Гвардиола ҳам ечим эмас: Реднапп Англияни огоҳлантирди
Англия терма жамоаси ЖЧ-2026да бронза медалини қўлга киритган бўлса-да, мамлакат футболи келажаги атрофида янги баҳс бошланди. Гарри Реднаппнинг фикрича, Пеп Гвардиолани бош мураббийликка олиб келиш автоматик равишда соврин кафолатламайди — асосий муаммо анча чуқурроқда.
Собиқ мураббий Англия футбол ассоциациясини машҳур исм ортидан қувиш ўрнига Томас Тухелни қўллаб-қувватлаш ва ёш футболчиларни тайёрлаш тизимини ислоҳ қилишга чақирди.
«Пеп — сеҳрли таёқча эмас»
The Sun нашрига берган интервьюсида Реднапп Гвардиоланинг тактик маҳоратини юқори баҳолади. Бироқ уни Англия терма жамоасига таклиф қилиш барча муаммоларни бир зумда ҳал қилишига ишонмаслигини айтди.
«Ҳамма Пепни футболдаги қандайдир сеҳрли таёқча деб ўйлайди. У, шубҳасиз, тактик даҳо».
Реднаппнинг таъкидлашича, буюк мураббийни тайинлашнинг ўзи йирик турнирда чемпион бўлиш учун етарли эмас. Терма жамоада натижа мураббийнинг обрўсигагина эмас, мамлакат етиштирган футболчилар сифатига ҳам боғлиқ.
Клубда пул бор, термада эса танлов чекланган
Реднапп клуб ва миллий жамоада ишлаш ўртасида катта фарқ борлигига эътибор қаратди.
Гвардиола клуб футболида муайян позиция учун керакли футболчини трансфер бозоридан сотиб олиш имкониятига эга бўлган. Терма жамоада эса мураббий фақат шу мамлакат фуқароси бўлган ва танлаш мумкин бўлган футболчилар билан ишлайди.
«Халқаро футболда чек дафтарчаси ҳам, трансфер ойнаси ҳам йўқ. Мамлакатингиз кимни етиштирса, шу билан ишлайсиз».
Шу сабаб Реднаппнинг фикрича, Англиянинг узоқ муддатли муваффақияти битта таниқли мураббийни жалб қилишга эмас, ёш футболчиларни тайёрлаш сифатини оширишга боғлиқ.
Италия сценарийси Англияга огоҳлантириш бўлди
Реднапп Англия учун энг жиддий огоҳлантирувчи мисол сифатида Италияни тилга олди.
Тўрт карра жаҳон чемпиони Италия 2018 ва 2022 йилги мундиаллардан кейин ЖЧ-2026га ҳам чиқа олмади. Босния ва Hzеговинага қарши плей-офф финалидаги пенальтилар сериясидаги мағлубият италияликларни кетма-кет учинчи жаҳон чемпионатидан маҳрум қилди.
Реднапп Англияда ҳам маҳаллий истеъдодларнинг асосий жамоагача етиб бориш йўли тобора мураккаблашаётганини таъкидлади.
Унинг фикрича, Премьер-лига клублари тайёр хорижлик футболчиларни сотиб олишга кўпроқ таянаётгани сабаб, академия тарбияланувчиларига етарли имконият берилмаяпти.
Реднапп қандай ўзгаришни таклиф қилди?
Собиқ мураббий Премьер-лига клубларини майдонга маълум миқдорда англиялик футболчиларни туширишга мажбур қиладиган қоидалар жорий этиш ғоясини илгари сурди.
У «Вест Хэм»да ишлаган даврини мисол қилиб, ўша тизимдан Фрэнк Лэмпард, Рио Фердинанд, Майкл Кэррик, Жо Коул, Жермейн Дефо ва Глен Жонсон каби футболчилар етишиб чиққанини эслатди.
Реднапп замонавий академиялар ҳаддан ташқари ёпиқ ва «стерил» муҳитга айланганини ҳам танқид қилди. Унингча, ёшлар асосий таркиб футболчиларини яқиндан кузатиши, катталар футболидаги рақобатни ҳис қилиши ва эртароқ амалий тажриба олиши керак.
Англияга инглиз мураббий керакми?
Реднапп миллий жамоани имкон қадар шу мамлакат мутахассиси бошқариши керак, деган анъанавий қарашини ҳам такрорлади.
У Эдди Хауни кучли номзод сифатида тилга олди, шунингдек, Фрэнк Лэмпард ва Стивен Жеррард каби собиқ футболчиларга мураббий сифатида ривожланиш учун кўпроқ ишонч билдириш зарурлигини айтди.
Бироқ Реднаппнинг асосий чақируви Тухелни ҳозироқ алмаштириш эмас. Аксинча, у мавжуд бош мураббийга тўлиқ ишонч билдириш кераклигини таъкидлади.
Тухел Англия билан тарихий натижа қайд этди
Томас Тухел бошчилигида Англия ЖЧ-2026 ярим финалигача етиб борди. Аргентинага 1:2 ҳисобида мағлуб бўлганидан кейин жамоа учинчи ўрин учун баҳсда Францияни 6:4 ҳисобида енгди.
Бу Англиянинг 1966 йилдаги чемпионликдан кейинги энг яхши жаҳон чемпионати натижаси ва хорижда ўтказилган мундиаллардаги энг юқори кўрсаткичи бўлди.
Тухелнинг дастлабки шартномаси ЖЧ-2026гача мўлжалланган эди. Аммо Англия футбол ассоциацияси 2026 йил февралида келишувни Евро-2028 якунига қадар узайтирди.
«Пеп ортидан қувишни бас қилайлик. Тухелни тўлиқ қўллаб-қувватлаб, ёшлар тизимини тартибга келтирайлик», — деди Реднапп.
Асосий муаммо битта мураббийдан каттароқ
Англия айни пайтда йирик турнирда ғолиб чиқишга қодир футболчиларга эга. ЖЧ-2026даги учинчи ўрин ҳам жамоа дунёдаги кучли термалар қаторида эканини кўрсатди.
Бироқ Реднаппнинг огоҳлантириши келажакка қаратилган: ҳозирги юлдузли авлоддан кейин кимлар келади?
Гвардиола тактик жиҳатдан жамоани кучайтириши мумкин. Аммо ҳатто у ҳам мавжуд бўлмаган ҳимоячи ёки ҳужумчини трансфер бозоридан сотиб ололмайди. Терма жамоада «янги футболчи қўшиб олиш» тугмаси йўқ — ҳаёт FIFA ўйини эмас.
Шунинг учун Англия учун асосий вазифа Пепни кутиш эмас, маҳаллий футболчилар ва мураббийлар етишиб чиқадиган тизимни ҳимоя қилишдир. Акс ҳолда, бугун совринга яқин турган жамоа эртага Италия каби мундиални уйидан томоша қилиши мумкин.
…