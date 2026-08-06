Skoda Эняқ вRS: кундалик ҳаёт ва завқни бирлаштира оладими
335 от кучига эга тўлиқ электр Skoda Эняқ вRS модели кундалик фойдаланиш ва ҳаяжонли ҳайдашни бирлаштира оладиган универсал автомобил сифатида синовдан ўтказилди. Икки двигател ва тўлиқ тортиш тизими 697 Нм момент ҳосил қилиб, автомобилга 0 дан 100 километр тезликка 5,4 сонияда чиқиш имконини беради.
Автомобил ихлосмандлари ўртасида йиллар давомида муҳокама қилиб келинадиган мавзулардан бири бу – мукаммал икки машинали гараж ғоясидир. Унд диспосисионесига кўра, бири кундалик юмушлар, иккинчиси эса дам олиш кунларидаги мароқли сафарлар учун мўлжалланган иккита автомобилни танлаш талаб этилади. Бироқ бугунги иқтисодий шароитда иккита машинага эгалик қилиш, айниқса улардан бирини фақат якшанба кунлари ҳайдаш кўпчилик учун қийинлашиб бормоқда. Шу сабабли кўплаб ҳайдовчилар бир вақтнинг ўзида ҳам амалий, ҳам қизиқарли бўлган ягона универсал транспорт воситасини қидирмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Мутахассислар тақдим этган видео-шарҳларга кўра, 335 от кучига эга тўлиқ электр қувватидаги Skoda Эняқ вRS модели ана шундай талабларни қондира оладиган универсал вариант сифатида синовдан ўтказилди. Skoda компаниясининг вRS белгиси 2001-йилда биринчи Октавиа вRS чиққанидан бери ўз ичига юқори унумдорлик, кундалик ҳаётдаги амалиёт ва мақбул нарх уйғунлигини олиб келган. Ҳозирда эса бу анъана бренднинг флагман электр кроссоверига муваффақиятли татбиқ этилди.
Техник имкониятлар ва динамикаЭлектр кроссовер иккита двигател ва тўлиқ тортиш тизими ёрдамида 335 от кучи ҳамда 697 Нм момент ишлаб чиқаради. Бу эса автомобилга нолдан юз километр тезликка 5,4 сонияда эришиш имконини беради. Бироқ гап фақатгина тезликда эмас. Динамик шасси назорати, пасайтирилган осма ва янгиланган рул бошқаруви туфайли бу кроссовер ўлчамидаги электр автомобиллар учун камдан-кам учрайдиган бошқарув аниқлигини намойиш этади.
Ҳайдовчи тугмани биргина босиш орқали автомобилни сокин шосседа сузиб борувчи кемадан адреналин бағишловчи спорт кроссоверига осонгина айлантириши мумкин. Кундалик фойдаланишда эса 84 киловатт-соатлик батарея ВЛТП тизими бўйича 344 милягача масофани босиб ўтишни таъминлайди. Шунингдек, 185 киловаттли доимий ток қувватлаш станцияларида батарея қувватини 10 фоиздан 80 фоизгача етказиш учун атиги 26 дақиқа кифоя қилади.
Салондаги қулайликлар ва амалийликАвтомобилнинг ички қисми минималист ва ҳашаматли дизайнга эга бўлиб, вRS услубидаги спорт ўриндиғи, махсус рул чамбар ва контурли безаклар билан бойитилган. Одатий шкода автомобилларидек жиҳозланиш даражаси ҳам юқори: 13 дюймли инфотейнмент экрани, кенгайтирилган реалликдаги проекцион дисплей, қиздириладиган ўриндиқлар ва 12 та динамикдан иборат КАНTON аудио тизими стандарт тарзда тақдим этилади.
Амалийлик масаласига келсак, 585 литрлик юкхона ҳажми, орқа қатордаги кенг жойлар ва брендга хос кичик қулайликлар – юкхона қопқоғидаги муз қирғич ҳамда эшик ичидаги соябон оилавий сафарларни янада қулайлаштиради. Буларнинг барчаси Skoda Эняқ вRS моделини бугунги кунда энг мувозанатлашган замонавий электромобиллардан бирига айлантиради.
…