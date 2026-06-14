Бир лаҳзалик хато: Бразилиядаги даҳшатли фожиа
21 ёшли қиз Сан-Паулу штатининг Лимейра шаҳрида rope-jump (bungee jumpга ўхшаш экстремал аттраксион) пайтида ҳалок бўлди. Дастлабки маълумотларга кўра, ташкилотчилар уни хавфсизлик арқонига улашни унутиб қўйган ва қиз тахминан 40 метр баландликдан ҳеч қандай ҳимоясиз пастга қулаган.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода қизнинг сакрашга тайёрланаётгани, бироқ хавфсизлик арқони ерда қолиб кетгани акс этган. Гувоҳлар хатони у ташлаб юборилганидан кейингина пайқашган.
Ҳодиса юзасидан тергов бошланди. Маҳаллий ОАВ хабарларига кўра, воқеа жойида бўлган бир неча шахс сўроқ қилинган, айримлари эса вақтинча қўлга олинган.
Бир неча сониялик эътиборсизлик ёш инсоннинг ҳаётига зомин бўлди. Бу ҳолат экстремал спорт турларида хавфсизлик қоидаларига қатъий риоя қилиш нақадар муҳимлигини яна бир бор эслатди.
…