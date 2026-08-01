Mercedes-Benz хатолигини тан олди: жисмоний тугмалар қайтмоқда
Немис автогиганти Mercedes-Benz раҳбарлари автомобилларни рақамлаштириш жараёнида баъзи хатоликларга йўл қўйилганини ва бошқарув элементларини бутунлай экранга ўтказиш ғояси меъёрдан ошиб кетганини тан олишди. Ушбу ўзгариш ҳайдовчилар учун қулайликни ошириш ўрнига баъзида қўшимча қийинчиликларни келтириб чиқараётгани танқид қилинаётган бир пайтда, компания анъанавий жисмоний тугмаларни аста-секин қайтаришга қарор қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Mercedes-Benz бош директори Ола Каллениус компания ва бутун автомобилсозлик саноати интерфейсларни рақамлаштиришда бироз «ортиқча кетганини» очиқ айтди. Сўнгги йилларда немис бренди ўз моделларида барча бошқарув функцияларини сенсорли панелларга ўтказишга фаол урунди. Хусусан, айрим флагман автомобиллар умумий кенглиги 1,4 метрдан ошадиган учта бирлаштирилган экранга эга МБУХ Hypeрскреэн тизими билан жиҳозланди.
Сенсорли экранлар танқиди ва ҳайдовчилар норозилигиБироқ, бундай ёндашув автомобил ихлосмандлари ва мутахассислар томонидан кескин танқидга учради. Кўпчилик фойдаланувчилар ҳатто энг оддий ва кундалик ҳаракатларни бажариш учун ҳам мураккаб мультимедиа менюлари бўйлаб вақт сарфлашга мажбур бўлаётганидан шикоят қилишди. Автомобил бошқаруви эса йўлдан чалғитмайдиган даражада содда ва қулай бўлиши кераклиги борасидаги эътирозлар кўпайди.
Ола Каллениуснинг таъкидлашича, компания интерфейслар дизайнига алоҳида эътибор қаратади ва бу масалани муҳандислар билан мунтазам муҳокама қилади. Унинг фикрича, машинани бошқариш жараёни шунчалик интуитив бўлиши керакки, ундан беш ёшли бола ҳам, компания директорлар кенгаши аъзоси ҳам бирдек осон фойдалана олиши лозим.
Жисмоний бошқарув элементларининг қайтишиРаҳбарнинг сўзларига кўра, Mercedes-Benz аллақачон айрим муҳим ўзгаришларни амалга ошириб, рул чамбарига жисмоний тугмаларни қайтара бошлаган. Компания баъзида ҳақиқий мижозлар тажрибаси ва қулайлигини эътибордан четда қолдириб, фақат технология учун технологияни жорий этишга интилишганини тан олди.
Шу боисдан, келгусида Mercedes-Benz автомобилларида амалий ва фойдаланиш учун қулай бўлган анъанавий жисмоний тугмалар яна ўз ўрнини эгаллайди. Автомобилсозлик саноатида экранлар сони ўз чегарасига етдими деган саволга жавоб берар экан, Каллениус дисплейлар ҳажми янада ортиши мумкинлигини, бироқ тугмалар сони аллақачон энг кам даражагача қисқарганини қўшимча қилди.
…