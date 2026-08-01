13 ёшли қизга барракуда ҳужум қилди: денгиз қонга бўялди

·46·Дунё
13 ёшли қизга барракуда ҳужум қилди: денгиз қонга бўялди
Қисқача

Техас штатидан келган 13 ёшли Клер Макдонел Туркс ва Кайкос оролларида оилавий таътил пайтида барракуда ҳужумига учраб, оғир жароҳат олди. Қиз саёз сувда қўлида ялтироқ билагузук билан турган вақтда йиртқич унинг қўлини тишлаб олган ва онаси ҳамда воқеа жойидаги ҳамшира ёрдамида қирғоққа олиб чиқилиб шифохонага етказилган.

Туркс ва Кайкос оролларида оиласи билан дам олаётган 13 ёшли америкалик қиз барракуда ҳужумига учраб, оғир жароҳат олди. Шунга қарамай, у ўзининг денгиз биологи бўлиш орзусидан воз кечмаслигини айтди.

Маълум қилинишича, Техас штатида яшовчи Клер Макдонел туғилган куни муносабати билан оиласи билан Кариб денгизидаги машҳур оролларга саёҳатга чиққан. Бироқ таътилнинг илк куниёқ кутилмаган воқеа юз берган.

Қиз денгизда сайоз сувда қўллари билан тик туриш машқини бажараётган вақтда қўлида ялтироқ билагузук бўлган. Шу пайт у қўлида кучли босимни ҳис қилган.

“Аввалига нимадир қўлимни қаттиқ тишлаганини англадим. Кейин қўлимни тортиб олганимда катта кумушранг думни кўрдим”, дейди Клер.

Орадан бир неча сония ўтиб, қиз қўлидан кўп миқдорда қон кетаётганини пайқаган. Унинг сўзларига кўра, атроф “қонга беланган даҳшатли фильм саҳнаси”ни эслатган.

Клернинг онаси дарҳол қизини қирғоққа олиб чиққан. Ўша ерда тасодифан дам олаётган ҳамшира биринчи тиббий ёрдам кўрсатиб, жгут қўйган. Шундан кейин қиз шошилинч равишда шифохонага олиб борилган.

Шифокорлар қон кетишини тўхтатиб, жароҳатга биринчи тиббий ишлов берган. Ҳозирда Клер Техасдаги уйига қайтган бўлиб, пайларини тиклаш бўйича жарроҳлик амалиётини кутаётгани айтилмоқда.

Қиз бошидан кечирган қўрқинчли воқеага қарамай, денгиз биологи бўлиш орзусидан воз кечмаслигини таъкидлади.

“Бир марта содир бўлган ҳодиса ҳайвонларга бўлган меҳримни ўзгартира олмайди. Қийинчилик бўлса ҳам, инсон ўз орзулари сари интилишда давом этиши керак”, деди у.

Мутахассислар эса сувга тушишдан аввал ялтироқ тақинчоқларни ечиб қўйишни тавсия қилмоқда. Чунки айрим денгиз йиртқичлари бундай буюмларни ўлжа деб қабул қилиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Балиқ тутаётган 11 ёшли болага аллигатор ҳужум қилдиБалиқ тутаётган 11 ёшли болага аллигатор ҳужум қилдиБугун, 12:12Яқин Шарқда «катта портлаш» арафаси: Трамп Эронга кенг кўламли зарбалар бермоқчиЯқин Шарқда «катта портлаш» арафаси: Трамп Эронга кенг кўламли зарбалар бермоқчиБугун, 12:09Эвтаназия хавфидаги 30 белуга кити шошилинч қутқарилмоқдаЭвтаназия хавфидаги 30 белуга кити шошилинч қутқарилмоқдаБугун, 12:07Европа бўйлаб Шенген ларзаси: Сеутадаги «тўфон» Европани парчаламоқдами?Европа бўйлаб Шенген ларзаси: Сеутадаги «тўфон» Европани парчаламоқдами?Бугун, 11:56Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқдиОшқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқдиБугун, 11:53Киев Минскка қарши кескин қадам ташлади: Лукашенкога жиноят иши қўзғатмоқчиКиев Минскка қарши кескин қадам ташлади: Лукашенкога жиноят иши қўзғатмоқчиБугун, 11:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда