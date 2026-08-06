Skoda Эняқ вRS: кундалик ҳаёт ва завқни бирлаштира оладими

·38·Авто
Skoda Эняқ вRS: кундалик ҳаёт ва завқни бирлаштира оладими
Қисқача

335 от кучига эга тўлиқ электр Skoda Эняқ вRS модели кундалик фойдаланиш ва ҳаяжонли ҳайдашни бирлаштира оладиган универсал автомобил сифатида синовдан ўтказилди. Икки двигател ва тўлиқ тортиш тизими 697 Нм момент ҳосил қилиб, автомобилга 0 дан 100 километр тезликка 5,4 сонияда чиқиш имконини беради.

Автомобил ихлосмандлари ўртасида йиллар давомида муҳокама қилиб келинадиган мавзулардан бири бу – мукаммал икки машинали гараж ғоясидир. Унд диспосисионесига кўра, бири кундалик юмушлар, иккинчиси эса дам олиш кунларидаги мароқли сафарлар учун мўлжалланган иккита автомобилни танлаш талаб этилади. Бироқ бугунги иқтисодий шароитда иккита машинага эгалик қилиш, айниқса улардан бирини фақат якшанба кунлари ҳайдаш кўпчилик учун қийинлашиб бормоқда. Шу сабабли кўплаб ҳайдовчилар бир вақтнинг ўзида ҳам амалий, ҳам қизиқарли бўлган ягона универсал транспорт воситасини қидирмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Мутахассислар тақдим этган видео-шарҳларга кўра, 335 от кучига эга тўлиқ электр қувватидаги Skoda Эняқ вRS модели ана шундай талабларни қондира оладиган универсал вариант сифатида синовдан ўтказилди. Skoda компаниясининг вRS белгиси 2001-йилда биринчи Октавиа вRS чиққанидан бери ўз ичига юқори унумдорлик, кундалик ҳаётдаги амалиёт ва мақбул нарх уйғунлигини олиб келган. Ҳозирда эса бу анъана бренднинг флагман электр кроссоверига муваффақиятли татбиқ этилди.

Техник имкониятлар ва динамика

Электр кроссовер иккита двигател ва тўлиқ тортиш тизими ёрдамида 335 от кучи ҳамда 697 Нм момент ишлаб чиқаради. Бу эса автомобилга нолдан юз километр тезликка 5,4 сонияда эришиш имконини беради. Бироқ гап фақатгина тезликда эмас. Динамик шасси назорати, пасайтирилган осма ва янгиланган рул бошқаруви туфайли бу кроссовер ўлчамидаги электр автомобиллар учун камдан-кам учрайдиган бошқарув аниқлигини намойиш этади.

Ҳайдовчи тугмани биргина босиш орқали автомобилни сокин шосседа сузиб борувчи кемадан адреналин бағишловчи спорт кроссоверига осонгина айлантириши мумкин. Кундалик фойдаланишда эса 84 киловатт-соатлик батарея ВЛТП тизими бўйича 344 милягача масофани босиб ўтишни таъминлайди. Шунингдек, 185 киловаттли доимий ток қувватлаш станцияларида батарея қувватини 10 фоиздан 80 фоизгача етказиш учун атиги 26 дақиқа кифоя қилади.

Салондаги қулайликлар ва амалийлик

Автомобилнинг ички қисми минималист ва ҳашаматли дизайнга эга бўлиб, вRS услубидаги спорт ўриндиғи, махсус рул чамбар ва контурли безаклар билан бойитилган. Одатий шкода автомобилларидек жиҳозланиш даражаси ҳам юқори: 13 дюймли инфотейнмент экрани, кенгайтирилган реалликдаги проекцион дисплей, қиздириладиган ўриндиқлар ва 12 та динамикдан иборат КАНTON аудио тизими стандарт тарзда тақдим этилади.

Амалийлик масаласига келсак, 585 литрлик юкхона ҳажми, орқа қатордаги кенг жойлар ва брендга хос кичик қулайликлар – юкхона қопқоғидаги муз қирғич ҳамда эшик ичидаги соябон оилавий сафарларни янада қулайлаштиради. Буларнинг барчаси Skoda Эняқ вRS моделини бугунги кунда энг мувозанатлашган замонавий электромобиллардан бирига айлантиради.

SkodaЭняқЭлектромобилКроссоверАвто
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаBMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаБугун, 17:25Буюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаБуюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаБугун, 17:24Geely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариGeely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариБугун, 16:23Смарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаСмарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаБугун, 15:21Toyota Япониядаги заводлари ишини вақтинча тўхтатмоқдаToyota Япониядаги заводлари ишини вақтинча тўхтатмоқдаБугун, 07:58Классик ва замонавий Алпине A110 автомобиллари қиёсландиКлассик ва замонавий Алпине A110 автомобиллари қиёсландиКеча, 19:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин