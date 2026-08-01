Elon Musk SpaceX учун сунъий интеллект мутахассисларини жалб қилмоқда

·28·Техно
Elon Musk SpaceX учун сунъий интеллект мутахассисларини жалб қилмоқда
Қисқача

Тадбиркор Elon Musk бошчилигидаги SpaceX компанияси сунъий интеллект йўналиши учун етакчи муҳандислар ва ишчи касб егаларини ишга таклиф қилмоқда. Ушбу мутахассислар Ерда ҳамда космосда, жумладан орбиталар ва бошқа сайёраларда сунъий интеллект учун енг қудратли суперкомпютер кластерларини яратиш ва бошқариш ишларига жалб етилади.

Дунёга машҳур тадбиркор Elon Musk ўзининг SpaceX компаниясида сунъий интеллект учун энг қудратли суперкомпьютер кластерларини яратиш ҳамда уларни бошқариш мақсадида етакчи муҳандислар ва ишчи касб эгаларини ишга таклиф қилмоқда. IXBT.com нашрининг хабар беришича, ушбу улкан инфратузилмани нафақат Ер юзида, балки космосда — орбиталар ва бошқа сайёраларда ҳам жойлаштириш режалаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания сунъий интеллект вазифалари учун мўлжалланган ўзининг ҳисоблаш қувватларини сезиларли даражада кенгайтириш ниятида. Мазкур қадам келгусида технологик жараёнларни янада тезлаштириб, космик тадқиқотлар кўламини мисли кўрилмаган даражага олиб чиқиши кутилмоқда. Ҳозирда SpaceX жамоасига қўшилишни истаган номзодлардан ўз резюмеларини махсус электрон манзилга юбориш талаб этилмоқда.

Космик технологиялар ва сунъий интеллект келажаги

Мутахассисларни саралаш жараёнида ўзига хос талаблар қўйилган бўлиб, даъвогарлар нафақат ўз соҳасининг усталари бўлиши, балки нима учун айнан улар ушбу лавозимга муносиблигини асослаб беришлари шарт. Қабул қилинаётган аризаларда номзодлар ўзларининг ўта истисно мутахассис эканликларини тушунтирувчи учта асосий бандни тақдим этишлари талаб этилади. Ушбу ёндашув компанияга энг кучли ва новатор кадрларни танлаб олиш имконини беради.

Ҳозирги кунда сунъий интеллект технологиялари барча соҳаларга фаол кириб бораётган бир даврда, йирик маълумотлар марказларини бошқариш ўта муҳим аҳамият касб этади. Elon Musk асос солган SpaceX бу борада ҳам етакчиликни сақлаб қолиб, нафақат ракетасозлик, балки илғор IT инфратузилмасини ҳам ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратмоқда. Бундай ёндашув замонавий технологиялар оламида янги даврни бошлаб бериши шубҳасиз.

Янги ҳисоблаш марказларининг вазифалари

Яратилаётган энг қудратли суперкомпьютер кластерлари фақатгина ерусти вазифалари билангина чекланиб қолмайди. Ушбу ҳисоблаш қувватлари Starship космик кема миссияларини қўллаб-қувватлаш, Starlink сунъий йўлдош тармоғини бошқариш ҳамда келгусидаги космонавтика лойиҳаларини амалга оширишда муҳим рол ўйнайди.

Режаларга кўра, мазкур инфратузилма келгусида Ер ташқарисида, жумладан бошқа сайёраларда ҳам автоном тарзда фаолият юритиши мумкин. Бу эса инсониятнинг фазони ўзлаштириш борасидаги имкониятларини кескин кенгайтириб, узоқ муддатли космик экспедицияларнинг муваффақиятини таъминлайди.

Elon MuskSpaceXСунъий интеллектСуперкомпьютерКосмик технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX космосдан Starship кемасининг ноёб кадрларини намойиш этдиSpaceX космосдан Starship кемасининг ноёб кадрларини намойиш этдиБугун, 12:51Xiaomi компанияси 185 Hz экранли янги флагманини эълон қилдиXiaomi компанияси 185 Hz экранли янги флагманини эълон қилдиБугун, 11:26Россиянинг «КодДурова» нашри «Код.ру» деб ўзгартирилдиРоссиянинг «КодДурова» нашри «Код.ру» деб ўзгартирилдиБугун, 10:50Qualcomm Computex 2026 тақдимотида қулаган 4NE-1 роботи юзасидан изоҳ бердиQualcomm Computex 2026 тақдимотида қулаган 4NE-1 роботи юзасидан изоҳ бердиБугун, 10:28Жанубий Кореяда янги Samsung смартфонларига талаб юқориЖанубий Кореяда янги Samsung смартфонларига талаб юқориБугун, 07:58Олимлар ҳавога чиқарилган КО2дан аккумулятор учун қаттиқ углерод олишдиОлимлар ҳавога чиқарилган КО2дан аккумулятор учун қаттиқ углерод олишдиБугун, 07:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади