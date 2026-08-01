Кристиан Киву Жон Стонснинг трансферига юқори баҳо берди

·0·Спорт
Кристиан Киву Жон Стонснинг трансферига юқори баҳо берди

Goal.com хабар беришича, Интер бош мураббий Кристиан Киву янги футболчи Жон Стонснинг етакчилик фазилатлари ва харизмаси жамоа даражасини бутунлай янги босқичга олиб чиқишини таъкидлади. Миланликлар Гонконгда Манчестер Сити жамоасига қарши ўтказиладиган нуфузли ўртоқлик ўйини олдидан мазкур трансфернинг аҳамиятини юқори баҳоламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда мавсумолди тайёргарлигини давом эттираётган Италия гранди жисмоний ҳолат бўйича ҳали ўзининг юз фоиз имкониятига етмаган бўлса-да, инглиз ҳимоячисининг таркибга қўшилиши ҳимоя чизиғидаги рақобат ва барқарорликни таъминлайди. Киву бўлажак синов олдидан матбуот анжуманида ўз фикрлари билан ўртоқлашди.

Етакчилик ва харизма омили

Руминиялик мутахассис ўзининг матбуот анжуманидаги чиқишида ҳимоячининг нафақат майдондаги маҳорати, балки унинг шахсий сифатлари жамоага қандай таъсир кўрсатиши ҳақида алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, тажрибали футболчи клубнинг юксак амбицияларига мос тушади.

"Мен унинг келганидан мамнунман; у биз учун кўп жиҳатдан муҳим — ўзининг сифати, шахсияти ва харизмаси билан. У ҳимоямиз даражасини оширади", — дейди Киву. Шунингдек, мураббий Жаҳон чемпионатидан кейинги таътилдан қайтадиган футболчилар ҳам тез орада жамоага қўшилишини эслатиб ўтди.

Трансфер бозоридаги режа ва мақсадлар

Интер устози ёзги трансфер ойнаси ҳали бир ой давом этишини ва клуб имкониятларни диққат билан кузатиб бораётганини тасдиқлади. Мавжуд таркиб рақобатбардош бўлишига қарамай, клуб ўз олдига қўйган улкан мақсадларга эришиш учун яна бир қанча муҳим ижрочилар кераклиги таъкидланди.

Ҳозирги кунда Италия клуби ўнг қанот позициясини кучайтириш устида фаол иш олиб бормоқда. Киву жамоада чуқурлик ва етишмаётган жиҳатларни тўғри баҳолаётганини қайд этиб, мухлислар ва раҳбариятни вазминликка чақирди ҳамда трансфер бозорида қулай имкониятларни пойлашда давом этишларини билдирди.

ИнтерЖон СтонсКристиан КивуМанчестер СитйТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ФИФА миллиард долларлик шов-шувли режасидан воз кечди: Инфантино чекинишга мажбур бўлдиФИФА миллиард долларлик шов-шувли режасидан воз кечди: Инфантино чекинишга мажбур бўлдиБугун, 11:41Челси молиявий қоидабузарликлар учун 10 миллион фунт стерлинг жаримага тортилдиЧелси молиявий қоидабузарликлар учун 10 миллион фунт стерлинг жаримага тортилдиБугун, 11:39Интер Куртис Жонс учун 30 миллион фунтлик таклиф юбордиИнтер Куртис Жонс учун 30 миллион фунтлик таклиф юбордиБугун, 11:38Инфантино Марокашда лол қолди: "ЖЧ-2030 тарихдаги энг гўзал мундиал бўлади"Инфантино Марокашда лол қолди: "ЖЧ-2030 тарихдаги энг гўзал мундиал бўлади"Бугун, 09:51«Барселона» Англияда омадсизликка учради: «Бирмингҳем»га мағлуб бўлди«Барселона» Англияда омадсизликка учради: «Бирмингҳем»га мағлуб бўлдиБугун, 09:41Трамп футбол дунёсидаги шов-шувли режаларни инкор этди: Кушнер оиласи ФИФА миллиардлари ортидами?Трамп футбол дунёсидаги шов-шувли режаларни инкор этди: Кушнер оиласи ФИФА миллиардлари ортидами?Бугун, 07:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда