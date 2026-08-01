Туркияда «супер трансфер» шов-шуви: Шомуродов «Трабзонспор» нишонига тушди
Туркия Суперлигасининг ёзги трансфер бозори навбатдаги йирик интригага дуч келди. Қора денгизнинг энг кучли ва амбицияли клуби «Трабзонспор» ўз ҳужум чизиғини мустаҳкамлаш мақсадида Истанбулнинг «Башакшеҳир» клуби тўпурари ва Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори Элдор Шомуродовни нишонга олди. Италия А сериясидан сўнг Туркия чемпионатини забт этган ўзбек ҳужумчиси атрофида катта трансфер жанглари бошланмоқда.
1. «Sabah» ва «Ntvspor» хабар беради: Трабзонликларнинг кутилмаган юриши
Туркиянинг нуфузли Sabah газетаси тарқатган шов-шувли маълумотларга кўра, янги мавсум олдидан таркибни тубдан янгилашни мақсад қилган «Трабзонспор» раҳбарияти Элдор Шомуродов трансфери бўйича дастлабки хатти-ҳаракатларни бошлаган.
Шунингдек, мамлакатнинг энг йирик спорт порталларидан бири бўлмиш ntvspor.net ҳам трабзонликларнинг Шомуродовга бўлган қизиқиши ниҳоятда жиддий эканини тасдиқлади.
Трансфер йўлидаги икки асосий тўсиқ:
Молиявий фактор ва трансфер нархи: Тўпурар ҳужумчининг бозордаги юқори қиймати ва «Башакшеҳир» томонидан қўйиладиган талаблар «Трабзонспор» бюджети учун жиддий синов бўлиши мумкин.
Легионерлар лимити: Туркия Суперлигасида амал қилувчи қатъий легионерлар лимити туфайли клуб аввал таркибдаги айрим хорижлик ўйинчилар билан хайрлашишига тўғри келади.
Ҳозирча «Трабзонспор» раҳбарияти футболчининг вакилларига ва «Башакшеҳир»га расмий таклиф билан чиқмаган бўлса-да, вазиятни кундалик равишда диққат билан кузатиб бормоқда.
2. Мураббий Фотиҳ Теккенинг орзусидаги ҳужумчи
«Трабзонспор» бош мураббийи, турк футболи афсонаси Фотиҳ Текке Элдор Шомуродовнинг майдондаги универсаллиги, ҳаводаги кучли ўйини ва тактик интизомини юқори баҳолайди. Текке айнан Шомуродов сингари тажрибали ва прессинг қила оладиган тўпурар орқали жамоанинг ҳужум потенциалини янги босқичга олиб чиқишни режалаштирмоқда.
«Шомуродов — шунчаки жарима майдони ичидаги ҳужумчи эмас, у жамоавий ўйинни шакллантира оладиган ва рақиб ҳимоячиларини доимий босимда ушлаб турадиган камёб ҳужумчидир», — дея таъкидлайди турк футболи экспертлари.
Шу билан бирга, 31 ёшли ҳужумчига нафақат Туркия грандлари, балки хорижнинг бир нечта нуфузли клублари ҳам харидор бўлаётгани сабабли ёзги трансфер ойнаси охиригача бу масалада кескин бурлишлар юз бериши кутилмоқда.
3. Истанбулни эгаллаган «гол машинаси»: Шомуродовнинг зафарли йўли
Ўтган мавсумда «Рома»дан ижара асосида «Истанбул Башакшеҳир» сафига келиб қўшилган Элдор Шомуродов турк футболига мослашиш учун кўп вақт сарфламади. Мавсум якунларига кўра, у ижара шартномасини доимий трансферга айлантирди ва турк клуби билан тўлиқ шартнома имзолади.
Шомуродовнинг ўтган мавсумдаги феноменал кўрсаткичлари:
22 та гол — Туркия Суперлигасида 22 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилиб, мавсумнинг яққол тўпурари сифатида «Олтин батса»ни қўлга киритди.
390 та расмий ўйин — Профессионал клублар даражасидаги умумий ўйинлар сони.
87 гол ва 44 голли узатма — Клублар миқёсидаги умумий маҳсулдорлик.
Фаолиятини «Машъал» ва «Бунёдкор»да бошлаган форвард 2017 йилдан бери хорижда — Россиянинг «Ростов», Италиянинг «Женоа», «Специя», «Кальяри» ва гранд клуб «Рома» жамоаларида бой тажриба тўплади.
4. Терма жамоа афсонаси ва ЖЧ-2026даги шедевр
Элдор Шомуродов Ўзбекистон миллий терма жамоаси тарихидаги энг яхши тўпурар ва ҳақиқий етакчи ҳисобланади. 2015 йилдан буён миллий жамоа шарафини ҳимоя қилаётган тажрибали ҳужумчи 95 та учрашувда 45 та гол уриб, мутлақ рекордни ўзиники қилиб олган.
Шунингдек, унинг халқаро майдондаги эътирофи 2026 йилги Жаҳон чемпионатида яна бир бор ўз тасдиғини топди. Шомуродовнинг Конго Демократик Республикаси терма жамоаси дарвозасига урган ажойиб голи ФИФА томонидан мундиалнинг энг гўзал голлари рейтингида фахрли 2-ўринга лойиқ кўрилди.
5. Хулоса: Трансфер ойнасидаги ҳал қилувчи кунлар
Элдор Шомуродовнинг «Трабзонспор»га ўтиши содир бўлса, бу жорий ёзда Туркия Суперлигасидаги энг йирик ва шов-шувли ички трансферлардан бирига айланади. Қора денгиз клуби раҳбарияти молиявий манбаларни шакллантириб, легионерлар ўрнини бўшатиши билан «Башакшеҳир»га расмий таклиф билан чиқиши кутилмоқда.
Шомуродов Истанбулда қоладими ёки Трабзоннинг янги қаҳрамонига айланадими? Бу саволга яқин кунларда трансфер ойнаси ёпилгунга қадар аниқ жавоб топилади.
…