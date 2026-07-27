Land Rover Дисковерй Sport кроссовери ишлаб чиқариши якунланади
Британиянинг машҳур Land Rover компанияси ўн йилдан ортиқ вақт давомида конвейрда бўлиб келган Дисковерй Sport моделини чиқаришни тўхтатишга қарор қилди. Autocar нашрининг хабар беришича, ушбу кроссоверни ишлаб чиқариш 2026-йилнинг декабрь ойида расман якунига етказилади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ҳозирги кунда автомобил Буюк Британия бозорида буюртмалар учун очиқ қолаётган бўлса-да, Франция, Германия ва Испания каби бир қатор Европа давлатларида заводдан янги буюртма қабул қилиш аллақачон тўхтатилган. JLR расмий вакилининг таъкидлашича, ишлаб чиқаришнинг босқичма-босқич якунланиши одатий маҳсулот ҳаётий сиклига тўғри келади ва айрим бозорлар учун тайёргарлик жараёнлари бошлаб юборилган.
Хавфсизлик қоидалари ва молиявий омиллар таъсириДисковерй Sport моделининг Европа бозоридан аста-секин сиқиб чиқарилиши Европа Иттифоқининг янгиланган Генерал Сафетй Регулатион 2 (GSR2) хавфсизлик талабларининг жорий этилиши билан чамбарчас боғлиқ. Ушбу мажбурий қоидалар кроссоверда мавжуд бўлмаган бир қатор замонавий хавфсизлик функцияларини ўрнатишни талаб қилади. Компания ўзининг бошқа қатор моделларини янги талабларга мослаштирган бўлса-да, Дисковерй Sport'нинг ёши ва нисбатан паст фойда маржаси бундай молиявий сармояларни оқламаслигига сабаб бўлган.
Шунга ўхшаш қарор шунга яқин йилларда бозорга чиққан Porsche Macan модели бўйича ҳам қабул қилинган эди. Буюк Британия бозорида 2015-йил феврал ойида сотувга чиқарилган Дисковерй Sport мамлакатдаги энг узоқ вақт давомида конвейрда қолган автомобиллардан бирига айланган эди. Унинг кетидан Volvo XC90 Британия бозоридаги энг ёши улуғ автомобил мақомини эгаллайди.
Моделнинг тижорий тарихи ва келажагиЎзининг илк тўлиқ сотув йили бўлган 2016-йилда ушбу бошланғич кроссовер глобал миқёсда 122 мингдан ортиқ нусхада сотилиб, компаниянинг энг оммабоп ва асосий савдо ҳажм таъминловчи моделига айланган эди. Гарчи 2019-йилда унинг платформаси ва интерери сезиларли даражада янгиланган бўлса-да, йиллар ўтиб модел эский бошлади. Натижада, 2025-йилда унинг савдо ҳажми 2016-йилги кўрсаткичнинг ўндан бир қисмидан ҳам камайиб кетди ва у бренднинг энг секин сотилаётган автомобилига айланди.
Мазкур моделнинг ёпилиши унинг базасида яратилган ҳамда Мерсисайдаги Ҳалевоод заводида бирга ишлаб чиқариладиган Range Rover Эвоқуе кроссоверининг келажаги юзасидан ҳам саволлар туғдирмоқда. Ҳозирча Буюк Британия бозорида ушбу модел учун қачон буюртмалар тўхтатилиши номаълум, бироқ JLR якуний муддатдан олдин ҳам янги буюртмаларни қабул қилишни тўхтатиши кутилмоқда.
…