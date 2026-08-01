Elon Musk SpaceX учун сунъий интеллект мутахассисларини жалб қилмоқда
Тадбиркор Elon Musk бошчилигидаги SpaceX компанияси сунъий интеллект йўналиши учун етакчи муҳандислар ва ишчи касб егаларини ишга таклиф қилмоқда. Ушбу мутахассислар Ерда ҳамда космосда, жумладан орбиталар ва бошқа сайёраларда сунъий интеллект учун енг қудратли суперкомпютер кластерларини яратиш ва бошқариш ишларига жалб етилади.
Дунёга машҳур тадбиркор Elon Musk ўзининг SpaceX компаниясида сунъий интеллект учун энг қудратли суперкомпьютер кластерларини яратиш ҳамда уларни бошқариш мақсадида етакчи муҳандислар ва ишчи касб эгаларини ишга таклиф қилмоқда. IXBT.com нашрининг хабар беришича, ушбу улкан инфратузилмани нафақат Ер юзида, балки космосда — орбиталар ва бошқа сайёраларда ҳам жойлаштириш режалаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания сунъий интеллект вазифалари учун мўлжалланган ўзининг ҳисоблаш қувватларини сезиларли даражада кенгайтириш ниятида. Мазкур қадам келгусида технологик жараёнларни янада тезлаштириб, космик тадқиқотлар кўламини мисли кўрилмаган даражага олиб чиқиши кутилмоқда. Ҳозирда SpaceX жамоасига қўшилишни истаган номзодлардан ўз резюмеларини махсус электрон манзилга юбориш талаб этилмоқда.
Космик технологиялар ва сунъий интеллект келажагиМутахассисларни саралаш жараёнида ўзига хос талаблар қўйилган бўлиб, даъвогарлар нафақат ўз соҳасининг усталари бўлиши, балки нима учун айнан улар ушбу лавозимга муносиблигини асослаб беришлари шарт. Қабул қилинаётган аризаларда номзодлар ўзларининг ўта истисно мутахассис эканликларини тушунтирувчи учта асосий бандни тақдим этишлари талаб этилади. Ушбу ёндашув компанияга энг кучли ва новатор кадрларни танлаб олиш имконини беради.
Ҳозирги кунда сунъий интеллект технологиялари барча соҳаларга фаол кириб бораётган бир даврда, йирик маълумотлар марказларини бошқариш ўта муҳим аҳамият касб этади. Elon Musk асос солган SpaceX бу борада ҳам етакчиликни сақлаб қолиб, нафақат ракетасозлик, балки илғор IT инфратузилмасини ҳам ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратмоқда. Бундай ёндашув замонавий технологиялар оламида янги даврни бошлаб бериши шубҳасиз.
Янги ҳисоблаш марказларининг вазифалариЯратилаётган энг қудратли суперкомпьютер кластерлари фақатгина ерусти вазифалари билангина чекланиб қолмайди. Ушбу ҳисоблаш қувватлари Starship космик кема миссияларини қўллаб-қувватлаш, Starlink сунъий йўлдош тармоғини бошқариш ҳамда келгусидаги космонавтика лойиҳаларини амалга оширишда муҳим рол ўйнайди.
Режаларга кўра, мазкур инфратузилма келгусида Ер ташқарисида, жумладан бошқа сайёраларда ҳам автоном тарзда фаолият юритиши мумкин. Бу эса инсониятнинг фазони ўзлаштириш борасидаги имкониятларини кескин кенгайтириб, узоқ муддатли космик экспедицияларнинг муваффақиятини таъминлайди.
…