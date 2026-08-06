Суперқаҳрамон бўлишни истади: 8 ёшли бола ўргимчак чақиши туфайли шифохонага тушди

·881·Дунё
Суперқаҳрамон бўлишни истади: 8 ёшли бола ўргимчак чақиши туфайли шифохонага тушди
Қисқача

Боливияда 8 ёшли бола ўзини қора бева (Блакк Видов) заҳарли ўргимчагига атайлаб чақтириб, Ўргимчак одам (Спидер-Ман) каби суперқаҳрамонга айланишни ўйлагани учун шифохонага ётқизилди. У ўргимчакнинг қизил белгиларини Марвел филмларидаги радиоактив ўргимчак билан боғлаб, чақишдан сўнг ғайритабиий кучларга эга бўлишига ишонган.

Боливияда 8 ёшли бола ўзини қора бева (Black Widow) номли заҳарли ўргимчак чақишига атайлаб йўл қўйганидан сўнг шифохонага ётқизилди. Айтилишича, у бу орқали ўзини “Ўргимчак одам” (Spider-Man) каби суперқаҳрамонга айланишини ўйлаган.

Маълумотларга кўра, бола ўргимчакнинг қизил белгиларини кўриб, уни Marvel фильмларидаги радиоактив ўргимчак билан боғлаган. Шу сабабли у чақишидан кейин ўзида ғайритабиий кучлар пайдо бўлишига ишонган ва атайлаб ўргимчакка ўзини чақдирган.

Бироқ қора бева ўргимчагининг заҳри, айниқса болалар учун жуда хавфли ҳисобланади. У кучли оғриқ, мушакларнинг қаттиқ тортишиши, кўнгил айниши ҳамда асаб тизими билан боғлиқ оғир аломатларни келтириб чиқариши мумкин.

Боланинг аҳволи ёмонлашгач, у зудлик билан шифохонага олиб борилган. Шифокорлар унга заҳарга қарши махсус зардоб қўллаб, аҳволини доимий назорат остида ушлаб туришган. Даволанишдан сўнг бола соғайиб кетган.

Ушбу воқеа ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, кўпчиликни ҳайратга солди. Сабаби, боланинг суперқаҳрамон ҳақидаги сюжетга чин дилдан ишонгани одамлар ўртасида катта муҳокамаларга сабаб бўлди.

Шундан сўнг тиббиёт мутахассислари ушбу ҳодисани мисол қилиб, ота-оналарга эслатма билан чиқишди. Уларнинг таъкидлашича, бадиий фильмлар ва суперқаҳрамонлар ҳақидаги ҳикоялар ёш болаларнинг тасаввурига кучли таъсир кўрсатиши мумкин. Шу боис катталар фарзандларига кино ва ҳаёт ўртасидаги фарқни тушунтириб бориши муҳим экани таъкидланди.

БоливияЎргимчак-одамМарвел
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда автомобил ҳавода муаллақ қолиб кетди (видео)Хитойда автомобил ҳавода муаллақ қолиб кетди (видео)Бугун, 17:51Бир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБугун, 16:58Таиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганТаиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганБугун, 16:56Таиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиТаиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиБугун, 16:39Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Бугун, 16:36Айиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиАйиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиБугун, 15:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди