Ўзини от деб ҳисоблайдиган хонанда миллионлаб одамларни ҳайратга солмоқда

·108·Дунё
Ўзини от деб ҳисоблайдиган хонанда миллионлаб одамларни ҳайратга солмоқда
Қисқача

Ижтимоий тармоқларда Ҳорсегирл лақаби остида ижод қилувчи Германияда туғилган хонанда деярли барча чиқишлари ва интервюларида от ниқобида кўриниш бериб, миллионлаб одамларни ҳайратда қолдирмоқда. Ҳақиқий қиёфасини жамоатчиликка деярли кўрсатмайдиган артист нега айнан от образини танлагани ҳақида аниқ изоҳ бермаган, бироқ ҳазиломуз тарзда ўзини "Сун Шине" номли фермада от бўлиб туғилганини айтган.

Ижтимоий тармоқларда ўзига хос образи билан машҳурликка эришган Horsegirl лақаби остида ижод қилувчи хонанда яна муҳокамалар марказига айланди. Унинг энг ғалати жиҳати шундаки, артист деярли барча чиқишлари ва интервьюларида от ниқобида кўриниш беради.

Маълумотларга кўра, Германияда туғилган хонанда ўзининг ҳақиқий қиёфасини жамоатчиликка деярли кўрсатмайди. У нега айнан от образини танлагани ҳақида эса ҳанузгача аниқ изоҳ бермаган.

Бироқ интервьюлардан бирида у ҳазиломуз тарзда ўзини "Sun Shine" номли фермада от бўлиб туғилганини айтган. Яқинда BBC Sounds'га берган суҳбатида эса янада ҳайратланарли чиқиш қилди. Хонанда айрим саволларга инсон тилида эмас, балки отларнинг кишнашига тақлид қилган ҳолда жавоб бериб, ҳатто "от тилини ўрганганман" деган даъвони ҳам илгари сурди.

ХорсгирлБи-Би-Си СаундсСан Шайн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

125 миллион йиллик ҳеч ким кўрмаган қўрқинчли акула тасвирга олинди125 миллион йиллик ҳеч ким кўрмаган қўрқинчли акула тасвирга олиндиБугун, 14:1080 йиллик Учинчи рейх кемаси Дунай дарёсидан юзага чиқди80 йиллик Учинчи рейх кемаси Дунай дарёсидан юзага чиқдиБугун, 12:32Грецияда ёнғин ўчириш вақтида икки вертолёт тўқнашдиГрецияда ёнғин ўчириш вақтида икки вертолёт тўқнашдиБугун, 12:04Мактабдаги қотиллик: 14 ёшли ўсмир 40 йилга қамалиши мумкинМактабдаги қотиллик: 14 ёшли ўсмир 40 йилга қамалиши мумкинБугун, 11:55Бразилияда ўйин вақтида 15 ёшли футболчи отишма оқибатида вафот этдиБразилияда ўйин вақтида 15 ёшли футболчи отишма оқибатида вафот этдиБугун, 11:44Дастурчи кунига 50 минг доллар топадиган ўйинини нега ўчириб ташлади?Дастурчи кунига 50 минг доллар топадиган ўйинини нега ўчириб ташлади?Бугун, 03:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда