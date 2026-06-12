Илон Маск тарихдаги биринчи триллионерга айлангани айтилмоқда
SpaceX компанияси АҚШ тарихидаги энг йирик ИПЎлардан бирини ўтказиб, 75 миллиард доллар жалб қилгани айтилмоқда. Reuters маълумотига кўра, компания 555,56 миллион дона акцияни ҳар бирини 135 доллардан сотган.
IPO натижасида SpaceX’нинг бозор қиймати 1,77 триллион долларга баҳоланган. Бу кўрсаткич компанияни дунёдаги энг қиммат технологик гигантлар қаторига олиб чиқди.
Reuters ва Forbes баҳолашларига кўра, Илон Маскнинг SpaceX’даги улуши қарийб 866 миллиард долларга етган. Tesla ва бошқа активлари билан бирга унинг умумий бойлиги 1,1 триллион доллардан ошгани айтилмоқда.
Шу тариқа, Илон Маск тарихдаги биринчи триллионер сифатида тилга олинмоқда. Бироқ айрим нашрлар унинг бойлиги ҳисоб-китобида келажакдаги шартли акциялар ҳам инобатга олинганини қайд этмоқда.
…