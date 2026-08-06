Oracle компаниясининг кредит хавфи охирги 18 йилдаги энг юқори даражага чиқди

·48·Техно
Oracle компаниясининг кредит хавфи охирги 18 йилдаги энг юқори даражага чиқди
Қисқача

Oracle компаниясининг беш йиллик кредит дефолт свопи июл ойида тахминан 2,03 фоиз пунктигача кўтарилиб, сўнгги 18 йилга яқин даврдаги энг юқори даражага етди. С&П Глобал Ратингс компаниянинг узоқ муддатли эмитент рейтингини BBB дан BBB- га, қисқа муддатли рейтингини эса А-2 дан А-3 га туширди.

Сунъий интеллект инфратузилмасини кенгайтиришга йўналтирилган улкан инвестициялар фонида Oracle компаниясининг дефолтга қарши суғурта қиймати сўнгги ўн саккиз йилга яқин даврдаги энг юқори чўққига чиқди. ixbt.com маълумотига кўра, июль ойида компаниянинг беш йиллик кредит дефолт свопи (КДС) тахминан 2,03 фоиз пунктигача қимматлашган. Бу ўзгариш С&П Глобал Ратингс агентлиги корпорациянинг узоқ муддатли эмитент рейтингини BBB дан BBB- даражасига туширгани ортидан юз берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур пасайиш рейтингни спекулятив даражадаги кўрсаткичдан фақатгина битта поғона юқорида қолдирмоқда. Шунинг билан бирга, С&П Oracle'нинг қисқа муддатли рейтингини А-2 дан А-3 га туширган ва компания бўйича барқарор прогнозни сақлаб қолган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, КДС кўрсаткичининг ошиши дарҳол дефолт юз беришини англатмайди, бироқ инвесторлар компания қарз мажбуриятларига эгалик қилиш учун кўпроқ таваккалчилик компенсациясини талаб қила бошлаганини кўрсатади.

Молиявий кўрсаткичлар ва улкан шартномалар

Бозор муносабатларининг қайта кўриб чиқилишига Oracle булут бизнесининг жадал ўсиши ва уни кенгайтириш учун сарфланаётган юқори харажатлар сабаб бўлган. 2026-молиявий йилнинг якуний натижаларига кўра, компания даромади ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 21 фоизга ошиб, 19,2 миллиард долларни ташкил этган. Хусусан, булутли йўналиш даромадлари 47 фоизга ўсиб, 9,9 миллиард долларга етган бўлса, булут инфратузилмасидан тушган тушум нақ 93 фоизга кўпайган.

Шу билан бирга, Oracle ҳали молиявий ҳисоботларга тўлиқ киритилмаган тузилган шартномалар ҳажми бўйича улкан натижаларни қайд этган. Маълум бўлишича, бундай контрактлар ҳажми бир йил ичида 363 фоизга ошиб, 638 миллиард долларга етган. Бироқ, сунъий интеллект инфратузилмасини барпо этиш ва ривожлантириш жуда катта миқдордаги капитал қўйилмаларни талаб қилмоқда.

Инвестициялар ва келгусидаги хатарлар

Булутли қувватларни кенгайтиришга қилинган улкан инвестициялар сабабли Oracle 2026-молиявий йилни минус 23,7 миллиард долларлик эркин пул оқими билан якунлади. Бир йил давомида компания 43 миллиард доллар миқдорида қарз маблағларини ва 5 миллиард доллар капитални жалб қилган. Шунингдек, 2027-молиявий йилда қарз ҳамда акциядорлик инструментлари орқали яна 40 миллиард долларга яқин маблағ жалб қилиш режалаштирилган.

Ҳозирги кунда Oracle учун асосий муаммо булутли қувватларга талаб йўқлиги эмас, балки маълумотлар марказларини қуришни доимий молиялаштириш зарурати шароитида улкан шартномалар портфелини реал даромадга айлантира олиш қобилиятидир. Қарз маблағлари қийматининг ошиши кенгайиш жараёни иқтисодиётига ўз таъсирини кўрсатиши мумкин, гарчи компания булутли бизнесида ўсиш суръатларини сақлаб қолаётган бўлса ҳам.

Корхона мижозлари учун бу ҳолат аввало ягона булут инфратузилмаси етказиб берувчисига боғланиб қолиш узоқ муддатли хатарларини ҳисобга олиш зарурлигини англатади. Булутли провайдерлар билан тузиладиган йирик шартномалар нафақат нарх ва унумдорликни, балки қувватларни ишга тушириш муддатларини, хизмат барқарорлигини ҳамда муқобил ечимларга ўтиш имкониятларини ҳам чуқур баҳолашни талаб этади.

OracleТехнологияларБулутлиҳисоблашМолияИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди