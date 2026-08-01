Эвтаназия хавфидаги 30 белуга кити шошилинч қутқарилмоқда

·0·Дунё
Эвтаназия хавфидаги 30 белуга кити шошилинч қутқарилмоқда

Канадада ёпилган Marineland денгиз паркида сақланаётган 30 нафар белуга кити халқаро қутқарув операцияси доирасида АҚШ ва Испаниядаги аквариумларга кўчирилмоқда. Бу қарор ҳайвонлар эвтаназия қилиниши мумкинлиги ҳақидаги хавотирлардан сўнг қабул қилинди.

Парк раҳбарияти ҳайвонларга муносиб парвариш кўрсатиш имкони қолмаганини билдирган. Шу сабабли белуга китлари эвтаназия (яъни ҳайвоннинг ҳаётини ветеринар назорати остида сунъий равишда тугатиш) хавфи остида қолган эди. Бу ҳолат халқаро қутқарув операциясини бошлашга туртки бўлди.

Маълум қилинишича, қутқарув операциясининг биринчи босқичида олтита белуга махсус тайёрланган самолётлар орқали АҚШга жўнатилди. Уларнинг тўрттаси Чикагодаги Shedd Aquarium, яна иккитаси эса Сан-Антониодаги SeaWorld мажмуасига олиб кетилди.

Мутахассислар ҳайвонларнинг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида ҳар бир белугани юмшоқ қопламали, қисман сув билан тўлдирилган махсус транспорт контейнерларига жойлаштирган. Парвоз давомида ветеринарлар уларнинг аҳволини узлуксиз назорат қилиб борган.

Эвтаназия хавфидаги 30 белуга кити шошилинч қутқарилмоқда

Режага кўра, жами 28 та белуга АҚШдаги тўртта йирик океанариумга жойлаштирилади. Қолган икки белуга эса Испаниянинг Oceanogràfic Valencia мажмуасига юборилади.

Мутахассислар барча белугалар кўчирилишидан аввал тўлиқ тиббий кўрикдан ўтказилаётгани, уларнинг янги яшаш муҳитига хавфсиз етказилиши эса қатъий назорат остида амалга оширилаётганини таъкидлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европа бўйлаб Шенген ларзаси: Сеутадаги «тўфон» Европани парчаламоқдами?Европа бўйлаб Шенген ларзаси: Сеутадаги «тўфон» Европани парчаламоқдами?Бугун, 11:56Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқдиОшқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқдиБугун, 11:5313 ёшли қизга барракуда ҳужум қилди: денгиз қонга бўялди 13 ёшли қизга барракуда ҳужум қилди: денгиз қонга бўялди Бугун, 11:48Киев Минскка қарши кескин қадам ташлади: Лукашенкога жиноят иши қўзғатмоқчиКиев Минскка қарши кескин қадам ташлади: Лукашенкога жиноят иши қўзғатмоқчиБугун, 11:47Йўлбарсга ёлғиз қарши чиққан келин қайнонасининг ҳаётини сақлаб қолдиЙўлбарсга ёлғиз қарши чиққан келин қайнонасининг ҳаётини сақлаб қолдиБугун, 11:32Қуруқликка чиқиб қолган акула яна океанга қайтарилдиҚуруқликка чиқиб қолган акула яна океанга қайтарилдиБугун, 11:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда