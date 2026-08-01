Фил Фоден Манчестер Сити сафида янги саҳна очишга ҳозирланмоқда

·25·Спорт
Фил Фоден Манчестер Сити сафида янги саҳна очишга ҳозирланмоқда
Қисқача

Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Фил Фоден клуб билан амалдаги шартномасини 2030-йилгача узайтирди ва жамоанинг янги бош мураббийи Енсо Мареска қўл остида фаолиятида янги саҳна очишни мақсад қилганини билдирди. 26 ёшли футболчи сўнгги икки мавсум давомида пасайишни бошдан кечириб, охирги 31 та учрашувда гол ура олмаганига қарамай, клуб раҳбарияти унга яна тўрт йиллик янги шартнома тақдим етди.

Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Фил Фоден клуб билан амалдаги шартномасини 2030-йилгача узайтириб, жамоанинг янги бош мураббийи Энсо Мареска қўл остида фаолиятида бутунлай янги саҳна очишни мақсад қилганини билдирди. Ўтган мавсумдаги қийинчиликларга қарамай, инглиз футболчиси клуб раҳбариятининг унга билдирган юксак андозадаги ишончини оқлашга ва ўзининг энг яхши ўйинларини намойиш этишга қатъий қарор қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

BBC Sport нашрига берган интервюсида 26 ёшли ярим ҳимоячи янги битим унга руҳий хотиржамлик бағишлагани ва бор эътиборини фақат майдондаги ўйинга қаратишига имкон беришини таъкидлади. Маълум бўлишича, Фоден сўнгги икки мавсум давомида бироз пасайишни бошдан кечирган ва клуб ҳамда терма жамоа сафидаги охирги 31 та учрашувда гол ура олмаган эди. Шунга қарамай, Манчестер Сити раҳбарияти унга яна тўрт йиллик янги шартнома тақдим этиб, ўз салоҳиятига ишонишини кўрсатди.

Энсо Мареска билан ҳамкорлик ва янги умидлар

Фил Фоденнинг сўзларига кўра, Энсо Маресканинг бош мураббий этиб тайинланиши унинг тезроқ мослашишига ёрдам беради, чунки улар аввалдан бир-бирларини яхши танишади. Футболчи италян мутахассисининг инсоний фазилатларини юқори баҳолаб, у билан бўлган олдинги алоқалари ҳозирги жараёнда қўл келаётганини алоҳида қайд этди.

Шунингдек, Фоден мавсумолди қийинчиликлар ва 2026-йилги жаҳон чемпионати саралашида Англия терма жамоасидан четда қолган пайтида мураббий унга шахсан қўнғироқ қилиб ҳолатидан хабар олганини миннатдорчилик билан эслади. Бу ҳолат мураббийнинг нафақат профессионал, балки ўйинчиларга ғамхўрлик қилувчи инсон эканини намоён этган.

Жамоанинг чемпионлик мақсадлари

Ўтган мавсумда Фоденни тўпиғидаги жароҳат ҳамда майдон ташқарисидаги айрим муаммолар қийнаган эди. Бироқ Энсо футболчининг улкан салоҳиятини яхши билиши ва уни яна аввалги юқори даражасига қайтариш учун барча чораларни кўришини билдирди. Бош мураббий Филнинг бахтли бўлиши ва футболдан завқ олиши энг муҳим вазифа эканини таъкидлаб ўтди.

Жамоанинг жорий мавсумдаги имкониятлари ҳақида гапирар экан, Фоден таркибдаги ўзгаришларга қарамай, ҳозирги Манчестер Сити исталган соврин учун кураша оладиган даражада кучли жамоа эканлигига ишонч билдирди. У клубнинг ишончини оқлаш ва мухлисларни яна қувонтириш учун бор кучини беришга тайёрлигини яна бир бор тасдиқлади.

Фил ФоденМанчестер СитиЭнсо МарескаПремер-лигаФутбол янгиликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нико Уильямс шахсий ҳаётида кескин бурилиш: 2 йиллик севги қиссаси нега якун топди?Нико Уильямс шахсий ҳаётида кескин бурилиш: 2 йиллик севги қиссаси нега якун топди?Бугун, 12:54Аякс Германия терма жамоаси яримҳимоячиси Юлиан Брандтни ўз сафига қўшиб олдиАякс Германия терма жамоаси яримҳимоячиси Юлиан Брандтни ўз сафига қўшиб олдиБугун, 12:34Эмерс Фаэ Кот-д’Ивуар терма жамоасини тарк этди — Олтин эра якунландими?Эмерс Фаэ Кот-д’Ивуар терма жамоасини тарк этди — Олтин эра якунландими?Бугун, 12:19Туркияда «супер трансфер» шов-шуви: Шомуродов «Трабзонспор» нишонига тушдиТуркияда «супер трансфер» шов-шуви: Шомуродов «Трабзонспор» нишонига тушдиБугун, 12:03Кристиан Киву Жон Стонснинг трансферига юқори баҳо бердиКристиан Киву Жон Стонснинг трансферига юқори баҳо бердиБугун, 11:56ФИФА миллиард долларлик шов-шувли режасидан воз кечди: Инфантино чекинишга мажбур бўлдиФИФА миллиард долларлик шов-шувли режасидан воз кечди: Инфантино чекинишга мажбур бўлдиБугун, 11:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда