Туркияда «Марказий Осиё» атамаси расман «Туркистон»га алмаштирилди

·37·Дунё
Туркияда «Марказий Осиё» атамаси расман «Туркистон»га алмаштирилди

Анқара «Туркия асри» янги таълим модели доирасида мактаб тарих дарсликларига жуда муҳим мафкуравий ўзгартириш киритди. Эндиликда уларда кўп йиллардан бери ишлатилиб келинган геополитик «Марказий Осиё» атамаси ўрнига «Туркистон» тарихий номи қўлланилади. Бу ислоҳот ортида қандай мақсадлар ётибди ва минтақада бунга муносабат қандай?

Ислоҳотнинг бош мақсади нима?

Туркия Таълим вазирлигининг баёнотига кўра, ушбу терминологик ўзгариш шунчаки ном янгиланиши эмас, балки чуқур мафкуравий аҳамиятга эга:

  • Ягона туркий ўзлик: Дарсликларда минтақа эндиликда қадимий цивилизацияларни замонавий Туркия билан боғлайдиган туркий дунёнинг умумий тарихий макони сифатида тақдим этилади.

  • Ташқи таърифлардан воз кечиш: Бу қадамдан кўзланган асосий мақсад — совет даври ва Ғарб сиёсатшунослиги томонидан тиқиштирилган таърифлардан воз кечиб, туркий халқларнинг ўз тарихий хотирасини тиклашдир.

Қарашлар тўқнашуви: Иттифоқчилик ва хавотир

Ушбу ўзгариш халқаро муносабатларда, айниқса минтақа давлатлари ва экспертлар орасида турлича баҳсларга сабаб бўлмоқда:

Томон / Давлат

Асосий ёндашуви ва аргументи

Таҳлилчиларнинг баҳоси

Туркия

Минтақа — туркий дунёнинг умумий бешиги ва келажакдаги интеграция майдони.

Бу қадам Ражаб Тоййиб Эрдўғаннинг туркий халқлар етакчиси ролини мустаҳкамлаш стратегиясининг бир қисмидир.

Тожикистон

Расмий норозилик. Тарихчилар минтақа ҳеч қачон фақат туркий қабилалардан иборат бўлмаганини таъкидлашмоқда.

«Туркистон» атамаси рамзий маънода эроний тилли халқларни (тожикларни) минтақавий тарихий контекстдан чиқариб ташлашидан хавотир бор.

Тарихчилар баҳси: Суғд ва Бақтрия мероси

Тожикистонлик олимлар Марказий Осиё тарихида эронийзабон цивилизацияларнинг ўрни жуда катта бўлганини эслатиб ўтишмоқда. Хусусан, қадимий Суғд, Бақтрия ва Хоразм каби ўчоқларнинг маданий мероси минтақанинг фақат бир этносга тегишли бўлмаганини кўрсатади.

Юмшоқ куч ва катта геосиёсий рақобат

Мутахассисларнинг фикрича, Анқаранинг бу мафкуравий қадами ортида катта геосиёсий режалар ётибди. Регионда Россия ва Хитойнинг иқтисодий ва сиёсий таъсири жуда кучли бўлган бир шароитда, Туркия ўзининг «юмшоқ куч» (soft power) сиёсатини маданий-таълим соҳаси орқали кучайтиришга интилмоқда. Тарихий ришталарни мактаб давридан бошлаб шакллантириш эса узоқ муддатли стратегик ҳамкорликнинг энг мустаҳкам пойдевори ҳисобланади.

ТуркияТуркистонRecep Tayyip ErdoğanТожикистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Истанбулда метро поезди рельсдан чиқди: йўловчилар эвакуация қилиндиИстанбулда метро поезди рельсдан чиқди: йўловчилар эвакуация қилиндиБугун, 21:48Лондон яқинида икки йўловчи поезди тўқнашиб кетдиЛондон яқинида икки йўловчи поезди тўқнашиб кетдиБугун, 21:44Италия Бош вазири АҚШга расмий ташрифини нега бекор қилди?Италия Бош вазири АҚШга расмий ташрифини нега бекор қилди?Бугун, 19:31Ҳиндистонда ҳайдовчи полициядан қочиш учун йўлга тош тўкдиҲиндистонда ҳайдовчи полициядан қочиш учун йўлга тош тўкдиБугун, 18:38Қозоғистонда ёқилғи қуюш шаҳобчасида машина ичидаги одамлар билан бирга ёниб кетдиҚозоғистонда ёқилғи қуюш шаҳобчасида машина ичидаги одамлар билан бирга ёниб кетдиБугун, 18:31Самолётда ибодат учун қулайлик: Саудия авиакомпаниясидан янгича ечимСамолётда ибодат учун қулайлик: Саудия авиакомпаниясидан янгича ечимБугун, 18:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди