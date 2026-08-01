Балиқ тутаётган 11 ёшли болага аллигатор ҳужум қилди
АҚШнинг Флорида штатида дам олиш учун келган 11 ёшли бола аллигатор ҳужуми оқибатида қўлидан айрилди. Фожиа бола отаси билан бирга балиқ овлаётган вақтда содир бўлган.
Маълум қилинишича, Пенсилванияда яшовчи Броди Терри отаси билан қирғоқда балиқ тутаётган пайтда ушлаган балиғини сувга қўйиб юбормоқчи бўлган. Шу вақт кутилмаганда сувдан чиққан йирик аллигатор унинг қўлига ташланган.
Боланинг отаси ўғлини қутқариш учун дарҳол сувга сакраб тушиб, аллигаторнинг жағини очишга ҳаракат қилган. Бироқ жонзот айланиб кетгани сабабли боланинг ўнг қўли оғир жароҳат олган.
Шифокорлар жароҳатланган қўлни сақлаб қолиш учун бир неча марта жарроҳлик амалиётини ўтказган. Аммо оғир шикастланиш туфайли уни биллак қисмигача ампутация қилишга тўғри келган.
Ҳозирда Броди Терри касалхонадан чиқарилган ва Пенсилваниядаги уйида даволанмоқда. Унинг оиласи тиббий харажатларни қоплаш учун хайрия жамғармаси ташкил қилган. Яқинларининг айтишича, бола балиқ овлаш, бейсбол ва футболни жуда яхши кўрар эди. Энди эса у янги ҳаёт тарзига мослашиш билан бирга ўз севимли машғулотларини давом эттириш учун курашмоқда.
Флорида Балиқ ва ёввойи табиатни муҳофаза қилиш комиссияси маълумотига кўра, воқеадан кейин узунлиги қарийб 2,6 метр бўлган аллигатор топилиб, одамлар хавфсизлиги учун йўқ қилинган.
Мутахассислар аллигаторлар иштирокидаги бундай ҳодисалар кам учраса-да, аҳолини сув ҳавзалари яқинида эҳтиёткор бўлишга, ёввойи ҳайвонларга яқинлашмасликка ва уларни озиқлантирмасликка чақирмоқда.
…