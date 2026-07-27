АПЛ Абдуқодир Ҳусановни алоҳида кўрсатди: сабаби видеода
Англия Премьер-лигасининг расмий саҳифаси «Манчестер Сити» ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановнинг энг таъсирли ҳаракатларидан тузилган видеони эълон қилди. Лига ўзбекистонлик футболчининг рақибларни қувиб етиш қобилиятини бир жумла билан таърифлади: «Абдуқодир Ҳусанов — жуда тезкор».
Бу оддий ижтимоий тармоқ пости эмас. Қисқа вақт ичида дунёнинг энг талабчан чемпионатларидан бирида асосий таркибга кирган Ҳусановнинг энг катта қуролларидан бири энди Премьер-лиганинг ўзи томонидан ҳам алоҳида эътироф этилди.
Видеода Ҳусановнинг асосий қуроли кўрсатилди
АПЛ саҳифаси тарқатган видеолавҳада Ҳусановнинг рақиб ҳужумчиларини катта масофадан қувиб етиши, хавфли қарши ҳужумларни бартараф этиши ва тезлик ҳисобига ҳимоядаги хатоларни тўғрилаши акс этган.
Постга чақмоқ белгиси қўшилиб, футболчининг энг кучли жиҳатига урғу берилган.
Ҳусановнинг тезлиги унга фақат яккакурашларда устунлик бермайди — у «Манчестер Сити»га ҳимоя чизиғини юқорида ушлаш имконини ҳам яратади.
Пеп Гвардиола ҳам ўзбекистонлик футболчини бир неча бор «жуда тезкор» деб таърифлаган. Мураббийнинг айтишича, клуб Ҳусановни айнан рақибнинг тезкор қарши ҳужумларини тўхтатиш қобилияти учун ҳам танлаган. «Сити» мураббийлар штаби унинг тезликдан ташқари вазиятни ўқиш ва тўғри қарор қабул қилиш қобилиятини ҳам юқори баҳолаган.
Тезлик рақиблар учун жиддий муаммога айланди
Замонавий футболда марказий ҳимоячи учун тезлик шунчаки қўшимча устунлик эмас. Айниқса, «Манчестер Сити» каби катта куч билан олдинга чиқадиган ва ҳимоя чизиғини марказга яқин жойлаштирадиган жамоада бу сифат ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
Ҳусановнинг тезлиги унга:
рақибнинг қарши ҳужумларини қувиб етиш;
қанотдаги тезкор футболчиларга қарши ҳаракат қилиш;
ҳимоя ортига ташланган узатмаларни бартараф этиш;
яккама-якка вазиятларда майдонни тез ёпиш;
шерикларининг хатосини суғурталаш имконини бермоқда.
«Манчестер Сити»нинг расмий мавсумий таҳлилида ҳам Ҳусановнинг куч-қуввати, тезлиги, жасорати ва яккакурашлардаги қатъияти уни мухлислар севимлиси ҳамда асосий таркиб футболчиларидан бирига айлантиргани таъкидланган.
37 ўйин ва Англиядаги дастлабки икки катта соврин
Абдуқодир Ҳусанов 2025/26 йилги мавсумда «Манчестер Сити» таркибида барча мусобақалар доирасида 37 та ўйин ўтказди. У майдонда жами 2817 дақиқа ҳаракат қилди, аммо гол ёки голли узатма қайд этмади.
Ҳимоячининг самарадорлигини фақат голлар билан баҳолаб бўлмайди. Ҳусанов мавсумнинг иккинчи қисмида жамоа ҳимоясининг муҳим фигурасига айланиб, Англия кубоги ва Лига кубогидаги ғалабаларга катта ҳисса қўшди.
У январь ва март ойларида «Манчестер Сити»нинг энг яхши футболчиси деб топилди. Шунингдек, мавсум якунида клубнинг йил футболчиси совринига даъвогар якуний учликдан жой олди.
Бу рақамлар Ҳусановнинг энди фақат истиқболли ёш футболчи эмас, балки катта ўйинларда ишонч билдирилаётган ҳимоячига айланганини кўрсатади.
«Ланс»дан Манчестергача бўлган тезкор юксалиш
Ҳусанов «Манчестер Сити»га 2025 йил январь ойида Франциянинг «Ланс» клубидан келиб қўшилган. Манчестер клуби трансфер суммасини расман ошкор қилмаган, Британия матбуоти эса келишув қийматини 33,6 миллион фунт — ўша пайтда қарийб 40 миллион евро деб баҳолаган.
Ўзбекистонлик ҳимоячининг Англиядаги илк ўйини осон кечмаган. «Челси»га қарши дебютдаги хатодан кейин унга катта босим тушган эди.
Бироқ Ҳусанов қисқа вақт ичида вазиятни ўзгартирди. У ўзининг тезлиги, кучли яккакурашлари ва жанговор характери билан мухлислар ишончини қозонди. Дебютдаги хатодан асосий таркибгача бўлган йўл унинг руҳий барқарорлигини ҳам намоён қилди.
Жаҳон чемпионати жамоа учун оғир ўтди
Абдуқодир Ҳусанов 2026 йилги жаҳон чемпионатида Ўзбекистон миллий жамоаси билан тарихий дебютни амалга оширди.
Бироқ терма жамоа учун мусобақа муваффақиятсиз кечди. Ўзбекистон гуруҳ босқичида Колумбияга 1:3, Португалияга 0:5 ва Конго Демократик Республикасига 1:3 ҳисобида мағлуб бўлиб, плей-оффга чиқа олмади. FIFA якуний таснифида Ўзбекистон 46-ўринни эгаллади.
Жамоавий натижа кутилганидек бўлмаганига қарамай, Ҳусановнинг жисмоний имкониятлари ва тезлиги турнир давомида ҳам эътибор тортди. У катта масофаларда рақибларни қувиб етиши ва юқори суръатдаги ҳужумларни тўхтатиши билан ажралиб турди.
«Сити» Ҳусановнинг келажаги бўйича қарор қилди
Ҳусановнинг ўсиши «Манчестер Сити» раҳбариятини ҳам ишонтирди. Клуб 2026 йил июлида футболчи билан янги беш йиллик шартнома имзоланганини эълон қилди. Янги келишув уни 2031 йилгача Манчестерда олиб қолади.
Клуб маълумотига кўра, Ҳусанов Премьер-лиганинг сўнгги 19 учрашувидан 16 тасида майдонга тушган. Унинг Марк Гэи билан тузган марказий ҳимоя жуфтлиги жамоанинг мавсум охиридаги натижаларида муҳим роль ўйнаган.
Бу шартнома клуб Ҳусановни қисқа муддатли лойиҳа эмас, келажак ҳимоясининг асосий футболчиларидан бири сифатида кўраётганини англатади.
Эътироф ортида катта талаб ҳам бор
Премьер-лига саҳифасининг видеоси Ўзбекистон футболи учун яна бир муҳим эътироф бўлди. Бироқ бу Ҳусановнинг ривожланиш жараёни якунланганини англатмайди.
У ҳали тўп билан ҳаракат қилиш, позиция танлаш, узатмалар орқали ҳужум бошлаш ва ортиқча таваккалчиликни камайтириш борасида ўсиши керак. Тезлик хато тузатишга ёрдам беради, лекин юқори даражада энг яхши ҳимоячилар хатонинг ўзига йўл қўймасликни ўрганади.
Ҳозирча бир нарса аниқ: Премьер-лига Ҳусановни пайқади. Аввал Гвардиола унинг тезлигини мақтаган бўлса, энди чемпионатнинг расмий саҳифаси ҳам худди шу жиҳатни миллионлаб мухлисларга кўрсатди.
Абдуқодирнинг Англиядаги йўли энди бошланмоқда. Рақиблар эса бир ҳақиқатни аллақачон билиб олди: Ҳусановдан қочиб кетиш осон эмас.
…