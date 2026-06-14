Бир лаҳзалик хато: Бразилиядаги даҳшатли фожиа

·0·Дунё
Бир лаҳзалик хато: Бразилиядаги даҳшатли фожиа

21 ёшли қиз Сан-Паулу штатининг Лимейра шаҳрида rope-jump (bungee jumpга ўхшаш экстремал аттраксион) пайтида ҳалок бўлди. Дастлабки маълумотларга кўра, ташкилотчилар уни хавфсизлик арқонига улашни унутиб қўйган ва қиз тахминан 40 метр баландликдан ҳеч қандай ҳимоясиз пастга қулаган.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода қизнинг сакрашга тайёрланаётгани, бироқ хавфсизлик арқони ерда қолиб кетгани акс этган. Гувоҳлар хатони у ташлаб юборилганидан кейингина пайқашган.

Ҳодиса юзасидан тергов бошланди. Маҳаллий ОАВ хабарларига кўра, воқеа жойида бўлган бир неча шахс сўроқ қилинган, айримлари эса вақтинча қўлга олинган.

Бир неча сониялик эътиборсизлик ёш инсоннинг ҳаётига зомин бўлди. Бу ҳолат экстремал спорт турларида хавфсизлик қоидаларига қатъий риоя қилиш нақадар муҳимлигини яна бир бор эслатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистонда ҳарбий самолёт қўниш вақтида бир неча бўлакка парчаландиҲиндистонда ҳарбий самолёт қўниш вақтида бир неча бўлакка парчаландиБугун, 10:33Анқарада кучли ёмғир сув тошқинларига сабаб бўлдиАнқарада кучли ёмғир сув тошқинларига сабаб бўлдиБугун, 10:09Суд қарори билан Трамп номи санъат марказидан ўчирилдиСуд қарори билан Трамп номи санъат марказидан ўчирилдиБугун, 10:04Бир донаси 4000 доллар: Бу гўштнинг нархига шаҳардан икки уй олса бўладиБир донаси 4000 доллар: Бу гўштнинг нархига шаҳардан икки уй олса бўладиБугун, 10:01Эбола вируси бўйича шошилинч вазият: тарқалиш тез, чоралар кучайтирилмоқдаЭбола вируси бўйича шошилинч вазият: тарқалиш тез, чоралар кучайтирилмоқдаБугун, 08:36АҚШ–Эрон музокаралари Исроилни ташвишга солдиАҚШ–Эрон музокаралари Исроилни ташвишга солдиБугун, 07:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди