«Барселона»даги кескинлик: Ферран Торрес ПСЖга ўтиб кетадими?

·58·Спорт
«Барселона»даги кескинлик: Ферран Торрес ПСЖга ўтиб кетадими?

Жаҳон чемпионати-2026 ва ўтган мавсумнинг энг ёрқин юлдузларидан бирига айланган Ферран Торреснинг «Барселона»даги келажаги сўроқ остида қолмоқда. 26 ёшли ҳужумчининг Каталония клуби билан амалдаги шартномаси 2027 йилнинг июнь ойида тугашига қарамай, раҳбарият билан бўлажак музокаралар олдидан иккиланишлар пайдо бўлган.

Zamin.uz «Барса»даги маош чеклови, Луис Энрикенинг овга чиқиши ва Хулиан Альварес омили сабаб келиб чиққан трансфер драмаси тафсилотларини тақдим этади.

1. ЖЧ-2026 ва «Барса»даги феноменал мавсум

Ферран Торрес 2025/26 йилги мавсумда ўзининг энг юқори спорт формасига чиқди. У нафақат Каталония клубида, балки Испания терма жамоаси таркибида ҳам ҳақиқий етакчига айланди.

  • Терма жамоадаги зафар: ЖЧ-2026 финалида гол уриб, мусобақа финалининг «Энг яхши ўйинчиси» унвонини қўлга киритди.

  • «Зарра» кубоги соҳиби: Мавсум давомида 49 та ўйинда майдонга тушиб, 21 та гол ва 3 та голли узатмага муаллифлик қилди. Ла Лигада 16 та гол уриб, жамоадоши Ламин Ямаль билан биргаликда «Зарра» мукофотини бўлишиб олди.

2. Маош чеклови ва ПСЖнинг сахий таклифи

Ханси Флик ва клуб раҳбарияти футболчининг меҳнатини юқори баҳолаётган бўлса-да, «Барселона»нинг молиявий имкониятлари чекланган.

  • Маош лимити: Клуб қатъий иш ҳақи чегараси ва умумий бюджет сабабли Торресга кескин юқори маош таклиф қила олмайди. Бундан ташқари, «Манчестер Сити» билан 2022 йилги келишув бўйича қолган 8 миллион евролик тўловни ҳам амалга ошириш керак.

  • Луис Энрике омили: «Пари Сен-Жермен» ва шахсан Луис Энрике испаниялик ҳужумчини ўз жамоасида кўришни жуда истамоқда. ПСЖ Каталония клуби бера олмайдиган катта молиявий шартларни таклиф қилишга тайёр.

Ферран Торреснинг 2025/26 мавсумдаги кўрсаткичлари ва шартнома тафсилотлари

Кўрсаткич / Жиҳат

Кўрсаткич қиймати / Тафсилот

Жами ўйинлар (Мавсум)

49 та

Голлар + Узатмалар

21 гол + 3 голли узатма

«Зарра» кубоги (Ла Лига)

16 гол (Ламин Ямаль билан тенг)

ЖЧ-2026 ютуғи

Финалда гол, Финалнинг энг яхши ўйинчиси

Амалдаги шартнома муддати

2027 йил июнгача

Асосий даъвогар клуб

ПСЖ (Париж)

3. Нега Торрес хафа? Хулиан Альварес омили

«Барселона» раҳбарияти Торреснинг шартномани узайтиришга бўлган иштиёқига тўлиқ амин эмас. Бунинг асосий сабаби — футболчининг клуб сиёсатидан норозилиги.

Рақобат ва тан олинмаслик:

Торрес «Барселона»нинг трансфер бозорида янги марказий ҳужумчи қидираётганидан ва асосий нишон сифатида Хулиан Альваресни кўраётганидан азият чекмоқда. Мавсумни ажойиб ўтказганига қарамай, ўз даражаси ва ҳужумчи сифатидаги салоҳияти клуб томонидан етарлича эътироф этилмаяпти деб ҳисоблайди.

Клуб Торреснинг 2027 йилда текинга (эркин агент сифатида) кетишига асло йўл қўймайди. Агар яқин кунларда бўлиб ўтадиган музокараларда янги келишувга эришилмаса, «Барселона» уни шу ёздаёқ катта суммага сотиб юбориши мумкин.

Ушбу эксклюзив спорт янгилигини дўстларингизга юборинг!

«Барселона»даги навбатдаги трансфер согаси қандай якун топиши тез орада маълум бўлади.

Ушбу қайнок мақола ва таҳлилни дўстларингиз ҳамда каталонияликлар мухлислари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, «Барселона» Ферран Торресни олиб қолиши керакми ёки ПСЖга сотиб, Хулиан Альваресни олиб келгани маъқулми? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Ферран ТорресБарселонаПари Сен-ЖерменЛуис ЭнрикеМанчестер Сити
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Салоҳ «Бешикташ»га яқин: клуб сўнгги жавобни кутмоқдаСалоҳ «Бешикташ»га яқин: клуб сўнгги жавобни кутмоқдаБугун, 10:22Моуринью «Реал»да беш футболчи тақдирини ҳал қилмоқда...Моуринью «Реал»да беш футболчи тақдирини ҳал қилмоқда...Бугун, 10:08Гвардиоласиз «Сити»: Абдуқодир Ҳусановнинг келажагига хавф борми?Гвардиоласиз «Сити»: Абдуқодир Ҳусановнинг келажагига хавф борми?Бугун, 09:57АПЛ Абдуқодир Ҳусановни алоҳида кўрсатди: сабаби видеодаАПЛ Абдуқодир Ҳусановни алоҳида кўрсатди: сабаби видеодаБугун, 09:52Неймар дубль қайд этди, аммо кийиниш хонасида можаро чиқдиНеймар дубль қайд этди, аммо кийиниш хонасида можаро чиқдиБугун, 09:24Гвардиола ҳам ечим эмас: Реднапп Англияни огоҳлантирдиГвардиола ҳам ечим эмас: Реднапп Англияни огоҳлантирдиБугун, 09:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди