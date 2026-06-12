Антальяда 267 йўловчили самолёт устунга урилиб тўхтади
11 июнь куни Истанбулдан Антальяга парвоз қилган йўловчи самолёти аэропорт ҳудудида радар устунига бориб урилиб, нохуш ҳолат юз берди. Бу ҳақда “Akdeniz Manset” нашри хабар қилди.
Маълумотларга кўра, қўниш жараёнида самолёт номаълум сабабларга кўра тўхташ зонасидаги устун билан тўқнашган. Ушбу тўқнашув аэропорт фаолиятида қисқа муддатли узилишларга сабаб бўлган, воқеа жойига тезкор тиббий ва техник хизмат гуруҳлари етиб келган.
“Turkish Airlines” авиакомпанияси маълумотига кўра, самолётда жами 267 нафар йўловчи ва экипаж аъзолари бўлган. Барча йўловчилар зудлик билан эвакуация қилинган.
Расмий баёнотда йўловчилар ва экипаж аъзолари жароҳат олмагани таъкидланди. Бироқ самолёт ҳамда у урилиб кетган иншоотда моддий зарар қайд этилган.
Ҳодиса давомида салон ичида ваҳима юзага келгани ҳақида ижтимоий тармоқларда видеолавҳалар тарқалди. Кадрларда баъзи йўловчиларнинг қўрқув ва саросимага тушгани, кислород ниқоблари тушиб кетгани кўринади.
Йўловчилардан бирининг айтишича, қаттиқ зарба овози ва самолёт қисмларининг силкиниши одамларни чуқур қўрқитган.
Ҳозирда ушбу ҳолат юзасидан расмий органлар томонидан техник текширув ва суриштирув ишлари олиб борилмоқда. Аниқ сабаблар экспертиза якунларидан сўнг маълум қилинади.
…