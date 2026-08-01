Роналдунинг 12 миллион долларлик тўйи дунёни ҳайратга солмоқда
Жаҳон футболи юлдузи Криштиану Роналду ва унинг севгилиси Жоржина Родригес тез орада расман турмуш қуриши мумкин. Хориж ОАВларида тарқалган маълумотларга кўра, жуфтликнинг узоқ кутилган никоҳ маросими шу йилнинг август ойида ўтказилиши режалаштирилган.
Маълум қилинишича, тўй Португалиянинг Мадейра оролида бўлиб ўтади. Никоҳ маросими Фуншал соборида ўтказилиши, тантанали зиёфат эса оролдаги энг нуфузли меҳмонхоналардан бирида ташкил қилиниши кутилмоқда. Бу жой Роналду учун алоҳида аҳамиятга эга, чунки унинг катта футбол сари илк қадамлари айнан шу ердан бошланган.
Маросимга жаҳон спорти ва шоу-бизнесининг машҳур вакиллари таклиф қилиниши айтилмоқда. Улар орасида Килиан Мбаппе, Карим Бензема, Зинедин Зидан, Неймар, Винисиус Жуниор, Родриго, Рио Фердинанд каби футбол юлдузлари, шунингдек, Рианна, Женнифер Лопес, Дрейк, Жастин Бибер, Тревис Скотт, Вин Дизель, MrBeast ва IShowSpeed каби машҳур шахслар ҳам борлиги тилга олинмоқда.
Энг катта қизиқиш уйғотаётган жиҳатлардан бири эса Ҳабиб Нурмагомедов ва Конор Макгрегорнинг ҳам меҳмонлар рўйхатидан жой олгани ҳақидаги хабарлар бўлди. Агар бу тасдиқланса, узоқ йиллардан бери рақиб саналган икки машҳур спортчи бир даврада учрашиши мумкин.
Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес 2016 йилдан буён бирга яшаб келади. Улар беш нафар фарзандни тарбияламоқда. Жуфтлик ўтган йили унаштирилганини расман эълон қилган ва шундан буён мухлислар уларнинг тўйини интиқлик билан кутиб келмоқда.
Тарқалаётган маълумотларга кўра, тантанали маросимни ташкил этиш учун тахминан 12 миллион доллар сарфланиши мумкин. Агар бу рақам тасдиғини топса, ушбу тўй нафақат йилнинг, балки сўнгги йиллардаги энг қиммат ва энг кўп муҳокама қилинадиган тўйлардан бирига айланиши мумкин.
…