Оркалар илк бор камерага тушган даҳшатли ов усулини намойиш қилди

·123·Дунё
Оркалар илк бор камерага тушган даҳшатли ов усулини намойиш қилди
Қисқача

Калифорния кўрфазида оркалар улкан қуёш балиғини кучли зарба билан парчалаб, озиқлангани илк бор камерага муҳрланди. Икки ҳолатда бир орка ўлик балиқни ушлаб турган, иккинчиси эса юқори тезликда келиб уни урган. Натижада балиқ майда бўлакларга ажралиб, ёш оркалар учун ейиш осонлашган.

Оркалар яна бир бор олимларни ҳайратга солди. Калифорния кўрфазида ўтказилган кузатувлар чоғида уларнинг улкан қуёш балиғини ўзига хос усулда майдалаб, озиқланиши илк марта камерага муҳрланди.

Тадқиқотчилар икки алоҳида ҳолатда бир орка ўлик қуёш балиғини ушлаб турганида, иккинчиси юқори тезликда келиб уни кучли зарба билан уриб парчалаганини қайд этди. Натижада балиқ кичик бўлакларга ажралиб, ёш оркалар учун ейиш осонлашган.

Мутахассислар фикрича, бу ҳаракат ёш оркаларни озиқлантиришни енгиллаштириш ёки ов қилиш кўникмаларини ўргатишга хизмат қилиши мумкин. Шу билан бирга, баъзи олимлар буни оркаларнинг юқори даражадаги ақл-заковати ва ўзаро ҳамкорлигини намоён этувчи ноёб хулқ-атвор сифатида баҳоламоқда.

Мазкур кузатув илмий жамоатчиликда катта қизиқиш уйғотди. Тадқиқот муаллифлари оркаларнинг бундай ов қилиш усули аввал ҳеч қачон батафсил қайд этилмаганини таъкидлади. Бу эса денгиз йиртқичларининг хулқ-атвори ҳақидаги тасаввурларни янада кенгайтириши мумкин.

Калифорния қўлтиғи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бразилиялик футболчи Неймар ўйиндан сўнг ҳақоратли сўзлари билан катта жанжал кўтардиБразилиялик футболчи Неймар ўйиндан сўнг ҳақоратли сўзлари билан катта жанжал кўтардиБугун, 05:56Дунёда атиги 450 таси қолган йўлбарслар болаладиДунёда атиги 450 таси қолган йўлбарслар болаладиБугун, 03:03Нарендра Моди Ўзбекистонга ташрифига тайёргарлик бошлангани маълум бўлдиНарендра Моди Ўзбекистонга ташрифига тайёргарлик бошлангани маълум бўлдиБугун, 02:41Қуёшда олимлар кутмаган сирли ҳодиса илк бор тасвирланди Қуёшда олимлар кутмаган сирли ҳодиса илк бор тасвирланди Бугун, 02:32Қарз туфайли эркак устига қайноқ сув қуйилиб ҳалок бўлдиҚарз туфайли эркак устига қайноқ сув қуйилиб ҳалок бўлдиКеча, 19:28Мекцикада кучли бўрон сабаб аттраксионда ёшлар қолиб кетдиМекцикада кучли бўрон сабаб аттраксионда ёшлар қолиб кетдиКеча, 19:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди