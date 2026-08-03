80 йиллик Учинчи рейх кемаси Дунай дарёсидан юзага чиқди

·52·Дунё
80 йиллик Учинчи рейх кемаси Дунай дарёсидан юзага чиқди
Қисқача

Сербияда Дунай дарёсида сув сатининг кескин пасайиши натижасида Иккинчи жаҳон уруши даврига оид Германия ҳарбий кемасининг қолдиқлари яна юзага чиқди. 1944 йил сентябрида “Дунай елфи” операцияси доирасида Учинчи рейх қўшинлари томонидан атайлаб чўктирилган бу кемалар бортида миналар ва портламай қолган снарядлар бўлиши еҳтимоли сабабли қутқарув ишлари юқори еҳтиёткорлик билан олиб борилмоқда.

Сербияда Дунай дарёсида сув сатҳининг кескин пасайиши натижасида Иккинчи жаҳон уруши даврига оид Германия ҳарбий кемасининг қолдиқлари яна юзага чиқди. Бу ҳақда The Telegraph нашри хабар берди.

Маълумотларга кўра, кема қолдиқлари Сербиянинг Прахово қишлоғи яқинидан аниқланган бўлиб, у Германиянинг Дунай флотилияси таркибига кирган ҳарбий кемалардан бири ҳисобланади. Иккинчи жаҳон уруши якунига яқин, совет армиясининг ҳужуми вақтида ушбу кема Учинчи рейх қўшинлари томонидан атайлаб сувга чўктирилган эди.

Тарихий маълумотларга кўра, немис қўшинлари кемани 1944 йил сентябрида амалга оширилган “Дунай элфи” операцияси доирасида ғарқ қилган. Ўша даврда жами 200 дан ортиқ кема ва баржа чўктирилган бўлиб, бу Дунайнинг мазкур қисмида уруш тугагунга қадар кема қатновининг тўлиқ тўхтаб қолишига сабаб бўлган.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, Европада узоқ давом этган аномал иссиқ ҳаво ва кучли қурғоқчилик Дунай дарёсида сув сатҳининг рекорд даражада пасайишига олиб келган. Шу туфайли аввал сув остида бўлган тарихий ҳарбий кемалар яна кўрина бошлади. Апрель ойига келиб мутахассислар дарё тубидан еттита кемани олиб чиққан, саккизинчи кемани кўтариш ишлари эса тайёргарлик босқичида.

Қутқарув ишлари юқори эҳтиёткорлик билан олиб борилмоқда. Чунки кемалар бортида ҳали ҳам миналар ва портламай қолган снарядлар бўлиши эҳтимоли мавжуд. Шу сабабли уларни сувдан чиқаришдан олдин ғаввослар ва сапёрлар томонидан тўлиқ кўздан кечириш ишлари амалга оширилмоқда. Йирик кемалар эса бутун ҳолда эмас, балки қисмларга ажратилган тарзда сувдан чиқарилмоқда.

Daryodagi qumli orol yonida cho'kkan kemaning yuqoridan ko'rinishi.

Дунай ўзанини тозалаш ва кема ҳаракатини хавфсизлаштириш мақсадида Европа Иттифоқи ҳам лойиҳани молиявий қўллаб-қувватламоқда. Хусусан, Еврокомиссия мазкур ишлар учун 16,5 миллион евро грант ажратган бўлса, Европа инвестиция банки яна қарийб 14 миллион евро маблағ йўналтирган. Биринчи босқичда мутахассислар жами 21 та чўккан кемани сувдан чиқаришни режалаштирган.

Бироқ ўлчами катта ва қаттиқ шикастланган айрим кемаларни тўлиқ кўтариш имкони йўқ. Шу боис уларнинг бир қисми хавфсиз ҳолатга келтирилгач, дарё тубининг чуқурроқ қисмига қайта кўмилиши мумкин.

Сербия расмийларининг ҳисоб-китобларига кўра, ушбу ҳудудда чўкиб ётган кемалар туфайли кема қатновининг чекланиши мамлакат иқтисодиётига ҳар йили 5 миллион евродан ортиқ зарар етказмоқда.

Шу билан бирга, Дунай дарёсида сув сатҳининг рекорд даражада пасайиши Венгрияга ҳам жиддий таъсир кўрсатган. Маълум қилинишича, дарёдаги сув миқдорининг камайиши сабаб мамлакатдаги ягона атом электр станцияси фаолиятини вақтинча тўхтатиш масаласи ҳам кўриб чиқилмоқда.

ДунайСербияЕвропа ИттифоқиЕвропа КомиссиясиПрахово
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Грецияда ёнғин ўчириш вақтида икки вертолёт тўқнашдиГрецияда ёнғин ўчириш вақтида икки вертолёт тўқнашдиБугун, 12:04Мактабдаги қотиллик: 14 ёшли ўсмир 40 йилга қамалиши мумкинМактабдаги қотиллик: 14 ёшли ўсмир 40 йилга қамалиши мумкинБугун, 11:55Бразилияда ўйин вақтида 15 ёшли футболчи отишма оқибатида вафот этдиБразилияда ўйин вақтида 15 ёшли футболчи отишма оқибатида вафот этдиБугун, 11:44Дастурчи кунига 50 минг доллар топадиган ўйинини нега ўчириб ташлади?Дастурчи кунига 50 минг доллар топадиган ўйинини нега ўчириб ташлади?Бугун, 03:16Рухсатномасиз дарёни тозалаган британиялик адвокат 2 йилгача қамалиши мумкинРухсатномасиз дарёни тозалаган британиялик адвокат 2 йилгача қамалиши мумкинБугун, 01:10Ерда 14 йилдан буён кузатилмаган совуқ қайд этилдиЕрда 14 йилдан буён кузатилмаган совуқ қайд этилдиКеча, 23:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда