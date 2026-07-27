Vivo X300e тақдим этилди: 7200 мА•ч батарея ва Snapdragon 8 Ген 5

·32·Техно
Vivo X300e тақдим этилди: 7200 мА•ч батарея ва Snapdragon 8 Ген 5

Хитойнинг етакчи технология брендларидан бири Vivo ўзининг янги флагман туркумини кенгайтиришда давом этмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, компания мамлакат бозорида юқори унумдорлик ва илғор технологияларни ўзида мужассам этган Vivo X300e смартфонини расман тақдим этди. Ушбу қурилма ўз туркумидаги бешинчи модел бўлиб, илғор имкониятлари ҳамда замонавий дизайни билан эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги смартфон энг сўнгги авлодга мансуб кучли Snapdragon 8 Ген 5 процессори билан жиҳозланган. Ушбу аппарат таъминоти энг оғир вазифаларни ҳам қийинчиликсиз бажариш, жумладан, замонавий ўйинлар ва ресурс талаб қилувчи иловаларда юқори тезликни таъминлайди. Дастурий таъминот сифатида эса замонавий Android 16 операцион тизимига асосланган ОригинОС 6 қобиғи танланган.

Дисплей ва мустаҳкамлик

Қурилманинг олд қисмида юқори сифатли 6,59 дюймли AMOLED-дисплей ўрнатилган бўлиб, у 2750 х 1260 пикселлар рухсатини қўллаб-қувватлайди. Экраннинг 144 Hz частотада янгиланиши тасвирларнинг ўта силлиқ намойиш этилишини кафолатлайди. Шунингдек, экран остига жойлаштирилган ўта сезгир ультратовушли бармоқ изи сканери ҳатто нам қўллар билан ҳам мукаммал ишлаши алоҳида таъкидланган.

Смартфон корпуси сув ва чангдан ҳимояланишнинг IP68 ҳамда IP69 стандартларига эга бўлиб, бу унинг ўта чидамли эканини билдиради. Корпуснинг қалинлиги версиясига қараб 7,79 дан 7,99 миллиметргача, оғирлиги эса 199,5 дан 203 граммгача ташкил этади. Харидорлар учун қурилма Моонlight Whите, Миднигҳт Блакк ва Сунlight Oraнге каби уч хил жозибали рангда таклиф этилади.

Ажойиб батарея ва опт имкониятлари

Технологик бозор талабларидан келиб чиққан ҳолда, Vivo X300e улкан 7200 мА•ч сиғимли аккумулятор билан таъминланди. Батареяни қисқа фурсатда тўлдириш учун 90 ваттлик тезкор қувватлаш технологияси мавжуд. Шунингдек, қурилма ичида иссиқликни самарали тарқатувчи буғ камераси тизими ҳам мавжуд бўлиб, у узоқ муддатли юкламаларда барқарор ишлашни таъминлайди.

Оптика имкониятлари ҳам юқори даражада ишлаб чиқилган бўлиб, у қуйидаги модулларни ўз ичига олади:

  • Sony IMX921 асосий 50 MP модули, оптик стабилизация (ОИС) билан
  • 50 MP лик Sony IMX882 перископик модули, уч каррали оптик зов ва ОИС
  • 8 MP лик ўта кенг бурчакли камера
  • Автофокусли 50 MP лик Samsung JN1 олд камера
Барча учта асосий камера 4K форматида видео ёзиб олиш имкониятига эга. Қўшимча функциялар қаторига стерео динамиклар, NFC модули, инфрақизил узатувчи, шунингдек Wi-Fi 7 ва Bluetooth 5.4 сиmsиз уланиш технологиялари киритилган.

Хитой бозорида Vivo X300e нархи хотира ҳажмига қараб белгиланади. 12 гигабайт тезкор ва 270 гигабайт доимий хотирага эга бошланғич версия 4799 юан (тахминан 710 доллар) этиб белгиланган. 12 ва 512 гигабайтли вариант эса 5299 юан (тахминан 780 доллар) нархда сотувга чиқарилади.

VivoSnapdragonСмартфонТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект воситалари суҳбатларни огоҳлантиришсиз ёппасига ёзиб олмоқдаСунъий интеллект воситалари суҳбатларни огоҳлантиришсиз ёппасига ёзиб олмоқдаБугун, 08:56Хитой дунёда илк бор денгиз тубидан 2000 МВ қувватли суперкабел ўтказдиХитой дунёда илк бор денгиз тубидан 2000 МВ қувватли суперкабел ўтказдиБугун, 05:25Физикавий AI учун янги қадам: Мия тўлқинлари роботларни қандай ўқитади?Физикавий AI учун янги қадам: Мия тўлқинлари роботларни қандай ўқитади?Бугун, 05:24Объект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиОбъект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиБугун, 03:21Apple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиApple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиБугун, 02:22OpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиOpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиБугун, 01:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб