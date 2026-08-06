Суперқаҳрамон бўлишни истади: 8 ёшли бола ўргимчак чақиши туфайли шифохонага тушди
Боливияда 8 ёшли бола ўзини қора бева (Блакк Видов) заҳарли ўргимчагига атайлаб чақтириб, Ўргимчак одам (Спидер-Ман) каби суперқаҳрамонга айланишни ўйлагани учун шифохонага ётқизилди. У ўргимчакнинг қизил белгиларини Марвел филмларидаги радиоактив ўргимчак билан боғлаб, чақишдан сўнг ғайритабиий кучларга эга бўлишига ишонган.
Боливияда 8 ёшли бола ўзини қора бева (Black Widow) номли заҳарли ўргимчак чақишига атайлаб йўл қўйганидан сўнг шифохонага ётқизилди. Айтилишича, у бу орқали ўзини “Ўргимчак одам” (Spider-Man) каби суперқаҳрамонга айланишини ўйлаган.
Маълумотларга кўра, бола ўргимчакнинг қизил белгиларини кўриб, уни Marvel фильмларидаги радиоактив ўргимчак билан боғлаган. Шу сабабли у чақишидан кейин ўзида ғайритабиий кучлар пайдо бўлишига ишонган ва атайлаб ўргимчакка ўзини чақдирган.
Бироқ қора бева ўргимчагининг заҳри, айниқса болалар учун жуда хавфли ҳисобланади. У кучли оғриқ, мушакларнинг қаттиқ тортишиши, кўнгил айниши ҳамда асаб тизими билан боғлиқ оғир аломатларни келтириб чиқариши мумкин.
Боланинг аҳволи ёмонлашгач, у зудлик билан шифохонага олиб борилган. Шифокорлар унга заҳарга қарши махсус зардоб қўллаб, аҳволини доимий назорат остида ушлаб туришган. Даволанишдан сўнг бола соғайиб кетган.
Ушбу воқеа ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, кўпчиликни ҳайратга солди. Сабаби, боланинг суперқаҳрамон ҳақидаги сюжетга чин дилдан ишонгани одамлар ўртасида катта муҳокамаларга сабаб бўлди.
Шундан сўнг тиббиёт мутахассислари ушбу ҳодисани мисол қилиб, ота-оналарга эслатма билан чиқишди. Уларнинг таъкидлашича, бадиий фильмлар ва суперқаҳрамонлар ҳақидаги ҳикоялар ёш болаларнинг тасаввурига кучли таъсир кўрсатиши мумкин. Шу боис катталар фарзандларига кино ва ҳаёт ўртасидаги фарқни тушунтириб бориши муҳим экани таъкидланди.
…