Эвтаназия хавфидаги 30 белуга кити шошилинч қутқарилмоқда
Канадада ёпилган Marineland денгиз паркида сақланаётган 30 нафар белуга кити халқаро қутқарув операцияси доирасида АҚШ ва Испаниядаги аквариумларга кўчирилмоқда. Бу қарор ҳайвонлар эвтаназия қилиниши мумкинлиги ҳақидаги хавотирлардан сўнг қабул қилинди.
Парк раҳбарияти ҳайвонларга муносиб парвариш кўрсатиш имкони қолмаганини билдирган. Шу сабабли белуга китлари эвтаназия (яъни ҳайвоннинг ҳаётини ветеринар назорати остида сунъий равишда тугатиш) хавфи остида қолган эди. Бу ҳолат халқаро қутқарув операциясини бошлашга туртки бўлди.
Маълум қилинишича, қутқарув операциясининг биринчи босқичида олтита белуга махсус тайёрланган самолётлар орқали АҚШга жўнатилди. Уларнинг тўрттаси Чикагодаги Shedd Aquarium, яна иккитаси эса Сан-Антониодаги SeaWorld мажмуасига олиб кетилди.
Мутахассислар ҳайвонларнинг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида ҳар бир белугани юмшоқ қопламали, қисман сув билан тўлдирилган махсус транспорт контейнерларига жойлаштирган. Парвоз давомида ветеринарлар уларнинг аҳволини узлуксиз назорат қилиб борган.
Режага кўра, жами 28 та белуга АҚШдаги тўртта йирик океанариумга жойлаштирилади. Қолган икки белуга эса Испаниянинг Oceanogràfic Valencia мажмуасига юборилади.
Мутахассислар барча белугалар кўчирилишидан аввал тўлиқ тиббий кўрикдан ўтказилаётгани, уларнинг янги яшаш муҳитига хавфсиз етказилиши эса қатъий назорат остида амалга оширилаётганини таъкидлади.
…