Vivo X300e тақдим этилди: 7200 мА•ч батарея ва Snapdragon 8 Ген 5
Хитойнинг етакчи технология брендларидан бири Vivo ўзининг янги флагман туркумини кенгайтиришда давом этмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, компания мамлакат бозорида юқори унумдорлик ва илғор технологияларни ўзида мужассам этган Vivo X300e смартфонини расман тақдим этди. Ушбу қурилма ўз туркумидаги бешинчи модел бўлиб, илғор имкониятлари ҳамда замонавий дизайни билан эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги смартфон энг сўнгги авлодга мансуб кучли Snapdragon 8 Ген 5 процессори билан жиҳозланган. Ушбу аппарат таъминоти энг оғир вазифаларни ҳам қийинчиликсиз бажариш, жумладан, замонавий ўйинлар ва ресурс талаб қилувчи иловаларда юқори тезликни таъминлайди. Дастурий таъминот сифатида эса замонавий Android 16 операцион тизимига асосланган ОригинОС 6 қобиғи танланган.
Дисплей ва мустаҳкамликҚурилманинг олд қисмида юқори сифатли 6,59 дюймли AMOLED-дисплей ўрнатилган бўлиб, у 2750 х 1260 пикселлар рухсатини қўллаб-қувватлайди. Экраннинг 144 Hz частотада янгиланиши тасвирларнинг ўта силлиқ намойиш этилишини кафолатлайди. Шунингдек, экран остига жойлаштирилган ўта сезгир ультратовушли бармоқ изи сканери ҳатто нам қўллар билан ҳам мукаммал ишлаши алоҳида таъкидланган.
Смартфон корпуси сув ва чангдан ҳимояланишнинг IP68 ҳамда IP69 стандартларига эга бўлиб, бу унинг ўта чидамли эканини билдиради. Корпуснинг қалинлиги версиясига қараб 7,79 дан 7,99 миллиметргача, оғирлиги эса 199,5 дан 203 граммгача ташкил этади. Харидорлар учун қурилма Моонlight Whите, Миднигҳт Блакк ва Сунlight Oraнге каби уч хил жозибали рангда таклиф этилади.
Ажойиб батарея ва опт имкониятлариТехнологик бозор талабларидан келиб чиққан ҳолда, Vivo X300e улкан 7200 мА•ч сиғимли аккумулятор билан таъминланди. Батареяни қисқа фурсатда тўлдириш учун 90 ваттлик тезкор қувватлаш технологияси мавжуд. Шунингдек, қурилма ичида иссиқликни самарали тарқатувчи буғ камераси тизими ҳам мавжуд бўлиб, у узоқ муддатли юкламаларда барқарор ишлашни таъминлайди.
Оптика имкониятлари ҳам юқори даражада ишлаб чиқилган бўлиб, у қуйидаги модулларни ўз ичига олади:
- Sony IMX921 асосий 50 MP модули, оптик стабилизация (ОИС) билан
- 50 MP лик Sony IMX882 перископик модули, уч каррали оптик зов ва ОИС
- 8 MP лик ўта кенг бурчакли камера
- Автофокусли 50 MP лик Samsung JN1 олд камера
Хитой бозорида Vivo X300e нархи хотира ҳажмига қараб белгиланади. 12 гигабайт тезкор ва 270 гигабайт доимий хотирага эга бошланғич версия 4799 юан (тахминан 710 доллар) этиб белгиланган. 12 ва 512 гигабайтли вариант эса 5299 юан (тахминан 780 доллар) нархда сотувга чиқарилади.
…