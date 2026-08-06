13 йил кўзи ожиз бўлиб яшаган аёл кутилмаган ҳодисадан сўнг яна кўра бошлади
Янги Зеландиянинг Окленд шаҳрида яшовчи Лиза Рейд 13 йилга яқин кўзи ожиз бўлиб яшаганидан сўнг, бошини журнал столига уриб олганидан кейин кўриш қобилиятининг тахминан 80 фоизини тиклади. У 11 ёшида мия шиши сабабли кўриш қобилиятидан айрилган эди. Шифокорлар бу ҳолатнинг аниқ сабабини изоҳлаб бера олмаган, мутахассислар эса зарба кўриш нервига босим ўтказаётган шиш ёки тўқималар ҳолатини ўзгартирган бўлиши мумкинлигини тахмин қилган.
Янги Зеландиянинг Окленд шаҳрида истиқомат қилувчи Лиза Рейд 11 ёшида мия шиши туфайли кўриш қобилиятидан айрилган эди. Шиш кўриш нервларига босим ўтказгани сабабли у қарийб 13 йил давомида кўзи ожиз ҳолда ҳаёт кечирди.
2000 йил ноябрь ойида эса кутилмаган воқеа юз берди. Лиза йўлбошловчи итини эркалаш учун энгашган пайтда мувозанатини йўқотиб, бошини журнал столига қаттиқ уриб олади. Эртаси куни уйғонганида эса унинг кўриш қобилияти тахминан 80 фоизга тиклангани маълум бўлган.
Шифокорлар бу ҳолатнинг аниқ сабабини изоҳлаб бера олмаган. Мутахассисларнинг тахминича, кучли зарба натижасида кўриш нервига босим ўтказаётган шиш ёки унга яқин тўқималарнинг ҳолати ўзгарган бўлиши мумкин. Айнан шу ўзгариш нерв фаолиятининг қисман тикланишига сабаб бўлган бўлиши эҳтимолдан холи эмас.
Мазкур ҳолат тиббиётда жуда кам учрайдиган ва ҳанузгача тўлиқ изоҳ топмаган ноёб ҳодисалардан бири сифатида тилга олинади.
…