Mercedes-Benz хатолигини тан олди: жисмоний тугмалар қайтмоқда

·1·Авто
Mercedes-Benz хатолигини тан олди: жисмоний тугмалар қайтмоқда

Немис автогиганти Mercedes-Benz раҳбарлари автомобилларни рақамлаштириш жараёнида баъзи хатоликларга йўл қўйилганини ва бошқарув элементларини бутунлай экранга ўтказиш ғояси меъёрдан ошиб кетганини тан олишди. Ушбу ўзгариш ҳайдовчилар учун қулайликни ошириш ўрнига баъзида қўшимча қийинчиликларни келтириб чиқараётгани танқид қилинаётган бир пайтда, компания анъанавий жисмоний тугмаларни аста-секин қайтаришга қарор қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Mercedes-Benz бош директори Ола Каллениус компания ва бутун автомобилсозлик саноати интерфейсларни рақамлаштиришда бироз «ортиқча кетганини» очиқ айтди. Сўнгги йилларда немис бренди ўз моделларида барча бошқарув функцияларини сенсорли панелларга ўтказишга фаол урунди. Хусусан, айрим флагман автомобиллар умумий кенглиги 1,4 метрдан ошадиган учта бирлаштирилган экранга эга МБУХ Hypeрскреэн тизими билан жиҳозланди.

Сенсорли экранлар танқиди ва ҳайдовчилар норозилиги

Бироқ, бундай ёндашув автомобил ихлосмандлари ва мутахассислар томонидан кескин танқидга учради. Кўпчилик фойдаланувчилар ҳатто энг оддий ва кундалик ҳаракатларни бажариш учун ҳам мураккаб мультимедиа менюлари бўйлаб вақт сарфлашга мажбур бўлаётганидан шикоят қилишди. Автомобил бошқаруви эса йўлдан чалғитмайдиган даражада содда ва қулай бўлиши кераклиги борасидаги эътирозлар кўпайди.

Ола Каллениуснинг таъкидлашича, компания интерфейслар дизайнига алоҳида эътибор қаратади ва бу масалани муҳандислар билан мунтазам муҳокама қилади. Унинг фикрича, машинани бошқариш жараёни шунчалик интуитив бўлиши керакки, ундан беш ёшли бола ҳам, компания директорлар кенгаши аъзоси ҳам бирдек осон фойдалана олиши лозим.

Жисмоний бошқарув элементларининг қайтиши

Раҳбарнинг сўзларига кўра, Mercedes-Benz аллақачон айрим муҳим ўзгаришларни амалга ошириб, рул чамбарига жисмоний тугмаларни қайтара бошлаган. Компания баъзида ҳақиқий мижозлар тажрибаси ва қулайлигини эътибордан четда қолдириб, фақат технология учун технологияни жорий этишга интилишганини тан олди.

Шу боисдан, келгусида Mercedes-Benz автомобилларида амалий ва фойдаланиш учун қулай бўлган анъанавий жисмоний тугмалар яна ўз ўрнини эгаллайди. Автомобилсозлик саноатида экранлар сони ўз чегарасига етдими деган саволга жавоб берар экан, Каллениус дисплейлар ҳажми янада ортиши мумкинлигини, бироқ тугмалар сони аллақачон энг кам даражагача қисқарганини қўшимча қилди.

Mercedes-BenzАвтомобилларСенсорли экранларТехнологияАвтоянгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Alfa Romeo ўзида ҳам ҳамёнбоп, ҳам ўта қиммат суперкар сотишни бирлаштира оладимиAlfa Romeo ўзида ҳам ҳамёнбоп, ҳам ўта қиммат суперкар сотишни бирлаштира оладимиБугун, 11:51Невададаги шоссе қандай қилиб дунёдаги энг тезкор пойга йўлига айланадиНевададаги шоссе қандай қилиб дунёдаги энг тезкор пойга йўлига айланадиБугун, 10:59Xiaomi компаниясининг Sky Номад N70 Max гибриди тақдим этилдиXiaomi компаниясининг Sky Номад N70 Max гибриди тақдим этилдиБугун, 04:50Мукаммал автомобил гаражи нечта машинадан иборат бўлиши керакМукаммал автомобил гаражи нечта машинадан иборат бўлиши керакКеча, 19:59Mercedes-Benz рахбари автомобиллардаги тугмалар масаласида фикр билдирдиMercedes-Benz рахбари автомобиллардаги тугмалар масаласида фикр билдирдиКеча, 17:53Смарт #1 кроссовери янги 800 вольтли архитектурага ўтдиСмарт #1 кроссовери янги 800 вольтли архитектурага ўтдиКеча, 17:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси