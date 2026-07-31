Леополд Асченбреннер фонди биржа фондларини сотди
Сунъий интеллект соҳасидаги тадқиқотчи ва собиқ OpenAI ходими Леополд Асченбреннер томонидан асос солинган Ситуатионал Аваренесс хедж-фонди сўнгги ойлардаги кескин йўқотишлардан сўнг ўзининг оммавий аксиялар портфелининг асосий қисмини Кен Гриффин бошқарувидаги Ситадел компаниясига сотиб юборди. Германияда туғилган ва атиги 25 ёшда бўлган Леополд Асченбреннер фондни очишдан олдин биржада савдо қилиш тажрибасига ега емас еди.
Сунъий интеллект соҳасидаги таниқли тадқиқотчи ва собиқ OpenAI ходими Леополд Асченбреннер томонидан асос солинган Ситуатионал Аваренесс хедж-фонди сўнгги ойлардаги кескин йўқотишлардан сўнг ўзининг оммавий акциялар портфелининг асосий қисмини Кен Гриффин бошқарувидаги Ситадел компаниясига сотиб юборди. Те Валл Стреэт Жоурнал нашрининг хабар беришича, бу ҳолат қисқа вақт ичида катта муваффақиятларга эришган ёш молиячи учун жиддий синов бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Германияда туғилган ва атиги 25 ёшда бўлган Леополд Асченбреннер фондни очишдан олдин биржада савдо қилиш тажрибасига эга эмас эди. У сунъий интеллектни кенгайтириш учун яримўтказгичлар, ҳисоблаш қувватлари, хотира ва энергия инфратузилмасини жадал ривожлантириш кераклигини айтиб, ўзининг инвестиция тезислари орқали машҳурликка эришган эди. У 2023-йилда OpenAI жамоасига қўшилган, бироқ бир йилдан сўнг ички маълумотларни нотўғри ошкор қилгани учун ишдан бўшатилган эди. Шундан сўнг Асченбреннер ўзининг хедж-фондига асос солган.
Финансиал Times нашрининг ёзишича, фонднинг ишлари жуда яхши кетаётган ва июн ойи якунларига кўра 439 фоизлик даромад келтирган эди. КНБК хабарига кўра, фонд бошқарувидаги активлар ҳажми пасайишлар бошланишидан олдин чўққига чиқиб, 45 миллиард долларгача етганди. Бироқ сунъий интеллект инфратузилмасига қилинган инвестициялар яқин келажакда кутилган даромад келтирмаслигидан хавотирланган оммавий инвесторлар туфайли соҳада кескин пасайиш кузатилди.
Активлар сотуви ва бозор таъсириBloomberg маълумотларига кўра, фонд сақлаган энг қаттиқ зарба кўрган акциялар қаторига СК Ҳйних ва СанДиск хотира чипи ишлаб чиқарувчилари, Bloom Energy тоза энергия дастурчиси ҳамда Небиус Груп кирган. Уларнинг барчаси сўнгги бир ой ичида 30 фоиздан зиёдроққа қулаган. Хедж-фонд стратегияси бўлган қарз маблағлари эвазига акция сотиб олиш усули йўқотишларни янада ошириб юборган.
Ситадел ушбу активларнинг асосий қисмини сотиб олгандан сўнг, Ситуатионал Аваренесснинг умумий активлари тахминан 10 миллиард долларгача қисқарди. Кен Гриффин компанияси қиёфасида бундай қадам аввал ҳам кузатилган бўлиб, Ситадел молиявий қийинчиликка учраган ўйинчиларнинг жозибадор активларини сотиб олишга тайёр туриши билан танилган. Гриффин ҳам худди Асченбреннер каби ушбу секторнинг тикланишига умид қилмоқда ва сабр билан кутиш имкониятига эга.
Anthropic акциялари ва келажак истиқболлариБироқ турли манбаларга таяниб хабар қилинишича, Ситуатионал Аваренесс ўзининг хусусий компаниялардаги инвестицияларини, жумладан Anthropic компаниясидаги улушини сотиб юбормаган. Ҳозирда бу улушнинг қиймати 5 миллиард долларга баҳоланмоқда. Май ойида ўтказилган Сериес Ҳ раундида Anthropic қиймати юқори баҳоланган бўлиб, октябрь ойида фонд биржасига чиқиши кутилмоқда.
Мутахассисларнинг фикрича, ушбу акцияларнинг сотувидан тушадиган эҳтимолий даромад хедж-фонднинг оммавий бозордаги йўқотишларини қоплашга ёрдам бериши мумкин. Асченбреннер фондининг дастлабки босқичдаги инвесторлари қаторига Жане Стреэт, Stripe асосчилари ҳамда Meta раҳбарлари киргани унинг келажакдаги ҳаракатларига қизиқиш юқорилигича қолишини таъминлайди.
…