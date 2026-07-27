«Барселона»даги кескинлик: Ферран Торрес ПСЖга ўтиб кетадими?
Жаҳон чемпионати-2026 ва ўтган мавсумнинг энг ёрқин юлдузларидан бирига айланган Ферран Торреснинг «Барселона»даги келажаги сўроқ остида қолмоқда. 26 ёшли ҳужумчининг Каталония клуби билан амалдаги шартномаси 2027 йилнинг июнь ойида тугашига қарамай, раҳбарият билан бўлажак музокаралар олдидан иккиланишлар пайдо бўлган.
Zamin.uz «Барса»даги маош чеклови, Луис Энрикенинг овга чиқиши ва Хулиан Альварес омили сабаб келиб чиққан трансфер драмаси тафсилотларини тақдим этади.
1. ЖЧ-2026 ва «Барса»даги феноменал мавсум
Ферран Торрес 2025/26 йилги мавсумда ўзининг энг юқори спорт формасига чиқди. У нафақат Каталония клубида, балки Испания терма жамоаси таркибида ҳам ҳақиқий етакчига айланди.
Терма жамоадаги зафар: ЖЧ-2026 финалида гол уриб, мусобақа финалининг «Энг яхши ўйинчиси» унвонини қўлга киритди.
«Зарра» кубоги соҳиби: Мавсум давомида 49 та ўйинда майдонга тушиб, 21 та гол ва 3 та голли узатмага муаллифлик қилди. Ла Лигада 16 та гол уриб, жамоадоши Ламин Ямаль билан биргаликда «Зарра» мукофотини бўлишиб олди.
2. Маош чеклови ва ПСЖнинг сахий таклифи
Ханси Флик ва клуб раҳбарияти футболчининг меҳнатини юқори баҳолаётган бўлса-да, «Барселона»нинг молиявий имкониятлари чекланган.
Маош лимити: Клуб қатъий иш ҳақи чегараси ва умумий бюджет сабабли Торресга кескин юқори маош таклиф қила олмайди. Бундан ташқари, «Манчестер Сити» билан 2022 йилги келишув бўйича қолган 8 миллион евролик тўловни ҳам амалга ошириш керак.
Луис Энрике омили: «Пари Сен-Жермен» ва шахсан Луис Энрике испаниялик ҳужумчини ўз жамоасида кўришни жуда истамоқда. ПСЖ Каталония клуби бера олмайдиган катта молиявий шартларни таклиф қилишга тайёр.
Ферран Торреснинг 2025/26 мавсумдаги кўрсаткичлари ва шартнома тафсилотлари
Кўрсаткич / Жиҳат
Кўрсаткич қиймати / Тафсилот
Жами ўйинлар (Мавсум)
49 та
Голлар + Узатмалар
21 гол + 3 голли узатма
«Зарра» кубоги (Ла Лига)
16 гол (Ламин Ямаль билан тенг)
ЖЧ-2026 ютуғи
Финалда гол, Финалнинг энг яхши ўйинчиси
Амалдаги шартнома муддати
2027 йил июнгача
Асосий даъвогар клуб
ПСЖ (Париж)
3. Нега Торрес хафа? Хулиан Альварес омили
«Барселона» раҳбарияти Торреснинг шартномани узайтиришга бўлган иштиёқига тўлиқ амин эмас. Бунинг асосий сабаби — футболчининг клуб сиёсатидан норозилиги.
Рақобат ва тан олинмаслик:
Торрес «Барселона»нинг трансфер бозорида янги марказий ҳужумчи қидираётганидан ва асосий нишон сифатида Хулиан Альваресни кўраётганидан азият чекмоқда. Мавсумни ажойиб ўтказганига қарамай, ўз даражаси ва ҳужумчи сифатидаги салоҳияти клуб томонидан етарлича эътироф этилмаяпти деб ҳисоблайди.
Клуб Торреснинг 2027 йилда текинга (эркин агент сифатида) кетишига асло йўл қўймайди. Агар яқин кунларда бўлиб ўтадиган музокараларда янги келишувга эришилмаса, «Барселона» уни шу ёздаёқ катта суммага сотиб юбориши мумкин.
Ушбу эксклюзив спорт янгилигини дўстларингизга юборинг!
«Барселона»даги навбатдаги трансфер согаси қандай якун топиши тез орада маълум бўлади.
Ушбу қайнок мақола ва таҳлилни дўстларингиз ҳамда каталонияликлар мухлислари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, «Барселона» Ферран Торресни олиб қолиши керакми ёки ПСЖга сотиб, Хулиан Альваресни олиб келгани маъқулми? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…