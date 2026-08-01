13 ёшли қизга барракуда ҳужум қилди: денгиз қонга бўялди
Техас штатидан келган 13 ёшли Клер Макдонел Туркс ва Кайкос оролларида оилавий таътил пайтида барракуда ҳужумига учраб, оғир жароҳат олди. Қиз саёз сувда қўлида ялтироқ билагузук билан турган вақтда йиртқич унинг қўлини тишлаб олган ва онаси ҳамда воқеа жойидаги ҳамшира ёрдамида қирғоққа олиб чиқилиб шифохонага етказилган.
Туркс ва Кайкос оролларида оиласи билан дам олаётган 13 ёшли америкалик қиз барракуда ҳужумига учраб, оғир жароҳат олди. Шунга қарамай, у ўзининг денгиз биологи бўлиш орзусидан воз кечмаслигини айтди.
Маълум қилинишича, Техас штатида яшовчи Клер Макдонел туғилган куни муносабати билан оиласи билан Кариб денгизидаги машҳур оролларга саёҳатга чиққан. Бироқ таътилнинг илк куниёқ кутилмаган воқеа юз берган.
Қиз денгизда сайоз сувда қўллари билан тик туриш машқини бажараётган вақтда қўлида ялтироқ билагузук бўлган. Шу пайт у қўлида кучли босимни ҳис қилган.
“Аввалига нимадир қўлимни қаттиқ тишлаганини англадим. Кейин қўлимни тортиб олганимда катта кумушранг думни кўрдим”, дейди Клер.
Орадан бир неча сония ўтиб, қиз қўлидан кўп миқдорда қон кетаётганини пайқаган. Унинг сўзларига кўра, атроф “қонга беланган даҳшатли фильм саҳнаси”ни эслатган.
Клернинг онаси дарҳол қизини қирғоққа олиб чиққан. Ўша ерда тасодифан дам олаётган ҳамшира биринчи тиббий ёрдам кўрсатиб, жгут қўйган. Шундан кейин қиз шошилинч равишда шифохонага олиб борилган.
Шифокорлар қон кетишини тўхтатиб, жароҳатга биринчи тиббий ишлов берган. Ҳозирда Клер Техасдаги уйига қайтган бўлиб, пайларини тиклаш бўйича жарроҳлик амалиётини кутаётгани айтилмоқда.
Қиз бошидан кечирган қўрқинчли воқеага қарамай, денгиз биологи бўлиш орзусидан воз кечмаслигини таъкидлади.
“Бир марта содир бўлган ҳодиса ҳайвонларга бўлган меҳримни ўзгартира олмайди. Қийинчилик бўлса ҳам, инсон ўз орзулари сари интилишда давом этиши керак”, деди у.
Мутахассислар эса сувга тушишдан аввал ялтироқ тақинчоқларни ечиб қўйишни тавсия қилмоқда. Чунки айрим денгиз йиртқичлари бундай буюмларни ўлжа деб қабул қилиши мумкин.
…