Ниқоб ортидаги хайриячи юзлаб инсонлар ҳаётини ўзгартирмоқда

·30·Дунё
Ниқоб ортидаги хайриячи юзлаб инсонлар ҳаётини ўзгартирмоқда

Ижтимоий тармоқларда ниқоб ортида хайрия қилиб келаётган номаълум шахс ҳақидаги ҳикоялар кўпчиликни таъсирлантирмоқда. У ўзини ошкор қилмасдан, оғир аҳволдаги оилалар ва ёрдамга муҳтож инсонларга катта кўмак бермоқда.

Унинг хайрия йўли ҳаётидаги оғир синовдан кейин бошланган. Отаси инсультга учраганида, у унга қайта ҳаракат қилишни ва ҳаётга қайтишни ўргатган. Айнан шу даврда бошқаларга ёрдам бериш унинг асосий мақсадига айланган.

Шундан бери у қиммат тиббий муолажалар харажатларини тўлайди, муҳтож оилаларга уй-жой совға қилади ва қийин вазиятдаги инсонларни қўллаб-қувватлайди.

Унинг видеолари интернетда миллионлаб томошалар йиғмоқда. Аммо хайриячи ҳануз юзини яширади. Унинг фикрича, ҳақиқий яхшилик шов-шувсиз ва кўз-кўз қилмасдан амалга оширилиши керак.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Журналистнинг Шакира билан сурат учун қилган иши интернетни кулдирдиЖурналистнинг Шакира билан сурат учун қилган иши интернетни кулдирдиБугун, 11:56Покистон бош вазири АҚШ ва Эрон келишувга яқинлигини айтдиПокистон бош вазири АҚШ ва Эрон келишувга яқинлигини айтдиБугун, 11:51Адам Қодиров иккинчи марта “Чеченистон қаҳрамони” унвонига сазовор бўлдиАдам Қодиров иккинчи марта “Чеченистон қаҳрамони” унвонига сазовор бўлдиБугун, 07:21Уч йилдан сўнг Саудиядан Туркияга поезд қатнаши кутилмоқдаУч йилдан сўнг Саудиядан Туркияга поезд қатнаши кутилмоқдаБугун, 04:26Илон Маск дунёдаги илк триллионерга айландиИлон Маск дунёдаги илк триллионерга айландиБугун, 03:13"Илгичдаги пиджак" билан рақс — томошабинларни ҳайратга солган чиқиш (видео)"Илгичдаги пиджак" билан рақс — томошабинларни ҳайратга солган чиқиш (видео)Бугун, 00:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди