400 минг йиллик топилма инсон тарихи ҳақидаги сирни ошкор қилди
Олимлар қадимги инсон аждоди ҳисобланган Homo erectus тишларини ўрганиб, улар бошқа қадимги инсон турлари билан аралашган бўлиши мумкинлигини аниқлади. Бу ҳақдаги тадқиқот натижалари Associated Press томонидан эълон қилинди.
Маълумотларга кўра, Хитойдан топилган ва тахминан 400 минг йил аввал яшаган Homo erectus'га тегишли беш эркак ва бир аёлнинг тишларида генетик излар аниқланган.
Олимлар илгари учрамаган генетик мутацияни ҳам топган. Тадқиқотчиларнинг фикрича, бу Шарқий Осиёда яшаган Homo erectus гуруҳига хос ноёб белги бўлиши мумкин.
Яна бир мутация эса йўқолиб кетган Денисова инсонлари ҳамда замонавий инсонларнинг жуда кичик қисмида аниқланган. Бу эса қадимги инсон турлари ўзаро ген алмашган бўлиши мумкинлигини кўрсатади.
Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, Homo erectus айрим генларни Денисоваларга ўтказган бўлиши мумкин. Кейинчалик ушбу генлар замонавий инсон аждодларига ҳам ўтиб, бугунги кунгача сақланиб қолган бўлиши эҳтимолдан холи эмас.
Мутахассислар инсон эволюцияси тарихини тўлиқ англаш учун яна кўпроқ ДНК намуналари ва суяк қолдиқларини топиш зарурлигини таъкидламоқда.
…