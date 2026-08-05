Оркалар илк бор камерага тушган даҳшатли ов усулини намойиш қилди
Калифорния кўрфазида оркалар улкан қуёш балиғини кучли зарба билан парчалаб, озиқлангани илк бор камерага муҳрланди. Икки ҳолатда бир орка ўлик балиқни ушлаб турган, иккинчиси эса юқори тезликда келиб уни урган. Натижада балиқ майда бўлакларга ажралиб, ёш оркалар учун ейиш осонлашган.
Оркалар яна бир бор олимларни ҳайратга солди. Калифорния кўрфазида ўтказилган кузатувлар чоғида уларнинг улкан қуёш балиғини ўзига хос усулда майдалаб, озиқланиши илк марта камерага муҳрланди.
Тадқиқотчилар икки алоҳида ҳолатда бир орка ўлик қуёш балиғини ушлаб турганида, иккинчиси юқори тезликда келиб уни кучли зарба билан уриб парчалаганини қайд этди. Натижада балиқ кичик бўлакларга ажралиб, ёш оркалар учун ейиш осонлашган.
Мутахассислар фикрича, бу ҳаракат ёш оркаларни озиқлантиришни енгиллаштириш ёки ов қилиш кўникмаларини ўргатишга хизмат қилиши мумкин. Шу билан бирга, баъзи олимлар буни оркаларнинг юқори даражадаги ақл-заковати ва ўзаро ҳамкорлигини намоён этувчи ноёб хулқ-атвор сифатида баҳоламоқда.
Мазкур кузатув илмий жамоатчиликда катта қизиқиш уйғотди. Тадқиқот муаллифлари оркаларнинг бундай ов қилиш усули аввал ҳеч қачон батафсил қайд этилмаганини таъкидлади. Бу эса денгиз йиртқичларининг хулқ-атвори ҳақидаги тасаввурларни янада кенгайтириши мумкин.
…