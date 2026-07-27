28 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
28 июль куни амал қиладиган доллар курси 46–47 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Bankir Telegram канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Asia Alliance Bank — 12 010 сўм.
• MKBank — 12 010 сўм.
• Anorbank — 12 000 сўм.
• NBU — 12 000 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Saderatbank — 12 030 сўм.
• Asakabank — 12 040 сўм.
• Xalq Banki — 12 040 сўм.
• Ipak yo‘li bank — 12 040 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…