Гвардиоласиз «Сити»: Абдуқодир Ҳусановнинг келажагига хавф борми?

·53·Спорт
Гвардиоласиз «Сити»: Абдуқодир Ҳусановнинг келажагига хавф борми?

Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановнинг Англия футболига тез мослашиши ва «Манчестер Сити»нинг асосий фигураларидан бирига айланишида Пеп Гвардиоланинг ҳиссаси беқиёс бўлди. Бироқ машҳур испаниялик мураббийнинг «шаҳарликлар»ни тарк этиши ортидан ўзбек футболчисининг клубдаги келажаги борасида турли саволлар пайдо бўлди.

Zamin.uz Гвардиоланинг кетиши Ҳусанов фаолиятига қандай таъсир қилиши ва россиялик таниқли экспертнинг ушбу масала бўйича таҳлилини тақдим этади.

1. Гвардиола омили ва «Сити»даги янги давр

Пеп Гвардиола Англияга кўчиб ўтган ўзбек ҳимоячисига алоҳида эътибор қаратгани, у билан индивидуал шуғулланиб, тактик ва жисмоний томондан қўллаб-қувватлагани маълум эди. Шунга қарамай, тажрибали мураббий ўтган мавсум якунида клуб билан амалдаги шартномаси бўлишига қарамай, Манчестерни тарк этишга қарор қилди.

Мураббийнинг кутилмаган кетиши жамоада қайта қуриш даврини бошлаб берди ва кўпчилик мухлисларда Ҳусановнинг таркибдаги ўрни борасида хавотир уйғотди.

2. Александр Троицкий: «Ҳусановнинг мақомига ҳеч нарса хавф солмайди»

Ушбу хавотирларга россиялик таниқли спорт журналисти ва эксперт Александр Троицкий муносабат билдириб, Гвардиоланинг кетиши Абдуқодирнинг клубдаги позициясига салбий таъсир кўрсатмаслигини таъкидлади.

Александр Троицкийнинг баёнотидан:

«Абдуқодир Ҳусанов "Манчестер Сити" билан 2031 йилгача мўлжалланган янги шартнома имзолади. Бу Гвардиоланинг кетиши Ҳусановга таъсир қилмаслигини кўрсатди. Абдуқодир ҳар қандай шароитда ҳам юқори даражадаги футболчи бўлиб қолаверади.»

Абдуқодир Ҳусановнинг «Манчестер Сити»даги кўрсаткичлари

Жиҳатлар

Тафсилотлар ва кўрсаткичлар

Клубга келиб қўшилган вақти

2025 йил январь

Амалдаги шартнома муддати

2031 йил июнгача (узайтирилган)

Ўтказилган ўйинлар сони

37 та ўйин (барча мусобақаларда)

Қўлга киритилган совринлар

Англия кубоги ва Англия лигаси кубоги

Янги бош мураббий

Энцо Мареска

Миллий терма жамоа

ЖЧ-2026 иштирокчиси

3. Мареска қўл остида янги мавсум ва ЖЧ-2026 тажрибаси

2025 йилнинг январидан буён «Манчестер Сити» шарафини ҳимоя қилиб келаётган Ҳусанов ўтган мавсумда 37 та мусобақада майдонга тушиб, ўз фаолиятидаги илк йирик клуб совринлари — Англия кубоги ва Англия лигаси кубоги соҳибига айланди.

Бой ва машаққатли кечган мавсумни 2026 йилги Жаҳон чемпионатидаги иштироки билан якунлаган 22 ёшли марказий ҳимоячи айни дамда жамоанинг янги бош мураббийи Энцо Мареска қўл остида янги мавсумга тайёргарлик кўрмоқда. Янги узоқ муддатли шартнома клубнинг ўзбек футболчисига бўлган юқори ишончидан далолат беради.

Ушбу эксклюзив спорт янгилигини дўстларингизга юборинг!

Абдуқодир Ҳусановнинг «Манчестер Сити»даги муваффақиятли одимлари давом этмоқда.

Ушбу қайнок мақолани дўстларингиз ҳамда футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Ҳусанов Энцо Мареска қўл остида ҳам «Сити»нинг асосий таркиб футболчиси бўлиб қола оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Пеп ГвардиолаАбдуқодир ҲусановМанчестер СитиЭнцо МарескаАлександр Троицкий
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Салоҳ «Бешикташ»га яқин: клуб сўнгги жавобни кутмоқдаСалоҳ «Бешикташ»га яқин: клуб сўнгги жавобни кутмоқдаБугун, 10:22Моуринью «Реал»да беш футболчи тақдирини ҳал қилмоқда...Моуринью «Реал»да беш футболчи тақдирини ҳал қилмоқда...Бугун, 10:08АПЛ Абдуқодир Ҳусановни алоҳида кўрсатди: сабаби видеодаАПЛ Абдуқодир Ҳусановни алоҳида кўрсатди: сабаби видеодаБугун, 09:52«Барселона»даги кескинлик: Ферран Торрес ПСЖга ўтиб кетадими?«Барселона»даги кескинлик: Ферран Торрес ПСЖга ўтиб кетадими?Бугун, 09:34Неймар дубль қайд этди, аммо кийиниш хонасида можаро чиқдиНеймар дубль қайд этди, аммо кийиниш хонасида можаро чиқдиБугун, 09:24Гвардиола ҳам ечим эмас: Реднапп Англияни огоҳлантирдиГвардиола ҳам ечим эмас: Реднапп Англияни огоҳлантирдиБугун, 09:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди