Родри Манчестер Сити сафидан Барселона лойиҳасини афзал кўрди
Манчестер Сити ва Испания терма жамоаси яримҳимоячиси Родри Барселона спорт лойиҳасини танлаб, клуб билан музокараларни бошлашга розилик билдирди. Футболчи Реал Мадрид вариантидан воз кечган, бироқ ҳозирча унинг ўзи ва Манчестер Сити билан якуний келишувга эришилмаган. Реал Мадрид Родри трансферини 60 миллион евро атрофида баҳолаган, шу сабабли Барселона молиявий ечим излашига тўғри келади.
Футбол оламида кутилмаган бурилиш юз берди: Манчестер Сити ва Испания терма жамоаси яримҳимоячиси Родри фаолиятини Каталониянинг Барселона клубида давом этишга розилик билдирди. Mundo Deportivo, Sport ва Marca каби нуфузли нашрлар ҳамда таниқли инсайдер Fabrizio Romano тарқатган хабарларга кўра, футболчи Реал Мадрид вариантидан воз кечиб, каталонияликларнинг спорт лойиҳасини танлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирча на футболчининг ўзи ва на унинг амалдаги клуби билан якуний келишувга эришилган. Бироқ Барселона раҳбарияти Родри ўз позициясини аниқ билдириб, музокаралар эшигини очганини трансфер бозоридаги энг муҳим қадам сифатида баҳоламоқда. Олдинроқ клуб расмийлари футболчи Испанияга қайтса, биринчи навбатда Реал Мадридни танлайди деб ўйлаган эди, бироқ вазият кескин ўзгарди.
Ханси Флик лойиҳаси ва трансфер тафсилотлариMundo Deportivo нашрининг ёзишича, Родри немис мутахассиси Ханси Флик қўл остидаги Барселона жамоасининг спорт лойиҳасидан тўлиқ илҳомланган. Футболчи каталонияликлар раҳбариятига расмий музокараларни бошлаш учун яшил чироқ ёқди ва бу келишув клуб учун ажойиб имконият сифатида кўрилмоқда.
Гарчи Барселона учун ҳужум чизиғини кучайтириш асосий устувор вазифа бўлиб қолаётган бўлса-да, дунёнинг энг яхши яримҳимоячиларидан бирини қўлга киритиш имконияти клуб раҳбариятини бу трансфер устида жиддий бош қотиришга мажбур қилмоқда. Реал Мадрид бу трансфер қийматини 60 миллион евро атрофида баҳолаган эди.
Молиявий муаммолар ва истиқболАйтилган рақам Барселона учун маълум бир иқтисодий қийинчилик туғдириши табиий. Шунга қарамай, футболчининг шахсий розилиги клубга ушбу трансферни амалга ошириш учун молиявий ечимларни излаш имкониятини тақдим этмоқда.
Ҳали олдинда Манчестер Сити билан қийин музокаралар ва шартнома шартларини келишиш жараёни турибди. Агар томонлар келишувга эриша олса, бу жорий трансфер бозоридаги энг шов-шувли ва кутилмаган ўтишлардан бирига айланиши аниқ.
…