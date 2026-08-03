125 миллион йиллик ҳеч ким кўрмаган қўрқинчли акула тасвирга олинди

·67·Дунё
125 миллион йиллик ҳеч ким кўрмаган қўрқинчли акула тасвирга олинди
Қисқача

Олимлар чуқур денгиз сирларини ўрганиш жараёнида илк бор табиий муҳитида сузиб юрган иккита ноёб гоблин акуласини камерага муҳрлашга муваффақ бўлди. Улардан бири Тинч океанининг жанубий қисмидаги Жарвис ороли яқинида, иккинчиси еса Тонга чуқурлигида қарийб 1997 метр чуқурликда тасвирга туширилди.

Олимлар чуқур денгиз сирларини ўрганиш давомида илк бор табиий муҳитида сузиб юрган ноёб гоблин акуласини камерага муҳрлашга муваффақ бўлди. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу тур илгари фақат балиқ овлаш тўрларига илиниб, сув юзасига олиб чиқилганидан кейингина тирик ҳолда кузатилган.

Тадқиқотчилар икки дона гоблин акуласини қайд этган. Улардан бири Тинч океанининг жанубий қисмидаги Жарвис ороли яқинида, иккинчиси эса Тонга чуқурлигида тасвирга туширилган. Айниқса, Тонга ҳудудидаги намуна қарийб 1997 метр чуқурликда сузиб юргани олимларни ҳайратга солди. Бу мазкур тур учун ҳозиргача қайд этилган энг катта чуқурликлардан бири ҳисобланади.

Гоблин акуласи (Mitsukurina owstoni) ташқи кўриниши билан бошқа акулалардан кескин фарқ қилади. Унинг узун тумшуғи ва олдинга отилиб чиқадиган жағлари ўлжасини бир зумда ушлаб олиш имконини беради. Мутахассислар бу тур тахминан 125 миллион йилдан буён Ерда мавжуд бўлиб келаётгани учун уни «тирик қазилма» деб аташади.

Akula okean tubida suzib yuribdi.

Тадқиқот ҳаммуаллифи, Ғарбий Австралия университети қошидаги чуқур денгиз тадқиқотлари маркази раҳбари Алан Жеймисоннинг айтишича, у бу акула табиий муҳитида тирик ҳолда тасвирга туширилишини ҳеч қачон тасаввур қилмаган.

«Экспедиция давомида 800 метрдан 10 800 метргача бўлган чуқурликларда 50 кундан зиёд узлуксиз кузатувлар олиб бордик. Шунга қарамай, гоблин акуласи атиги 20 сониядан ортиқроқ вақт камерада кўринди. Бу унинг нақадар ноёб жонзот эканини яна бир бор исботлайди», — деди олим.

Мутахассисларнинг фикрича, гоблин акуласи дунё океанининг турли ҳудудларида яшайди. Бироқ улар жуда катта чуқурликларда ҳаёт кечиргани учун бу тур ҳақидаги маълумотлар ҳали ҳам жуда чекланган. Илгари гоблин акулалари Атлантика ва Ҳинд океанларининг айрим қисмларида, шунингдек, АҚШнинг ғарбий соҳиллари, Австралия, Япония ва Тайван яқинида учраши қайд этилган эди.

Жарвис оролиТонгаАлан ЖеймисонҒарбий Австралия университети
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзини от деб ҳисоблайдиган хонанда миллионлаб одамларни ҳайратга солмоқдаЎзини от деб ҳисоблайдиган хонанда миллионлаб одамларни ҳайратга солмоқдаБугун, 14:1680 йиллик Учинчи рейх кемаси Дунай дарёсидан юзага чиқди80 йиллик Учинчи рейх кемаси Дунай дарёсидан юзага чиқдиБугун, 12:32Грецияда ёнғин ўчириш вақтида икки вертолёт тўқнашдиГрецияда ёнғин ўчириш вақтида икки вертолёт тўқнашдиБугун, 12:04Мактабдаги қотиллик: 14 ёшли ўсмир 40 йилга қамалиши мумкинМактабдаги қотиллик: 14 ёшли ўсмир 40 йилга қамалиши мумкинБугун, 11:55Бразилияда ўйин вақтида 15 ёшли футболчи отишма оқибатида вафот этдиБразилияда ўйин вақтида 15 ёшли футболчи отишма оқибатида вафот этдиБугун, 11:44Дастурчи кунига 50 минг доллар топадиган ўйинини нега ўчириб ташлади?Дастурчи кунига 50 минг доллар топадиган ўйинини нега ўчириб ташлади?Бугун, 03:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда