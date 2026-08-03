Ўзини от деб ҳисоблайдиган хонанда миллионлаб одамларни ҳайратга солмоқда
Ижтимоий тармоқларда Ҳорсегирл лақаби остида ижод қилувчи Германияда туғилган хонанда деярли барча чиқишлари ва интервюларида от ниқобида кўриниш бериб, миллионлаб одамларни ҳайратда қолдирмоқда. Ҳақиқий қиёфасини жамоатчиликка деярли кўрсатмайдиган артист нега айнан от образини танлагани ҳақида аниқ изоҳ бермаган, бироқ ҳазиломуз тарзда ўзини "Сун Шине" номли фермада от бўлиб туғилганини айтган.
Ижтимоий тармоқларда ўзига хос образи билан машҳурликка эришган Horsegirl лақаби остида ижод қилувчи хонанда яна муҳокамалар марказига айланди. Унинг энг ғалати жиҳати шундаки, артист деярли барча чиқишлари ва интервьюларида от ниқобида кўриниш беради.
Маълумотларга кўра, Германияда туғилган хонанда ўзининг ҳақиқий қиёфасини жамоатчиликка деярли кўрсатмайди. У нега айнан от образини танлагани ҳақида эса ҳанузгача аниқ изоҳ бермаган.
Бироқ интервьюлардан бирида у ҳазиломуз тарзда ўзини "Sun Shine" номли фермада от бўлиб туғилганини айтган. Яқинда BBC Sounds'га берган суҳбатида эса янада ҳайратланарли чиқиш қилди. Хонанда айрим саволларга инсон тилида эмас, балки отларнинг кишнашига тақлид қилган ҳолда жавоб бериб, ҳатто "от тилини ўрганганман" деган даъвони ҳам илгари сурди.
…