Моуринью «Реал»да беш футболчи тақдирини ҳал қилмоқда...
Мадриднинг «Реал» клубида Жозе Моуриньюнинг иккинчи даври таркибдаги жиддий ўзгаришлар билан бошланиши мумкин. AS маълумотига кўра, клуб камида беш нафар футболчининг келажагини қайта кўриб чиқмоқда — улардан учтаси яқин орада жамоани тарк этиши эҳтимол.
Бироқ барча футболчилар «Сантьяго Бернабеу» билан хайрлашишга тайёр эмас. Айримлари Моуриньюнинг фикрини ўзгартириш ва асосий таркибдаги ўрни учун охиригача курашмоқчи.
Моуринью таркибда яна ўзгариш истаяпти
«Реал» Жозе Моуриньюни 2026 йил 11 июнда расман бош мураббий этиб тайинлади. Португалиялик мутахассис билан 2029 йилнинг ёзигача мўлжалланган шартнома тузилди.
AS нашрининг 26 июлда тарқатган маълумотига кўра, Мадрид клубининг ёзги трансфер ишлари ҳали тугамаган. Моуринью тезкор, вертикал ва жисмонан кучли жамоа қуришни истаяпти, шу сабаб таркибда янги чиқишлар ҳам кутилмоқда.
Ҳозирда келажаги муҳокама қилинаётган футболчилар:
Гонсало Гарсия;
Франко Мастантуоно;
Браим Диас;
Эдуардо Камавинга.
Уларнинг барчаси бир хил вазиятда эмас: баъзилари сотилиши, яна бири ижарага берилиши, қолганлари эса жамоадаги ўрни учун курашиши мумкин.
Асенсионинг қолиш имконияти жуда кам
Раул Асенсио Моуриньюнинг дастлабки машғулотларида иштирок этди ва вазиятни ўз фойдасига ўзгартиришга ҳаракат қилмоқда. Аммо AS манбалари унинг «Реал»да қолиш эҳтимолини паст баҳоламоқда.
Асенсио Моуриньюни ишонтиришни истаяпти, аммо клубда унинг келажаги бўйича бошқа сценарий устунлик қилмоқда.
Нашр маълумотига кўра, футболчининг агенти Жорже Мендеш унга янги жамоа излашни бошлаган. Ҳозирча эҳтимолий клублар ва трансфер нархи ҳақида аниқ маълумот берилмаган.
Асенсио учун вазиятни ҳимоя чизиғидаги кучли рақобат ҳам мураккаблаштирмоқда. У янги мавсум олдидан Моуриньюнинг режасига кириш учун қисқа вақт ичида ўзини кўрсатиши керак.
Гонсало сотилади, Мастантуоно ижарага кетиши мумкин
ASнинг сўнгги хабарига кўра, Гонсало Гарсия ва Франко Мастантуоно жамоадан кетиш эҳтимоли юқори эканини билиб турибди.
Гонсалонинг тўлиқ трансфер асосида сотилиши, Мастантуононинг эса ўйин амалиётига эга бўлиши учун бир мавсумга ижарага берилиши кутилмоқда.
Инглизларнинг «Фулҳэм» клуби ҳар икки футболчига қизиқиш билдирган:
Футболчи
Кутилаётган вариант
Гонсало Гарсия
Тўлиқ трансфер
Франко Мастантуоно
Бир мавсумлик ижара
«Фулҳэм» Гонсалони сотиб олиш учун таклиф тайёрламоқда. Мастантуоно бўйича эса оддий ижара варианти муҳокама қилинмоқда. «Реал» 18 ёшли аргентиналик футболчи устидан назоратни йўқотишни истамаяпти.
Гонсалонинг кетишида собиқ «Реал» мураббийи Альваро Арбелоанинг роли муҳим бўлиши мумкин. У футболчини академия ва биринчи жамоада яхши танийди ҳамда уни «Фулҳэм»га олиб боришдан манфаатдор.
Мастантуоно учун рақобат ҳаддан ташқари кучайди
Мастантуононинг асосий муаммоси — у ҳаракат қиладиган ўнг қанот ва ҳужумкор ярим ҳимоячи позицияларида рақобатнинг жуда юқорилиги.
У бу ҳудудда Арда Гюлер, Браим Диас ва Родриго каби футболчилар билан дақиқалар учун курашиши керак. AS маълумотига кўра, «Реал» унинг салоҳиятига ҳали ҳам ишонади, аммо мунтазам ўйнаши учун ижара энг мантиқий ечим сифатида кўрилмоқда.
Бироқ ижаранинг хавфи ҳам бор: футболчи янги клубда кутилган дақиқаларни олмаса, унинг ривожланиши яна секинлашиши мумкин. Шу сабаб «Реал» уни жўнатадиган жамоани жуда эҳтиёткорлик билан танлаши кутилмоқда.
Камавинга ва Браим кетишни истамаяпти
Эдуардо Камавинга ва Браим Диас Моуриньюнинг келаси мавсум учун энг муҳим футболчилари қаторида кўрилмаётган бўлиши мумкин. Шунга қарамай, ҳар икки футболчи ҳам «Реал»да қолиш ниятини билдирган.
Камавинганинг ўтган мавсумдаги ўйини клубда саволлар туғдирган. AS аввалроқ «Реал» муносиб таклиф келса, уни сотиш имкониятини кўриб чиқиши мумкинлигини хабар қилганди. Аммо француз ярим ҳимоячиси бошқа жамоага ўтишга қизиқиш билдирмаган.
Браим ҳам шунга ўхшаш позицияда. У доимий асосий таркиб футболчиси ҳисобланмаса-да, клубни тарк этиш ниятини намойиш қилмаган.
Икки футболчининг ҳам режаси бир хил: қолиш, Моуриньюни ишонтириш ва асосий таркиб учун курашиш.
Бу ҳолат «Реал» учун трансфер жараёнини қийинлаштириши мумкин. Клуб футболчини сотишни истаса ҳам, унинг розилигисиз битим амалга ошмайди.
Нега «Реал» таркибни қисқартирмоқчи?
Моуринью фақат футболчилар сонини камайтиришни эмас, таркиб мувозанатини ўзгартиришни ҳам истаяпти.
AS маълумотига кўра, клуб янги футболчиларни олиб келиш учун аввал айрим футболчилар билан хайрлашиши керак. Айниқса, ярим ҳимояда рақобат кучайган ва барчага етарли ўйин вақти бериш деярли имконсиз бўлиб қолган.
Шу билан бирга, Моуринью қуйидаги сифатларга эга жамоа қурмоқчи:
ҳимоядан ҳужумга тез ўтиш;
юқори жисмоний тайёргарлик;
вертикал ва кам узатмали футбол;
позициялар ўртасида кучли рақобат;
ҳар бир рол учун аниқ ижрочи.
Шу сабаб янги мураббийнинг талабларига мос келмайдиган футболчилар учун ҳатто катта ном ёки ёш истеъдод мақоми ҳам кафолат бўла олмайди.
Ҳозирча ҳеч бир кетиш расман тасдиқланмади
AS Гонсало ва Мастантуононинг кетиши яқин эканини хабар қилган бўлса-да, «Реал» ҳозирча ушбу уч футболчидан бирортасининг трансфери ёки ижарасини расман эълон қилмади.
Бу муҳим фарқ: клуб режаси ва матбуотдаги хабар ҳали имзоланган битим дегани эмас.
Гонсало бўйича харидорнинг расмий таклифи, Мастантуоно бўйича тўғри ижара лойиҳаси, Асенсио учун эса клуб ва футболчини қониқтирадиган вариант топилиши керак.
Моуриньюнинг биринчи катта синови бошланди
Жозе Моуринью «Реал»даги иккинчи даврини фақат тактик ўзгаришлар билан эмас, мураккаб кадрлар қарорлари билан ҳам бошламоқда.
Гонсало ва Мастантуононинг кетиши клубга таркибда жой очиши мумкин. Асенсионинг тақдири эса мураббийни қисқа вақт ичида ишонтира олиш-олмаслигига боғлиқ. Камавинга ва Браим эса Мадридда қолиш учун курашишга тайёр.
Энди энг катта интрига — Моуринью кимга иккинчи имконият беради ва ким учун «Реал» эшиги шу ёзда ёпилади?
…