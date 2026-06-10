17 йил парвоз қилган учувчининг лицензияси сохта чиқди

·0·Дунё
17 йил парвоз қилган учувчининг лицензияси сохта чиқди

Канадада авиация соҳасида катта шов-шувга сабаб бўлган ҳолат юзага келди. Air Canada авиакомпаниясининг собиқ капитани Жефри Уолл 17 йил давомида талаб этиладиган учувчилик лицензиясисиз юзлаб рейсларни амалга оширганликда гумон қилиниб ҳибсга олинди. Бу ҳақда Al Jazeera хабар қилди.

Онтарио провинцияси Пил минтақаси полицияси маълум қилишича, 59 ёшли Уоллга нисбатан тўрт ойлик терговдан сўнг фирибгарлик ва бошқа қатор жиноятлар бўйича айбловлар қўйилган.

Тергов материалларига кўра, у 2009–2025 йиллар давомида сохта учувчилик ҳужжатларидан фойдаланиб, 900 дан ортиқ ички ва халқаро рейсларда иштирок этган. Полиция унинг Air Canada ҳамда авиация назорати органларини ўз малакаси ҳақида чалғитганига оид далилларни аниқлаган.

Маълум бўлишича, Уолл тижорий учувчи лицензиясига эга бўлган, аммо йирик йўловчи самолётларини капитан сифатида бошқариш учун зарур бўлган энг юқори даражадаги лицензияни олмаган.

Собиқ капитанга фирибгарлик, қалбаки ҳужжатлардан фойдаланиш ва ёлғон маълумот бериш бўйича бир нечта айбловлар илгари сурилган.

Пил полицияси раҳбари Нишан Дураиаппанинг таъкидлашича, ушбу ҳолат авиация хавфсизлиги ва жамоатчилик ишончига доир жиддий саволларни келтириб чиқармоқда.

Шу билан бирга, Air Canada йўловчилар хавфсизлигига путур етмаганини маълум қилди. Компанияга кўра, барча учувчилар мунтазам малака синовларидан ўтади ва Уолл ҳам барча амалий текширувларни муваффақиятли топширган.

Авиакомпания мазкур ҳолат маълум бўлиши билан учувчини дарҳол парвозлардан четлатгани ва бу ҳақда Канада транспорт идораларига хабар берганини билдирди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

НАСАнинг янги Ой миссиясида кимлар иштирок этади?НАСАнинг янги Ой миссиясида кимлар иштирок этади?Бугун, 06:53Хитойлик олимлар инсонга чўчқанинг жигари ва буйрагини кўчириб ўтказдиХитойлик олимлар инсонга чўчқанинг жигари ва буйрагини кўчириб ўтказдиБугун, 02:18Исроилдаги ўзбекистонликлар хавфдан огоҳлантирилдиИсроилдаги ўзбекистонликлар хавфдан огоҳлантирилдиКеча, 18:46БМТ экспертлари қотиллиги: Конго суди ўлим ҳукмини тасдиқладиБМТ экспертлари қотиллиги: Конго суди ўлим ҳукмини тасдиқладиКеча, 18:30Си Жинпинг КХДРга тарихий икки кунлик давлат ташрифини якунладиСи Жинпинг КХДРга тарихий икки кунлик давлат ташрифини якунладиКеча, 17:12Япония­да битта айиқ сабабли 94 та мактаб ёпилдиЯпония­да битта айиқ сабабли 94 та мактаб ёпилдиКеча, 15:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди