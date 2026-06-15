Рио-де-Жанейродаги фожиа: машҳур қўшиқчи ҳалок бўлди

·18·Дунё
Рио-де-Жанейродаги фожиа: машҳур қўшиқчи ҳалок бўлди

Бразилиянинг Рио-де-Жанейро шаҳрида содир бўлган ҳаво фожиаси жаҳон мусиқа мухлисларини чуқур қайғуга солди. Ҳавода икки вертолётнинг тўқнашиб кетиши натижасида олти нафар инсон ҳаётдан кўз юмди. Қурбонлар орасида америкалик машҳур қўшиқчи ва қўшиқлар муаллифи Оливер Три ҳам бор. Бу ҳақда “Sky News” нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, Оливер Три жаҳон гастроль сафари доирасида Бразилияда бўлган. Фожиа Рио-де-Жанейро шаҳрининг Рекрейу-дус-Бандейрантес тумани ҳудудида юз берган. Вертолётларнинг бирида беш нафар йўловчи, иккинчисида эса учувчи бўлган. Тўқнашув оқибатида ҳаво кемаларида бўлган барча инсонлар ҳалок бўлган.

Қурбонлар орасида бразилиялик мусиқа продюсери, аргентиналик видеорежиссёр ҳамда YouTube блогери Гаспар Прим ҳам борлиги маълум қилинди.

Тўқнашувдан кейин вертолётлар электромобиллар автосалонининг автотураргоҳига қулаган. Бу эса янада оғир оқибатларга сабаб бўлиб, қарийб 20 та автомобил ёниб кетган.

Маҳаллий мутасаддилар ҳодиса сабабларини ўрганиш юзасидан расмий тергов ишларини бошлаган. Шунингдек, кучли ёнғин туфайли қурбонларнинг жасадларини аниқлаш жараёни анча мураккаблашгани билдирилди.

32 ёшли Оливер Три Life Goes On, Miss You ва Alien Boy каби оммабоп қўшиқлари орқали кенг танилган эди. Унинг ижодини Spotify платформасида ҳар ой 11 миллиондан ортиқ тингловчи кузатиб боради.

Мазкур фожиа нафақат мусиқа саноати вакиллари, балки дунё бўйлаб миллионлаб мухлисларни ҳам қайғуга ботирди. Ҳозирча ҳодисанинг аниқ сабаблари юзасидан расмий хулоса эълон қилингани йўқ.

Оливер ТриБразилияРио-де-ЖанейроSky NewsSpotify
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Швейцария аҳоли сонини 10 миллион билан чекламоқчими?Швейцария аҳоли сонини 10 миллион билан чекламоқчими?Бугун, 07:12Туркия Президенти АҚШ ва Эрон ўртасида эришилган келишувни олқишладиТуркия Президенти АҚШ ва Эрон ўртасида эришилган келишувни олқишладиБугун, 07:00Хитойда робот илонлар электр тармоқларини назорат қилишга киришдиХитойда робот илонлар электр тармоқларини назорат қилишга киришдиБугун, 06:57Трамп Эрон билан “улкан келишув” якунланганини маълум қилдиТрамп Эрон билан “улкан келишув” якунланганини маълум қилдиБугун, 06:57Ноодатий ҳодиса: Бу балиқ сузмайди, у океан тубида уч оёқдек туради!Ноодатий ҳодиса: Бу балиқ сузмайди, у океан тубида уч оёқдек туради!Бугун, 00:12Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилдиДунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилдиБугун, 00:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди