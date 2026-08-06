Родри Манчестер Сити сафидан Барселона лойиҳасини афзал кўрди

·88·Спорт
Родри Манчестер Сити сафидан Барселона лойиҳасини афзал кўрди
Қисқача

Манчестер Сити ва Испания терма жамоаси яримҳимоячиси Родри Барселона спорт лойиҳасини танлаб, клуб билан музокараларни бошлашга розилик билдирди. Футболчи Реал Мадрид вариантидан воз кечган, бироқ ҳозирча унинг ўзи ва Манчестер Сити билан якуний келишувга эришилмаган. Реал Мадрид Родри трансферини 60 миллион евро атрофида баҳолаган, шу сабабли Барселона молиявий ечим излашига тўғри келади.

Футбол оламида кутилмаган бурилиш юз берди: Манчестер Сити ва Испания терма жамоаси яримҳимоячиси Родри фаолиятини Каталониянинг Барселона клубида давом этишга розилик билдирди. Mundo Deportivo, Sport ва Marca каби нуфузли нашрлар ҳамда таниқли инсайдер Fabrizio Romano тарқатган хабарларга кўра, футболчи Реал Мадрид вариантидан воз кечиб, каталонияликларнинг спорт лойиҳасини танлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирча на футболчининг ўзи ва на унинг амалдаги клуби билан якуний келишувга эришилган. Бироқ Барселона раҳбарияти Родри ўз позициясини аниқ билдириб, музокаралар эшигини очганини трансфер бозоридаги энг муҳим қадам сифатида баҳоламоқда. Олдинроқ клуб расмийлари футболчи Испанияга қайтса, биринчи навбатда Реал Мадридни танлайди деб ўйлаган эди, бироқ вазият кескин ўзгарди.

Ханси Флик лойиҳаси ва трансфер тафсилотлари

Mundo Deportivo нашрининг ёзишича, Родри немис мутахассиси Ханси Флик қўл остидаги Барселона жамоасининг спорт лойиҳасидан тўлиқ илҳомланган. Футболчи каталонияликлар раҳбариятига расмий музокараларни бошлаш учун яшил чироқ ёқди ва бу келишув клуб учун ажойиб имконият сифатида кўрилмоқда.

Гарчи Барселона учун ҳужум чизиғини кучайтириш асосий устувор вазифа бўлиб қолаётган бўлса-да, дунёнинг энг яхши яримҳимоячиларидан бирини қўлга киритиш имконияти клуб раҳбариятини бу трансфер устида жиддий бош қотиришга мажбур қилмоқда. Реал Мадрид бу трансфер қийматини 60 миллион евро атрофида баҳолаган эди.

Молиявий муаммолар ва истиқбол

Айтилган рақам Барселона учун маълум бир иқтисодий қийинчилик туғдириши табиий. Шунга қарамай, футболчининг шахсий розилиги клубга ушбу трансферни амалга ошириш учун молиявий ечимларни излаш имкониятини тақдим этмоқда.

Ҳали олдинда Манчестер Сити билан қийин музокаралар ва шартнома шартларини келишиш жараёни турибди. Агар томонлар келишувга эриша олса, бу жорий трансфер бозоридаги энг шов-шувли ва кутилмаган ўтишлардан бирига айланиши аниқ.

РодриБарселонаРеал МадридМанчестер СитиЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)