Кристиан Киву Жон Стонснинг трансферига юқори баҳо берди
Goal.com хабар беришича, Интер бош мураббий Кристиан Киву янги футболчи Жон Стонснинг етакчилик фазилатлари ва харизмаси жамоа даражасини бутунлай янги босқичга олиб чиқишини таъкидлади. Миланликлар Гонконгда Манчестер Сити жамоасига қарши ўтказиладиган нуфузли ўртоқлик ўйини олдидан мазкур трансфернинг аҳамиятини юқори баҳоламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда мавсумолди тайёргарлигини давом эттираётган Италия гранди жисмоний ҳолат бўйича ҳали ўзининг юз фоиз имкониятига етмаган бўлса-да, инглиз ҳимоячисининг таркибга қўшилиши ҳимоя чизиғидаги рақобат ва барқарорликни таъминлайди. Киву бўлажак синов олдидан матбуот анжуманида ўз фикрлари билан ўртоқлашди.
Етакчилик ва харизма омилиРуминиялик мутахассис ўзининг матбуот анжуманидаги чиқишида ҳимоячининг нафақат майдондаги маҳорати, балки унинг шахсий сифатлари жамоага қандай таъсир кўрсатиши ҳақида алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, тажрибали футболчи клубнинг юксак амбицияларига мос тушади.
"Мен унинг келганидан мамнунман; у биз учун кўп жиҳатдан муҳим — ўзининг сифати, шахсияти ва харизмаси билан. У ҳимоямиз даражасини оширади", — дейди Киву. Шунингдек, мураббий Жаҳон чемпионатидан кейинги таътилдан қайтадиган футболчилар ҳам тез орада жамоага қўшилишини эслатиб ўтди.
Трансфер бозоридаги режа ва мақсадларИнтер устози ёзги трансфер ойнаси ҳали бир ой давом этишини ва клуб имкониятларни диққат билан кузатиб бораётганини тасдиқлади. Мавжуд таркиб рақобатбардош бўлишига қарамай, клуб ўз олдига қўйган улкан мақсадларга эришиш учун яна бир қанча муҳим ижрочилар кераклиги таъкидланди.
Ҳозирги кунда Италия клуби ўнг қанот позициясини кучайтириш устида фаол иш олиб бормоқда. Киву жамоада чуқурлик ва етишмаётган жиҳатларни тўғри баҳолаётганини қайд этиб, мухлислар ва раҳбариятни вазминликка чақирди ҳамда трансфер бозорида қулай имкониятларни пойлашда давом этишларини билдирди.
…