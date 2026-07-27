Неймар дубль қайд этди, аммо кийиниш хонасида можаро чиқди

·61·Спорт
Неймар дубль қайд этди, аммо кийиниш хонасида можаро чиқди

Неймар «Шапекоэнсе»га қарши баҳсда иккита гол уриб, «Сантос»ни мағлубиятдан қутқарди. Аммо ўйиндан кейин эътибор унинг майдондаги қаҳрамонлигидан кийиниш хонасидаги баҳсли воқеаларга кўчди.

Бразилия матбуоти юлдуз футболчи икки нафар ёш жамоадошини ҳаддан ташқари кескин танқид қилганини ёзмоқда. Неймар ва футболчиларнинг ўзи эса ҳақорат бўлганини рад этиб, гап бутун жамоага қаратилган одатий талабчан суҳбат ҳақида кетганини таъкидлади.

Неймарни нимада айблашмоқда?

Globo Esporte маълумотига кўра, «Сантос» — «Шапекоэнсе» учрашувининг танаффусида Неймар жамоанинг ўйинидан норози бўлиб, кийиниш хонасида кескин гапирган.

Хабарда у 21 ёшли ярим ҳимоячи Габриэл Бонтемпога нисбатан ҳақоратли ибора ишлатгани ва унинг келаси мавсум қуйи дивизионда ўйнаши мумкинлигини киноя қилгани даъво қилинди.

19 ёшли ҳимоячи Жоау Ананиас ҳам кескин танқидга учрагани айтилмоқда. Манбаларга кўра, футболчининг техник даражаси шубҳа остига олинган. Ананиас иккинчи бўлимда тўпни ўз дарвозасига киритиб қўйганидан кейин баҳс яна давом этган бўлиши мумкин.

Клуб ичидаги айримлар Неймарнинг талабчанлиги одатий жамоавий танқид чегарасидан чиқиб кетган деб ҳисобламоқда.

Хабарларда ушбу вазият ёш футболчиларнинг руҳий ҳолатига ва «Сантос»нинг иккинчи бўлимдаги ўйинига салбий таъсир қилган бўлиши мумкинлиги ҳам қайд этилди. Бироқ бу ҳозирча манбаларнинг баҳоси, расман исботланган хулоса эмас.

Неймар барча айбловларни рад этди

Можаро ҳақидаги хабарлар тарқалганидан кейин Неймар ижтимоий тармоқ орқали муносабат билдирди. У ёш футболчиларни алоҳида нишонга олгани ва уларни ҳақорат қилгани ҳақидаги маълумотларни кескин рад этди.

Ҳужумчининг айтишича, кийиниш хонасида тажрибали футболчилар иштирокида бутун жамоага қаратилган умумий суҳбат бўлган.

«Бу бутун жамоага қаратилган талабчан суҳбат эди», — деди Неймар.

У жамоа муваффақияти учун ўзаро талабчанлик бўлиши табиийлигини таъкидлаб, воқеани бошқача талқин қилганларни ёлғон маълумот тарқатишда айблади.

Ёш футболчилар нима деди?

Габриэл Бонтемпо ва Жоау Ананиас томони ҳам тўғридан-тўғри шахсий ҳақорат ёки катта жанжал бўлганини тасдиқламади.

Уларнинг вакилларига кўра, танаффусда жамоанинг ўйини муҳокама қилинган ва футболчиларга умумий талаблар қўйилган. Улар вазиятни профессионал футболда учраб турадиган одатий кийиниш хонаси суҳбати сифатида баҳолаган.

Шу тариқа, воқеа бўйича икки хил талқин пайдо бўлди:

  • Globo манбалари Неймарнинг сўзлари ҳақоратли ва ҳаддан ташқари кескин бўлганини айтмоқда;

  • Неймар ва ёш футболчилар томони шахсий можарони рад этмоқда.

Бу фарқ «Сантос» раҳбарияти учун воқеанинг аслида қандай кечганини аниқлаш заруратини туғдирди.

«Сантос» ички муҳокама ўтказиши кутилмоқда

Бразилия матбуотига кўра, клуб раҳбарияти вазиятни ички тартибда кўриб чиқиш ва кийиниш хонасида бўлганларнинг баёнотларини эшитишни режалаштирган.

Ҳозирча «Сантос» Неймарга нисбатан интизомий жазо қўлланганини ёки расмий суриштирув якунланганини эълон қилгани йўқ. Шу сабаб футболчи жазоланади, деган хулосага келишга ҳали эрта.

Клуб олдида нозик вазифа турибди. Бир томонда жамоанинг энг катта юлдузи ва майдондаги етакчиси бор. Иккинчи томонда эса ёш футболчиларни ҳимоя қилиш ва кийиниш хонасида соғлом муҳитни сақлаш зарурати мавжуд.

Майдонда қаҳрамон, унинг ташқарисида эса баҳс марказида

Неймар «Шапекоэнсе»га қарши учрашувда иккала голни ҳам урди. У биринчи бўлимда ҳисобни очди, сўнгги дақиқаларда эса пенальтини аниқ бажариб, «Сантос»ни 2:2 ҳисобидаги дурангга олиб чиқди.

Бироқ жамоа чемпионатнинг сўнгги поғонасида бораётган рақибга қарши ғалабани сақлаб қола олмади. Танаффусдан кейин «Сантос» ўйин назоратини йўқотиб, қисқа вақт ичида иккита гол ўтказиб юборди.

Неймарнинг ҳолатидаги парадокс ҳам шунда:

  • унинг голлари жамоани мағлубиятдан қутқарди;

  • аммо унинг эҳтимолий хатти-ҳаракатлари кийиниш хонасидаги муҳит ҳақида саволлар туғдирди.

Талабчанлик ва ҳақорат ўртасидаги чегара қаерда?

Катта клубларда етакчи футболчиларнинг жамоадошларидан кўпроқ масъулият талаб қилиши оддий ҳол. Лекин талабчанлик шахсий камситишга айланса, у жамоани кучайтириш ўрнига ички ишончни емириши мумкин.

Неймарнинг тажрибаси ва мақоми унга катта таъсир кучи беради. Айнан шунинг учун унинг ҳар бир сўзи ёш футболчиларга оддий танқиддан кўра кучлироқ таъсир қилиши эҳтимол.

Ҳозирча воқеанинг барча тафсилотлари бир-бирига мос келмаяпти. Неймар ва икки футболчи шахсий можарони рад этди, клубдаги айрим манбалар эса чегара бузилганини таъкидламоқда.

Энди асосий савол — «Сантос» ички муҳокамадан кейин бу воқеани оддий эмоционал суҳбат деб ёпадими ёки жамоанинг энг катта юлдузига ҳам аниқ чегара белгилайдими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Салоҳ «Бешикташ»га яқин: клуб сўнгги жавобни кутмоқдаСалоҳ «Бешикташ»га яқин: клуб сўнгги жавобни кутмоқдаБугун, 10:22Моуринью «Реал»да беш футболчи тақдирини ҳал қилмоқда...Моуринью «Реал»да беш футболчи тақдирини ҳал қилмоқда...Бугун, 10:08Гвардиоласиз «Сити»: Абдуқодир Ҳусановнинг келажагига хавф борми?Гвардиоласиз «Сити»: Абдуқодир Ҳусановнинг келажагига хавф борми?Бугун, 09:57АПЛ Абдуқодир Ҳусановни алоҳида кўрсатди: сабаби видеодаАПЛ Абдуқодир Ҳусановни алоҳида кўрсатди: сабаби видеодаБугун, 09:52«Барселона»даги кескинлик: Ферран Торрес ПСЖга ўтиб кетадими?«Барселона»даги кескинлик: Ферран Торрес ПСЖга ўтиб кетадими?Бугун, 09:34Гвардиола ҳам ечим эмас: Реднапп Англияни огоҳлантирдиГвардиола ҳам ечим эмас: Реднапп Англияни огоҳлантирдиБугун, 09:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди