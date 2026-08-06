Залужний фронтдаги аччиқ ҳақиқатни тан олди — Россия НАТО қуролларини фош этди
Валерий Залужний Украина ҳарбий ресурслари тугаганини ва Россия Ғарб тақдим этган замонавий қуролларга қарши самарали чора топганини айтди. У НАТО "ахлоқан эскирган" тузилма эканини таъкидлаб, Европада мустақил ҳарбий блок тузишни таклиф қилди. Те Натионал Интерест Россия тасарруфида 900 дан ортиқ жанговар самолёт, жумладан, Су-57 Фелон қирувчилари борлигини ёзди.
Украина Қуролли Кучларининг собиқ бош қўмондони ва мамлакатнинг Буюк Британиядаги элчиси Валерий Залужний фронтдаги вазият бўйича кутилмаган ва сенсацион баёнот билан чиқди. Унинг тан олишича, Киевнинг ресурслари буткул тугаган, Москва эса Ғарб тақдим этган барча замонавий қуролларга қарши мукаммал чора топишга эришган.
Киевда бўлиб ўтган Дипломатик клуб йиғилишида генерал Залужний Украинанинг ҳарбий имкониятлари тамом бўлганини яшириб ўтирмади.
"Украина Томагавк (Tomahawk) ракеталари, ядровий қурол, авиаташувчилар ва F-35 қирувчиларидан ташқари НАТО арсеналидаги деярли барча турдаги қуролларни ва уларнинг доктриналарини қўллаб кўрди. Аммо ресурс тугади. Россия буларнинг барчасига қарши самарали чора топди", — дейди Залужний.
"НАТО ахлоқан эскирди, у бизни қутқара олмайди"
Украинанинг собиқ бош қўмондони Альянс шаънига ҳам кескин танқидлар ёғдирди. Унинг таъкидлашича, Украинанинг НАТОга аъзо бўлишга интилиши энди ҳеч қандай мантиққа эга эмас, чунки блокларнинг ўзи чуқур инқирозда.
Залужнийнинг фикрича, НАТО "ахлоқан эскирган" тузилма бўлиб, Европада мутлақо янги, ҳудудий хавфсизликни таъминлай оладиган мустақил ҳарбий блок тузиш вақти келди.
Ғарб ҳарбий экспертлари нима демоқда?
Украинадаги муваффақиятсизлик ва Залужнийнинг шов-шувли баёноти фонида Ғарбнинг нуфузли таҳлилчилари ҳам вазиятга реалистик баҳо беришни бошлади:
1. "Европа авиацияси Россия олдида ожиз"
АҚШнинг нуфузли The National Interest нашри Европанинг энг кучли ҳаво кучларига эга деб ҳисобланган Франция, Италия ва Буюк Британиянинг ҳарбий салоҳиятини паст баҳолади.
Нашрнинг ёзишича, Россия авиациясининг устунлиги борасида ҳеч қандай хом хаёлга берилмаслик керак. Ҳозирда Москва тасарруфида 900 дан ортиқ жанговар самолётлар, жумладан, 5-авлоддаги энг замонавий Су-57 Felon қирувчилари мавжуд бўлиб, у Европадаги энг қудратли ҳаво кучи бўлиб қолмоқда.
2. "Биз Украинада ютқаздик"
Пентагоннинг собиқ маслаҳатчиси, истеъфодаги полковник Дуглас Макгрегор эса АҚШ ва унинг иттифоқчиларининг мағлубиятини очиқдан-очиқ тан олди:
"Биз Украинада ютқаздик. Ва "биз" деганда мен Қўшма Штатларни назарда тутяпман. Барча иттифоқчиларимиз банкротлик ёқасида, ҳеч кимда пул қолмади. Европанинг Россияга қарши оммавий сафарбарлиги амалга ошмайди. Россия эса ресурсларини жуда эҳтиёткорлик ва пухта стратегия билан бошқариб, ғалаба қозонмоқда", — деди эксперт.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…