Oracle компаниясининг кредит хавфи охирги 18 йилдаги энг юқори даражага чиқди
Oracle компаниясининг беш йиллик кредит дефолт свопи июл ойида тахминан 2,03 фоиз пунктигача кўтарилиб, сўнгги 18 йилга яқин даврдаги энг юқори даражага етди. С&П Глобал Ратингс компаниянинг узоқ муддатли эмитент рейтингини BBB дан BBB- га, қисқа муддатли рейтингини эса А-2 дан А-3 га туширди.
Сунъий интеллект инфратузилмасини кенгайтиришга йўналтирилган улкан инвестициялар фонида Oracle компаниясининг дефолтга қарши суғурта қиймати сўнгги ўн саккиз йилга яқин даврдаги энг юқори чўққига чиқди. ixbt.com маълумотига кўра, июль ойида компаниянинг беш йиллик кредит дефолт свопи (КДС) тахминан 2,03 фоиз пунктигача қимматлашган. Бу ўзгариш С&П Глобал Ратингс агентлиги корпорациянинг узоқ муддатли эмитент рейтингини BBB дан BBB- даражасига туширгани ортидан юз берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур пасайиш рейтингни спекулятив даражадаги кўрсаткичдан фақатгина битта поғона юқорида қолдирмоқда. Шунинг билан бирга, С&П Oracle'нинг қисқа муддатли рейтингини А-2 дан А-3 га туширган ва компания бўйича барқарор прогнозни сақлаб қолган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, КДС кўрсаткичининг ошиши дарҳол дефолт юз беришини англатмайди, бироқ инвесторлар компания қарз мажбуриятларига эгалик қилиш учун кўпроқ таваккалчилик компенсациясини талаб қила бошлаганини кўрсатади.
Молиявий кўрсаткичлар ва улкан шартномаларБозор муносабатларининг қайта кўриб чиқилишига Oracle булут бизнесининг жадал ўсиши ва уни кенгайтириш учун сарфланаётган юқори харажатлар сабаб бўлган. 2026-молиявий йилнинг якуний натижаларига кўра, компания даромади ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 21 фоизга ошиб, 19,2 миллиард долларни ташкил этган. Хусусан, булутли йўналиш даромадлари 47 фоизга ўсиб, 9,9 миллиард долларга етган бўлса, булут инфратузилмасидан тушган тушум нақ 93 фоизга кўпайган.
Шу билан бирга, Oracle ҳали молиявий ҳисоботларга тўлиқ киритилмаган тузилган шартномалар ҳажми бўйича улкан натижаларни қайд этган. Маълум бўлишича, бундай контрактлар ҳажми бир йил ичида 363 фоизга ошиб, 638 миллиард долларга етган. Бироқ, сунъий интеллект инфратузилмасини барпо этиш ва ривожлантириш жуда катта миқдордаги капитал қўйилмаларни талаб қилмоқда.
Инвестициялар ва келгусидаги хатарларБулутли қувватларни кенгайтиришга қилинган улкан инвестициялар сабабли Oracle 2026-молиявий йилни минус 23,7 миллиард долларлик эркин пул оқими билан якунлади. Бир йил давомида компания 43 миллиард доллар миқдорида қарз маблағларини ва 5 миллиард доллар капитални жалб қилган. Шунингдек, 2027-молиявий йилда қарз ҳамда акциядорлик инструментлари орқали яна 40 миллиард долларга яқин маблағ жалб қилиш режалаштирилган.
Ҳозирги кунда Oracle учун асосий муаммо булутли қувватларга талаб йўқлиги эмас, балки маълумотлар марказларини қуришни доимий молиялаштириш зарурати шароитида улкан шартномалар портфелини реал даромадга айлантира олиш қобилиятидир. Қарз маблағлари қийматининг ошиши кенгайиш жараёни иқтисодиётига ўз таъсирини кўрсатиши мумкин, гарчи компания булутли бизнесида ўсиш суръатларини сақлаб қолаётган бўлса ҳам.
Корхона мижозлари учун бу ҳолат аввало ягона булут инфратузилмаси етказиб берувчисига боғланиб қолиш узоқ муддатли хатарларини ҳисобга олиш зарурлигини англатади. Булутли провайдерлар билан тузиладиган йирик шартномалар нафақат нарх ва унумдорликни, балки қувватларни ишга тушириш муддатларини, хизмат барқарорлигини ҳамда муқобил ечимларга ўтиш имкониятларини ҳам чуқур баҳолашни талаб этади.
…