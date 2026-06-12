Илон Маск тарихдаги биринчи триллионерга айлангани айтилмоқда

·0·Дунё
Илон Маск тарихдаги биринчи триллионерга айлангани айтилмоқда

SpaceX компанияси АҚШ тарихидаги энг йирик ИПЎлардан бирини ўтказиб, 75 миллиард доллар жалб қилгани айтилмоқда. Reuters маълумотига кўра, компания 555,56 миллион дона акцияни ҳар бирини 135 доллардан сотган.

IPO натижасида SpaceX’нинг бозор қиймати 1,77 триллион долларга баҳоланган. Бу кўрсаткич компанияни дунёдаги энг қиммат технологик гигантлар қаторига олиб чиқди.

Reuters ва Forbes баҳолашларига кўра, Илон Маскнинг SpaceX’даги улуши қарийб 866 миллиард долларга етган. Tesla ва бошқа активлари билан бирга унинг умумий бойлиги 1,1 триллион доллардан ошгани айтилмоқда.

Шу тариқа, Илон Маск тарихдаги биринчи триллионер сифатида тилга олинмоқда. Бироқ айрим нашрлар унинг бойлиги ҳисоб-китобида келажакдаги шартли акциялар ҳам инобатга олинганини қайд этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жанубий Кореянинг собиқ президенти 30 йилга қамалдиЖанубий Кореянинг собиқ президенти 30 йилга қамалдиБугун, 08:33Эрдоған журналист қизга турмуш қуришни кечиктирмасликни тавсия қилдиЭрдоған журналист қизга турмуш қуришни кечиктирмасликни тавсия қилдиБугун, 06:54Трамп Эроннинг асосий нефть терминалини эгаллаш режасини эълон қилдиТрамп Эроннинг асосий нефть терминалини эгаллаш режасини эълон қилдиКеча, 18:48Кот-д’Ивуар мухлислари виза чеклови сабаб АҚШга бора олмайдиган бўлдиКот-д’Ивуар мухлислари виза чеклови сабаб АҚШга бора олмайдиган бўлдиКеча, 14:46Путин хориждаги россияликларни мол-мулкини хатлаш ҳақида қонун чиқардиПутин хориждаги россияликларни мол-мулкини хатлаш ҳақида қонун чиқардиКеча, 11:58Бразилия терма жамоаси АҚШ аэропортида кучайтирилган текширувдан ўтдиБразилия терма жамоаси АҚШ аэропортида кучайтирилган текширувдан ўтдиКеча, 11:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди