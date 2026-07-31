Леополд Асченбреннер фонди биржа фондларини сотди

·14·Техно
Леополд Асченбреннер фонди биржа фондларини сотди
Қисқача

Сунъий интеллект соҳасидаги тадқиқотчи ва собиқ OpenAI ходими Леополд Асченбреннер томонидан асос солинган Ситуатионал Аваренесс хедж-фонди сўнгги ойлардаги кескин йўқотишлардан сўнг ўзининг оммавий аксиялар портфелининг асосий қисмини Кен Гриффин бошқарувидаги Ситадел компаниясига сотиб юборди. Германияда туғилган ва атиги 25 ёшда бўлган Леополд Асченбреннер фондни очишдан олдин биржада савдо қилиш тажрибасига ега емас еди.

Сунъий интеллект соҳасидаги таниқли тадқиқотчи ва собиқ OpenAI ходими Леополд Асченбреннер томонидан асос солинган Ситуатионал Аваренесс хедж-фонди сўнгги ойлардаги кескин йўқотишлардан сўнг ўзининг оммавий акциялар портфелининг асосий қисмини Кен Гриффин бошқарувидаги Ситадел компаниясига сотиб юборди. Те Валл Стреэт Жоурнал нашрининг хабар беришича, бу ҳолат қисқа вақт ичида катта муваффақиятларга эришган ёш молиячи учун жиддий синов бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Германияда туғилган ва атиги 25 ёшда бўлган Леополд Асченбреннер фондни очишдан олдин биржада савдо қилиш тажрибасига эга эмас эди. У сунъий интеллектни кенгайтириш учун яримўтказгичлар, ҳисоблаш қувватлари, хотира ва энергия инфратузилмасини жадал ривожлантириш кераклигини айтиб, ўзининг инвестиция тезислари орқали машҳурликка эришган эди. У 2023-йилда OpenAI жамоасига қўшилган, бироқ бир йилдан сўнг ички маълумотларни нотўғри ошкор қилгани учун ишдан бўшатилган эди. Шундан сўнг Асченбреннер ўзининг хедж-фондига асос солган.

Финансиал Times нашрининг ёзишича, фонднинг ишлари жуда яхши кетаётган ва июн ойи якунларига кўра 439 фоизлик даромад келтирган эди. КНБК хабарига кўра, фонд бошқарувидаги активлар ҳажми пасайишлар бошланишидан олдин чўққига чиқиб, 45 миллиард долларгача етганди. Бироқ сунъий интеллект инфратузилмасига қилинган инвестициялар яқин келажакда кутилган даромад келтирмаслигидан хавотирланган оммавий инвесторлар туфайли соҳада кескин пасайиш кузатилди.

Активлар сотуви ва бозор таъсири

Bloomberg маълумотларига кўра, фонд сақлаган энг қаттиқ зарба кўрган акциялар қаторига СК Ҳйних ва СанДиск хотира чипи ишлаб чиқарувчилари, Bloom Energy тоза энергия дастурчиси ҳамда Небиус Груп кирган. Уларнинг барчаси сўнгги бир ой ичида 30 фоиздан зиёдроққа қулаган. Хедж-фонд стратегияси бўлган қарз маблағлари эвазига акция сотиб олиш усули йўқотишларни янада ошириб юборган.

Ситадел ушбу активларнинг асосий қисмини сотиб олгандан сўнг, Ситуатионал Аваренесснинг умумий активлари тахминан 10 миллиард долларгача қисқарди. Кен Гриффин компанияси қиёфасида бундай қадам аввал ҳам кузатилган бўлиб, Ситадел молиявий қийинчиликка учраган ўйинчиларнинг жозибадор активларини сотиб олишга тайёр туриши билан танилган. Гриффин ҳам худди Асченбреннер каби ушбу секторнинг тикланишига умид қилмоқда ва сабр билан кутиш имкониятига эга.

Anthropic акциялари ва келажак истиқболлари

Бироқ турли манбаларга таяниб хабар қилинишича, Ситуатионал Аваренесс ўзининг хусусий компаниялардаги инвестицияларини, жумладан Anthropic компаниясидаги улушини сотиб юбормаган. Ҳозирда бу улушнинг қиймати 5 миллиард долларга баҳоланмоқда. Май ойида ўтказилган Сериес Ҳ раундида Anthropic қиймати юқори баҳоланган бўлиб, октябрь ойида фонд биржасига чиқиши кутилмоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, ушбу акцияларнинг сотувидан тушадиган эҳтимолий даромад хедж-фонднинг оммавий бозордаги йўқотишларини қоплашга ёрдам бериши мумкин. Асченбреннер фондининг дастлабки босқичдаги инвесторлари қаторига Жане Стреэт, Stripe асосчилари ҳамда Meta раҳбарлари киргани унинг келажакдаги ҳаракатларига қизиқиш юқорилигича қолишини таъминлайди.

Ситуатионал АваренессЛеополд АсченбреннерOpenAIСитаделAnthropic
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Reddit иккинчи чоракда юқори даромад кўрсатди, бироқ сунъий интеллект хавотир уйғотдиReddit иккинчи чоракда юқори даромад кўрсатди, бироқ сунъий интеллект хавотир уйғотдиБугун, 04:52Apple хотира қурилмалари етишмовчилиги сабабли захираларни кескин оширдиApple хотира қурилмалари етишмовчилиги сабабли захираларни кескин оширдиБугун, 04:24Apple хизматлар кўрсатиш тармоғида кутилмаган пас кузатилдиApple хизматлар кўрсатиш тармоғида кутилмаган пас кузатилдиБугун, 03:56Amazon иккинчи чоракда юқори молиявий натижаларни қайд этди ва акциялари қимматлашдиAmazon иккинчи чоракда юқори молиявий натижаларни қайд этди ва акциялари қимматлашдиБугун, 03:56Киберхавфсизлик: спамчилар оммавий хабарлардан манзилли ҳужумларга ўтдиКиберхавфсизлик: спамчилар оммавий хабарлардан манзилли ҳужумларга ўтдиБугун, 02:24КареCloud тиббий маълумотлар сизиб чиққани ҳақида огоҳлантирмоқдаКареCloud тиббий маълумотлар сизиб чиққани ҳақида огоҳлантирмоқдаБугун, 01:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди