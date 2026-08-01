Роналдунинг 12 миллион долларлик тўйи дунёни ҳайратга солмоқда

·0·Маданият
Роналдунинг 12 миллион долларлик тўйи дунёни ҳайратга солмоқда

Жаҳон футболи юлдузи Криштиану Роналду ва унинг севгилиси Жоржина Родригес тез орада расман турмуш қуриши мумкин. Хориж ОАВларида тарқалган маълумотларга кўра, жуфтликнинг узоқ кутилган никоҳ маросими шу йилнинг август ойида ўтказилиши режалаштирилган.

Маълум қилинишича, тўй Португалиянинг Мадейра оролида бўлиб ўтади. Никоҳ маросими Фуншал соборида ўтказилиши, тантанали зиёфат эса оролдаги энг нуфузли меҳмонхоналардан бирида ташкил қилиниши кутилмоқда. Бу жой Роналду учун алоҳида аҳамиятга эга, чунки унинг катта футбол сари илк қадамлари айнан шу ердан бошланган.

Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodriges ochiq havoda birga oʻtiribdi.

Маросимга жаҳон спорти ва шоу-бизнесининг машҳур вакиллари таклиф қилиниши айтилмоқда. Улар орасида Килиан Мбаппе, Карим Бензема, Зинедин Зидан, Неймар, Винисиус Жуниор, Родриго, Рио Фердинанд каби футбол юлдузлари, шунингдек, Рианна, Женнифер Лопес, Дрейк, Жастин Бибер, Тревис Скотт, Вин Дизель, MrBeast ва IShowSpeed каби машҳур шахслар ҳам борлиги тилга олинмоқда.

Роналдунинг 12 миллион долларлик тўйи дунёни ҳайратга солмоқда

Энг катта қизиқиш уйғотаётган жиҳатлардан бири эса Ҳабиб Нурмагомедов ва Конор Макгрегорнинг ҳам меҳмонлар рўйхатидан жой олгани ҳақидаги хабарлар бўлди. Агар бу тасдиқланса, узоқ йиллардан бери рақиб саналган икки машҳур спортчи бир даврада учрашиши мумкин.

Xabib Nurmagomedov va Konor Makgregor matbuot anjumanida bir-biriga qarama-qarshi turibdi.

Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес 2016 йилдан буён бирга яшаб келади. Улар беш нафар фарзандни тарбияламоқда. Жуфтлик ўтган йили унаштирилганини расман эълон қилган ва шундан буён мухлислар уларнинг тўйини интиқлик билан кутиб келмоқда.

Тарқалаётган маълумотларга кўра, тантанали маросимни ташкил этиш учун тахминан 12 миллион доллар сарфланиши мумкин. Агар бу рақам тасдиғини топса, ушбу тўй нафақат йилнинг, балки сўнгги йиллардаги энг қиммат ва энг кўп муҳокама қилинадиган тўйлардан бирига айланиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Мен бутунлай кинодаги фаолиятимни тўхтатдим” - Аҳад Қаюмдан кутилмаган қарор! (видео)“Мен бутунлай кинодаги фаолиятимни тўхтатдим” - Аҳад Қаюмдан кутилмаган қарор! (видео)Кеча, 10:43Шаҳло Салаева: “Вейселнинг биринчи турмуши мен билан”Шаҳло Салаева: “Вейселнинг биринчи турмуши мен билан”Кеча, 08:47Шаҳло ва Вейсел тўйида келин салом ва гул бериш маросими ўзгача бўлди (видео)Шаҳло ва Вейсел тўйида келин салом ва гул бериш маросими ўзгача бўлди (видео)Кеча, 03:31Али Отажонов янги автомобил харид қилганини маълум қилдиАли Отажонов янги автомобил харид қилганини маълум қилдиКеча, 03:20Шаҳзода Муҳаммедова турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтди (видео)Шаҳзода Муҳаммедова турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтди (видео)Кеча, 02:57Шаҳло ва Вейсел тўйидаги трендга айланган торт маросими барчанинг эътиборини тортди (видео)Шаҳло ва Вейсел тўйидаги трендга айланган торт маросими барчанинг эътиборини тортди (видео)Кеча, 02:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида