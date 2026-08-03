4 август учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 4 август куни учун хорижий валюталарнинг янги расмий курсларини еълон қилди. Унга кўра, АҚШ доллари 29,28 сўмга қимматлаб, 11 989,46 сўмни ташкил етди. Шунингдек, евро, фунт стерлинг, швейсария франки, япон иенаси ва хитой юани қиймати ошган бўлса, Россия рубли 0,94 сўмга арзонлаб, 149,48 сўмга тушди.
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 4 август куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 29,28 сўмга қимматлаб, 11 989,46 сўмни ташкил этди.
• Евро 54,07 сўмга қимматлаб, 13 815,45 сўм бўлди.
• Россия рубли 0,94 сўмга арзонлаб, 149,48 сўмга тушди.
• Фунт стерлинг 39,38 сўмга қимматлаб, 16 125,82 сўм бўлди.
• Япон иенаси 1,57 сўмга қимматлаб, 76,32 сўмни ташкил этди.
• Швейцария франки 25,22 сўмга қимматлаб, 14 821,93 сўм бўлди.
• Хитой юани 3,97 сўмга қимматлаб, 1 775,51 сўмни ташкил этди.
…