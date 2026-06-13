Ниқоб ортидаги хайриячи юзлаб инсонлар ҳаётини ўзгартирмоқда
Ижтимоий тармоқларда ниқоб ортида хайрия қилиб келаётган номаълум шахс ҳақидаги ҳикоялар кўпчиликни таъсирлантирмоқда. У ўзини ошкор қилмасдан, оғир аҳволдаги оилалар ва ёрдамга муҳтож инсонларга катта кўмак бермоқда.
Унинг хайрия йўли ҳаётидаги оғир синовдан кейин бошланган. Отаси инсультга учраганида, у унга қайта ҳаракат қилишни ва ҳаётга қайтишни ўргатган. Айнан шу даврда бошқаларга ёрдам бериш унинг асосий мақсадига айланган.
Шундан бери у қиммат тиббий муолажалар харажатларини тўлайди, муҳтож оилаларга уй-жой совға қилади ва қийин вазиятдаги инсонларни қўллаб-қувватлайди.
Унинг видеолари интернетда миллионлаб томошалар йиғмоқда. Аммо хайриячи ҳануз юзини яширади. Унинг фикрича, ҳақиқий яхшилик шов-шувсиз ва кўз-кўз қилмасдан амалга оширилиши керак.
…