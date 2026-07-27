Land Rover Дисковерй Sport кроссовери ишлаб чиқариши якунланади

·16·Авто
Land Rover Дисковерй Sport кроссовери ишлаб чиқариши якунланади

Британиянинг машҳур Land Rover компанияси ўн йилдан ортиқ вақт давомида конвейрда бўлиб келган Дисковерй Sport моделини чиқаришни тўхтатишга қарор қилди. Autocar нашрининг хабар беришича, ушбу кроссоверни ишлаб чиқариш 2026-йилнинг декабрь ойида расман якунига етказилади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ҳозирги кунда автомобил Буюк Британия бозорида буюртмалар учун очиқ қолаётган бўлса-да, Франция, Германия ва Испания каби бир қатор Европа давлатларида заводдан янги буюртма қабул қилиш аллақачон тўхтатилган. JLR расмий вакилининг таъкидлашича, ишлаб чиқаришнинг босқичма-босқич якунланиши одатий маҳсулот ҳаётий сиклига тўғри келади ва айрим бозорлар учун тайёргарлик жараёнлари бошлаб юборилган.

Хавфсизлик қоидалари ва молиявий омиллар таъсири

Дисковерй Sport моделининг Европа бозоридан аста-секин сиқиб чиқарилиши Европа Иттифоқининг янгиланган Генерал Сафетй Регулатион 2 (GSR2) хавфсизлик талабларининг жорий этилиши билан чамбарчас боғлиқ. Ушбу мажбурий қоидалар кроссоверда мавжуд бўлмаган бир қатор замонавий хавфсизлик функцияларини ўрнатишни талаб қилади. Компания ўзининг бошқа қатор моделларини янги талабларга мослаштирган бўлса-да, Дисковерй Sport'нинг ёши ва нисбатан паст фойда маржаси бундай молиявий сармояларни оқламаслигига сабаб бўлган.

Шунга ўхшаш қарор шунга яқин йилларда бозорга чиққан Porsche Macan модели бўйича ҳам қабул қилинган эди. Буюк Британия бозорида 2015-йил феврал ойида сотувга чиқарилган Дисковерй Sport мамлакатдаги энг узоқ вақт давомида конвейрда қолган автомобиллардан бирига айланган эди. Унинг кетидан Volvo XC90 Британия бозоридаги энг ёши улуғ автомобил мақомини эгаллайди.

Моделнинг тижорий тарихи ва келажаги

Ўзининг илк тўлиқ сотув йили бўлган 2016-йилда ушбу бошланғич кроссовер глобал миқёсда 122 мингдан ортиқ нусхада сотилиб, компаниянинг энг оммабоп ва асосий савдо ҳажм таъминловчи моделига айланган эди. Гарчи 2019-йилда унинг платформаси ва интерери сезиларли даражада янгиланган бўлса-да, йиллар ўтиб модел эский бошлади. Натижада, 2025-йилда унинг савдо ҳажми 2016-йилги кўрсаткичнинг ўндан бир қисмидан ҳам камайиб кетди ва у бренднинг энг секин сотилаётган автомобилига айланди.

Мазкур моделнинг ёпилиши унинг базасида яратилган ҳамда Мерсисайдаги Ҳалевоод заводида бирга ишлаб чиқариладиган Range Rover Эвоқуе кроссоверининг келажаги юзасидан ҳам саволлар туғдирмоқда. Ҳозирча Буюк Британия бозорида ушбу модел учун қачон буюртмалар тўхтатилиши номаълум, бироқ JLR якуний муддатдан олдин ҳам янги буюртмаларни қабул қилишни тўхтатиши кутилмоқда.

Land RoverДисковерй SportАвтомобил бозориJLRКроссовер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Toyota Кровн 2027 тақдим этилди: асосий камчилик бартараф этилдиToyota Кровн 2027 тақдим этилди: асосий камчилик бартараф этилдиБугун, 02:27Митсубиши янги авлод Пажеро йўлтанламасини илк бор намойиш этдиМитсубиши янги авлод Пажеро йўлтанламасини илк бор намойиш этдиКеча, 22:52Honda янги авлод Ридгелине пикапини намойиш этди: Дизайн тубдан ўзгарадиHonda янги авлод Ридгелине пикапини намойиш этди: Дизайн тубдан ўзгарадиКеча, 22:26Буюк Британиянинг янги ҳукумати электромобиллар учун кутилмаган имтиёз эълон қилдиБуюк Британиянинг янги ҳукумати электромобиллар учун кутилмаган имтиёз эълон қилдиКеча, 10:27Renault заводларида оғир меҳнатга чек қўйилди: Калвин роботлари ишга тушдиRenault заводларида оғир меҳнатга чек қўйилди: Калвин роботлари ишга тушдиКеча, 10:23Hyundai заводларида роботлар иш ташлашларга сабаб бўладими: Компания расмий баёнотиHyundai заводларида роботлар иш ташлашларга сабаб бўладими: Компания расмий баёнотиКеча, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан