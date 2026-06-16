400 минг йиллик топилма инсон тарихи ҳақидаги сирни ошкор қилди

·60·Дунё
400 минг йиллик топилма инсон тарихи ҳақидаги сирни ошкор қилди

Олимлар қадимги инсон аждоди ҳисобланган Homo erectus тишларини ўрганиб, улар бошқа қадимги инсон турлари билан аралашган бўлиши мумкинлигини аниқлади. Бу ҳақдаги тадқиқот натижалари Associated Press томонидан эълон қилинди.

Маълумотларга кўра, Хитойдан топилган ва тахминан 400 минг йил аввал яшаган Homo erectus'га тегишли беш эркак ва бир аёлнинг тишларида генетик излар аниқланган.

Олимлар илгари учрамаган генетик мутацияни ҳам топган. Тадқиқотчиларнинг фикрича, бу Шарқий Осиёда яшаган Homo erectus гуруҳига хос ноёб белги бўлиши мумкин.

Яна бир мутация эса йўқолиб кетган Денисова инсонлари ҳамда замонавий инсонларнинг жуда кичик қисмида аниқланган. Бу эса қадимги инсон турлари ўзаро ген алмашган бўлиши мумкинлигини кўрсатади.

Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, Homo erectus айрим генларни Денисоваларга ўтказган бўлиши мумкин. Кейинчалик ушбу генлар замонавий инсон аждодларига ҳам ўтиб, бугунги кунгача сақланиб қолган бўлиши эҳтимолдан холи эмас.

Мутахассислар инсон эволюцияси тарихини тўлиқ англаш учун яна кўпроқ ДНК намуналари ва суяк қолдиқларини топиш зарурлигини таъкидламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026 даги илк сенсация: Испания Кабо-Вердени мағлуб эта олмадиЖЧ-2026 даги илк сенсация: Испания Кабо-Вердени мағлуб эта олмадиКеча, 18:35Итамар Бен-Гвир АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишувга кескин эътироз билдирдиИтамар Бен-Гвир АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишувга кескин эътироз билдирдиКеча, 16:58“Толибон” янги қоида: телефон ишлатганлар ишдан ҳайдалади“Толибон” янги қоида: телефон ишлатганлар ишдан ҳайдаладиКеча, 16:45Стармер 16 ёшгача бўлган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлашини эълон қилдиСтармер 16 ёшгача бўлган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлашини эълон қилдиКеча, 16:15Хитой мактабида даҳшатли фожиа олди олиндиХитой мактабида даҳшатли фожиа олди олиндиКеча, 16:015 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди5 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа бердиКеча, 15:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди