоа муваффақияти учун ўзаро талабчанлик бўлиши табиийлигини таъкидлаб, воқеани бошқача талқин қилганларни ёлғон маълумот тарқатишда айблади.
Ёш футболчилар нима деди?
Габриэл Бонтемпо ва Жоау Ананиас томони ҳам тўғридан-тўғри шахсий ҳақорат ёки катта жанжал бўлганини тасдиқламади.
Уларнинг вакилларига кўра, танаффусда жамоанинг ўйини муҳокама қилинган ва футболчиларга умумий талаблар қўйилган. Улар вазиятни профессионал футболда учраб турадиган одатий кийиниш хонаси суҳбати сифатида баҳолаган.
Шу тариқа, воқеа бўйича икки хил талқин пайдо бўлди:
Globo манбалари Неймарнинг сўзлари ҳақоратли ва ҳаддан ташқари кескин бўлганини айтмоқда;
Неймар ва ёш футболчилар томони шахсий можарони рад этмоқда.
Бу фарқ «Сантос» раҳбарияти учун воқеанинг аслида қандай кечганини аниқлаш заруратини туғдирди.
«Сантос» ички муҳокама ўтказиши кутилмоқда
Бразилия матбуотига кўра, клуб раҳбарияти вазиятни ички тартибда кўриб чиқиш ва кийиниш хонасида бўлганларнинг баёнотларини эшитишни режалаштирган.
Ҳозирча «Сантос» Неймарга нисбатан интизомий жазо қўлланганини ёки расмий суриштирув якунланганини эълон қилгани йўқ. Шу сабаб футболчи жазоланади, деган хулосага келишга ҳали эрта.
Клуб олдида нозик вазифа турибди. Бир томонда жамоанинг энг катта юлдузи ва майдондаги етакчиси бор. Иккинчи томонда эса ёш футболчиларни ҳимоя қилиш ва кийиниш хонасида соғлом муҳитни сақлаш зарурати мавжуд.
Майдонда қаҳрамон, унинг ташқарисида эса баҳс марказида
Неймар «Шапекоэнсе»га қарши учрашувда иккала голни ҳам урди. У биринчи бўлимда ҳисобни очди, сўнгги дақиқаларда эса пенальтини аниқ бажариб, «Сантос»ни 2:2 ҳисобидаги дурангга олиб чиқди.
Бироқ жамоа чемпионатнинг сўнгги поғонасида бораётган рақибга қарши ғалабани сақлаб қола олмади. Танаффусдан кейин «Сантос» ўйин назоратини йўқотиб, қисқа вақт ичида иккита гол ўтказиб юборди.
Неймарнинг ҳолатидаги парадокс ҳам шунда:
унинг голлари жамоани мағлубиятдан қутқарди;
аммо унинг эҳтимолий хатти-ҳаракатлари кийиниш хонасидаги муҳит ҳақида саволлар туғдирди.
Талабчанлик ва ҳақорат ўртасидаги чегара қаерда?
Катта клубларда етакчи футболчиларнинг жамоадошларидан кўпроқ масъулият талаб қилиши оддий ҳол. Лекин талабчанлик шахсий камситишга айланса, у жамоани кучайтириш ўрнига ички ишончни емириши мумкин.
Неймарнинг тажрибаси ва мақоми унга катта таъсир кучи беради. Айнан шунинг учун унинг ҳар бир сўзи ёш футболчиларга оддий танқиддан кўра кучлироқ таъсир қилиши эҳтимол.
Ҳозирча воқеанинг барча тафсилотлари бир-бирига мос келмаяпти. Неймар ва икки футболчи шахсий можарони рад этди, клубдаги айрим манбалар эса чегара бузилганини таъкидламоқда.
Энди асосий савол — «Сантос» ички муҳокамадан кейин бу воқеани оддий эмоционал суҳбат деб ёпадими ёки жамоанинг энг катта юлдузига ҳам аниқ чегара белгилайдими?
…