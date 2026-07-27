Гвардиоласиз «Сити»: Абдуқодир Ҳусановнинг келажагига хавф борми?
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановнинг Англия футболига тез мослашиши ва «Манчестер Сити»нинг асосий фигураларидан бирига айланишида Пеп Гвардиоланинг ҳиссаси беқиёс бўлди. Бироқ машҳур испаниялик мураббийнинг «шаҳарликлар»ни тарк этиши ортидан ўзбек футболчисининг клубдаги келажаги борасида турли саволлар пайдо бўлди.
Zamin.uz Гвардиоланинг кетиши Ҳусанов фаолиятига қандай таъсир қилиши ва россиялик таниқли экспертнинг ушбу масала бўйича таҳлилини тақдим этади.
1. Гвардиола омили ва «Сити»даги янги давр
Пеп Гвардиола Англияга кўчиб ўтган ўзбек ҳимоячисига алоҳида эътибор қаратгани, у билан индивидуал шуғулланиб, тактик ва жисмоний томондан қўллаб-қувватлагани маълум эди. Шунга қарамай, тажрибали мураббий ўтган мавсум якунида клуб билан амалдаги шартномаси бўлишига қарамай, Манчестерни тарк этишга қарор қилди.
Мураббийнинг кутилмаган кетиши жамоада қайта қуриш даврини бошлаб берди ва кўпчилик мухлисларда Ҳусановнинг таркибдаги ўрни борасида хавотир уйғотди.
2. Александр Троицкий: «Ҳусановнинг мақомига ҳеч нарса хавф солмайди»
Ушбу хавотирларга россиялик таниқли спорт журналисти ва эксперт Александр Троицкий муносабат билдириб, Гвардиоланинг кетиши Абдуқодирнинг клубдаги позициясига салбий таъсир кўрсатмаслигини таъкидлади.
Александр Троицкийнинг баёнотидан:
«Абдуқодир Ҳусанов "Манчестер Сити" билан 2031 йилгача мўлжалланган янги шартнома имзолади. Бу Гвардиоланинг кетиши Ҳусановга таъсир қилмаслигини кўрсатди. Абдуқодир ҳар қандай шароитда ҳам юқори даражадаги футболчи бўлиб қолаверади.»
Абдуқодир Ҳусановнинг «Манчестер Сити»даги кўрсаткичлари
Жиҳатлар
Тафсилотлар ва кўрсаткичлар
Клубга келиб қўшилган вақти
2025 йил январь
Амалдаги шартнома муддати
2031 йил июнгача (узайтирилган)
Ўтказилган ўйинлар сони
37 та ўйин (барча мусобақаларда)
Қўлга киритилган совринлар
Англия кубоги ва Англия лигаси кубоги
Янги бош мураббий
Миллий терма жамоа
ЖЧ-2026 иштирокчиси
3. Мареска қўл остида янги мавсум ва ЖЧ-2026 тажрибаси
2025 йилнинг январидан буён «Манчестер Сити» шарафини ҳимоя қилиб келаётган Ҳусанов ўтган мавсумда 37 та мусобақада майдонга тушиб, ўз фаолиятидаги илк йирик клуб совринлари — Англия кубоги ва Англия лигаси кубоги соҳибига айланди.
Бой ва машаққатли кечган мавсумни 2026 йилги Жаҳон чемпионатидаги иштироки билан якунлаган 22 ёшли марказий ҳимоячи айни дамда жамоанинг янги бош мураббийи Энцо Мареска қўл остида янги мавсумга тайёргарлик кўрмоқда. Янги узоқ муддатли шартнома клубнинг ўзбек футболчисига бўлган юқори ишончидан далолат беради.
Ушбу эксклюзив спорт янгилигини дўстларингизга юборинг!
Абдуқодир Ҳусановнинг «Манчестер Сити»даги муваффақиятли одимлари давом этмоқда.
Ушбу қайнок мақолани дўстларингиз ҳамда футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Ҳусанов Энцо Мареска қўл остида ҳам «Сити»нинг асосий таркиб футболчиси бўлиб қола оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…