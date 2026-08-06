Залужний фронтдаги аччиқ ҳақиқатни тан олди — Россия НАТО қуролларини фош этди

·911·Дунё
Залужний фронтдаги аччиқ ҳақиқатни тан олди — Россия НАТО қуролларини фош этди
Қисқача

Валерий Залужний Украина ҳарбий ресурслари тугаганини ва Россия Ғарб тақдим этган замонавий қуролларга қарши самарали чора топганини айтди. У НАТО "ахлоқан эскирган" тузилма эканини таъкидлаб, Европада мустақил ҳарбий блок тузишни таклиф қилди. Те Натионал Интерест Россия тасарруфида 900 дан ортиқ жанговар самолёт, жумладан, Су-57 Фелон қирувчилари борлигини ёзди.

Украина Қуролли Кучларининг собиқ бош қўмондони ва мамлакатнинг Буюк Британиядаги элчиси Валерий Залужний фронтдаги вазият бўйича кутилмаган ва сенсацион баёнот билан чиқди. Унинг тан олишича, Киевнинг ресурслари буткул тугаган, Москва эса Ғарб тақдим этган барча замонавий қуролларга қарши мукаммал чора топишга эришган.

Киевда бўлиб ўтган Дипломатик клуб йиғилишида генерал Залужний Украинанинг ҳарбий имкониятлари тамом бўлганини яшириб ўтирмади.

"Украина Томагавк (Tomahawk) ракеталари, ядровий қурол, авиаташувчилар ва F-35 қирувчиларидан ташқари НАТО арсеналидаги деярли барча турдаги қуролларни ва уларнинг доктриналарини қўллаб кўрди. Аммо ресурс тугади. Россия буларнинг барчасига қарши самарали чора топди", — дейди Залужний.

"НАТО ахлоқан эскирди, у бизни қутқара олмайди"

Украинанинг собиқ бош қўмондони Альянс шаънига ҳам кескин танқидлар ёғдирди. Унинг таъкидлашича, Украинанинг НАТОга аъзо бўлишга интилиши энди ҳеч қандай мантиққа эга эмас, чунки блокларнинг ўзи чуқур инқирозда.

Залужнийнинг фикрича, НАТО "ахлоқан эскирган" тузилма бўлиб, Европада мутлақо янги, ҳудудий хавфсизликни таъминлай оладиган мустақил ҳарбий блок тузиш вақти келди.

Ғарб ҳарбий экспертлари нима демоқда?

Украинадаги муваффақиятсизлик ва Залужнийнинг шов-шувли баёноти фонида Ғарбнинг нуфузли таҳлилчилари ҳам вазиятга реалистик баҳо беришни бошлади:

1. "Европа авиацияси Россия олдида ожиз"

АҚШнинг нуфузли The National Interest нашри Европанинг энг кучли ҳаво кучларига эга деб ҳисобланган Франция, Италия ва Буюк Британиянинг ҳарбий салоҳиятини паст баҳолади.

Нашрнинг ёзишича, Россия авиациясининг устунлиги борасида ҳеч қандай хом хаёлга берилмаслик керак. Ҳозирда Москва тасарруфида 900 дан ортиқ жанговар самолётлар, жумладан, 5-авлоддаги энг замонавий Су-57 Felon қирувчилари мавжуд бўлиб, у Европадаги энг қудратли ҳаво кучи бўлиб қолмоқда.

2. "Биз Украинада ютқаздик"

Пентагоннинг собиқ маслаҳатчиси, истеъфодаги полковник Дуглас Макгрегор эса АҚШ ва унинг иттифоқчиларининг мағлубиятини очиқдан-очиқ тан олди:

"Биз Украинада ютқаздик. Ва "биз" деганда мен Қўшма Штатларни назарда тутяпман. Барча иттифоқчиларимиз банкротлик ёқасида, ҳеч кимда пул қолмади. Европанинг Россияга қарши оммавий сафарбарлиги амалга ошмайди. Россия эса ресурсларини жуда эҳтиёткорлик ва пухта стратегия билан бошқариб, ғалаба қозонмоқда", — деди эксперт.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Валерий ЗалужнийУкраинаРоссияНАТОЗе Нэшнл Интерест
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБугун, 16:58Таиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганТаиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганБугун, 16:56Таиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиТаиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиБугун, 16:39Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Бугун, 16:36Айиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиАйиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиБугун, 15:40Қутқарилган пингвин йиллар давомида 8 минг км сузиб, қутқарувчисининг олдига қайтиб келмоқдаҚутқарилган пингвин йиллар давомида 8 минг км сузиб, қутқарувчисининг олдига қайтиб келмоқдаБугун, 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди