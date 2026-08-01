Эмерс Фаэ Кот-д’Ивуар терма жамоасини тарк этди — Олтин эра якунландими?
Кот-дъИвуар футбол федерацияси миллий терма жамоа бош мураббийи Емерс Фае билан ҳамкорлик тўхтатилганини ва 2026 йилнинг 31 июлида тугаган амалдаги шартнома муддати узайтирилмаганини расман еълон қилди. Жамоани Африка миллатлар кубогида қитъа чемпиони қилган ва ЖЧ-2026ga олиб чиққан 42 ёшли мутахассис ўз хоҳиши билан жамодан кетишга қарор қилди.
Африка футболида сўнгги йилларнинг энг ёрқин ва драматик мураббийлик қиссаларидан бири ўз якунига етди. Кот-д’Ивуар футбол федерацияси (FIF) миллий терма жамоа бош мураббийи Эмерс Фаэ билан ҳамкорлик тўхтатилганини расман эълон қилди. Африка миллатлар кубогида «кўчада қолган» терма жамоани қабул қилиб олиб, уни қитъа чемпиони қилган ва ЖЧ-2026га олиб чиққан 42 ёшли мутахассис ўз хоҳиши билан жамоадан кетишга қарор қилди.
1. Расмий хайрлашув: Шартнома узайтирилмади
Кот-д’Ивуар футбол федерацияси томонидан берилган баёнотга кўра, Эмерс Фаэ 2026 йилнинг 31 июлида тугаган амалдаги шартнома муддатини узайтирмасликка қарор қилган. Федерация раҳбарияти ёш ва амбицияли мураббийга ўзининг профессионализми, фидокорона меҳнати ҳамда ивуар футболини янги босқичга олиб чиққани учун чуқур миннатдорлик билдирди.
«Эмерс Фаэ мамлакат футболи тарихидаги энг оғир ва таҳликали бир пайтда масъулиятни ўз зиммасига олди ва ивуар халкига унутилмас зафарларни тақдим этди. Унинг номи Африка футболи тарихига олтин ҳарфлар билан ёзилади», — дейилади федерациянинг расмий хабарида.
2. Мўъжизакорга айланган «вақтинчалик мураббий»: 2023 йилги тарихий драма
Эмерс Фаэнинг Кот-д’Ивуар терма жамоаси бошқарувига келиши ҳақиқий Голливуд фильмлари сюжетларига ўхшаб кетади.
2023 йили Кот-д’Ивуарда ўтказилган Африка миллатлар кубогида (AFCON) мезбонлар гуруҳ босқичида шармандали мағлубиятга учраб, мусобақадан чиқиб кетиш ёқасига келиб қолган эди. Бунинг ортидан бош мураббий Жан-Луи Гассе лавозимидан озод этилди ва унинг ёрдамчиси бўлган Эмерс Фаэ «вақтинчалик мураббий» сифатида қолдирилди.
Фаэ раҳбарлиги остида «филлар» мўъжиза кўрсатишди:
Мусобақанинг плей-офф босқичига мўъжизавий тарзда йўл олишди.
Сенегал, Мали ва ДР Конго каби гигантларни мусобақадан чиқариб юборишди.
Финалда Нигерия терма жамоасини мағлуб этиб, ўз майдонларида Африка чемпионига айланишди.
Ушбу тарихий ғалабадан сўнг Фаэ вақтинчалик мақомдан халос бўлиб, терма жамоанинг тўлақонли бош мураббийига айланди.
3. Рақамлар сўзлаганда: Эмерс Фаэнинг «филлар» рулидаги статистикаси
42 ёшли ивуарийлик мутахассис қисқа вақт ичида нафақат натижа кўрсатди, балки терма жамоада кучли интизом ва мустаҳкам жамоавий руҳни шакллантира олди.
Фаэ давридаги Кот-д’Ивуар терма жамоаси кўрсаткичлари:
36 та расмий ва ўртоқлик ўйини
25 та ғалаба
4 та дуранг
7 та мағлубият
ЖЧ-2026 йўлланмаси — Фаэ Кот-д’Ивуарни Жаҳон чемпионати финал босқичига ишонч билан олиб чиқди.
Унинг қўл остидаги ғалаба фоизи 69,4% ни ташкил этди, бу эса Кот-д’Ивуар терма жамоаси тарихидаги энг юқори кўрсаткичлардан биридир.
4. Нега Фаэ кетишга қарор қилди? Кейинги манзил қаер?
Спорт таҳлилчиларининг фикрича, Эмерс Фаэ Кот-д’Ивуар терма жамоаси билан мумкин бўлган максимал натижаларга эришди ва ўз фаолиятида янги чорловларни қабул қилиш вақти келди деб ҳисоблади.
Жаҳон чемпионати ва AFCONдаги муваффақиятлардан сўнг ёш мураббийга Европанинг бир нечта топ-лига клублари ҳамда Яқин Шарқнинг бадавлат жамоалари томонидан жиддий таклифлар тушаётгани айтилмоқда.
Ўз навбатида, Кот-д’Ивуар футбол федерацияси эндиликда терма жамоани ЖЧ-2026дан сўнг янги даврга олиб кирадиган тажрибали ва номдор мураббий қидирувини бошлайди.
5. Хулоса: Мағрур хайрлашув
Эмерс Фаэнинг кетиши — бу инқироз эмас, балки муваффақиятнинг юқори нуқтасидаги шарафли хайрлашувдир. У Кот-д’Ивуар футболига ишонч, ғолиблик руҳи ва жаҳон даражасидаги барқарорликни қайтарди.
Ивуарлик мухлислар учун Фаэ шунчаки мураббий эмас, балки ўз миллий ватани шаънини қитъа миқёсида ҳимоя қила олган ҳақиқий миллий қаҳрамон бўлиб қолади.
…