Фил Фоден Манчестер Сити сафида янги саҳна очишга ҳозирланмоқда
Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Фил Фоден клуб билан амалдаги шартномасини 2030-йилгача узайтирди ва жамоанинг янги бош мураббийи Енсо Мареска қўл остида фаолиятида янги саҳна очишни мақсад қилганини билдирди. 26 ёшли футболчи сўнгги икки мавсум давомида пасайишни бошдан кечириб, охирги 31 та учрашувда гол ура олмаганига қарамай, клуб раҳбарияти унга яна тўрт йиллик янги шартнома тақдим етди.
Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Фил Фоден клуб билан амалдаги шартномасини 2030-йилгача узайтириб, жамоанинг янги бош мураббийи Энсо Мареска қўл остида фаолиятида бутунлай янги саҳна очишни мақсад қилганини билдирди. Ўтган мавсумдаги қийинчиликларга қарамай, инглиз футболчиси клуб раҳбариятининг унга билдирган юксак андозадаги ишончини оқлашга ва ўзининг энг яхши ўйинларини намойиш этишга қатъий қарор қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
BBC Sport нашрига берган интервюсида 26 ёшли ярим ҳимоячи янги битим унга руҳий хотиржамлик бағишлагани ва бор эътиборини фақат майдондаги ўйинга қаратишига имкон беришини таъкидлади. Маълум бўлишича, Фоден сўнгги икки мавсум давомида бироз пасайишни бошдан кечирган ва клуб ҳамда терма жамоа сафидаги охирги 31 та учрашувда гол ура олмаган эди. Шунга қарамай, Манчестер Сити раҳбарияти унга яна тўрт йиллик янги шартнома тақдим этиб, ўз салоҳиятига ишонишини кўрсатди.
Энсо Мареска билан ҳамкорлик ва янги умидларФил Фоденнинг сўзларига кўра, Энсо Маресканинг бош мураббий этиб тайинланиши унинг тезроқ мослашишига ёрдам беради, чунки улар аввалдан бир-бирларини яхши танишади. Футболчи италян мутахассисининг инсоний фазилатларини юқори баҳолаб, у билан бўлган олдинги алоқалари ҳозирги жараёнда қўл келаётганини алоҳида қайд этди.
Шунингдек, Фоден мавсумолди қийинчиликлар ва 2026-йилги жаҳон чемпионати саралашида Англия терма жамоасидан четда қолган пайтида мураббий унга шахсан қўнғироқ қилиб ҳолатидан хабар олганини миннатдорчилик билан эслади. Бу ҳолат мураббийнинг нафақат профессионал, балки ўйинчиларга ғамхўрлик қилувчи инсон эканини намоён этган.
Жамоанинг чемпионлик мақсадлариЎтган мавсумда Фоденни тўпиғидаги жароҳат ҳамда майдон ташқарисидаги айрим муаммолар қийнаган эди. Бироқ Энсо футболчининг улкан салоҳиятини яхши билиши ва уни яна аввалги юқори даражасига қайтариш учун барча чораларни кўришини билдирди. Бош мураббий Филнинг бахтли бўлиши ва футболдан завқ олиши энг муҳим вазифа эканини таъкидлаб ўтди.
Жамоанинг жорий мавсумдаги имкониятлари ҳақида гапирар экан, Фоден таркибдаги ўзгаришларга қарамай, ҳозирги Манчестер Сити исталган соврин учун кураша оладиган даражада кучли жамоа эканлигига ишонч билдирди. У клубнинг ишончини оқлаш ва мухлисларни яна қувонтириш учун бор кучини беришга тайёрлигини яна бир бор тасдиқлади.
…