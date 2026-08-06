Tesla ва SpaceX Техасда 16,8 миллиард долларлик "Terafab" заводини қуради
Tesla ва SpaceX АҚШнинг Техас штатида 16,8 миллиард долларлик, дунёдаги энг йирик илғор микрочиплар фабрикаси — "Terafab" лойиҳасини бошлайди. Завод Хюстон яқинидаги Грайms округида қурилиб, ишлаб чиқариш майдони 100 миллион квадрат футдан ошиши ва камида 3 минг кишини иш билан таъминлаши режалаштирилган.
Tesla ва SpaceX компаниялари АҚШнинг Техас штатида дунёдаги энг йирик илғор микрочиплар фабрикаси — "Terafab" лойиҳасини амалга оширишни бошлашини эълон қилди. Дастлабки босқичда мазкур қўшма лойиҳага 16,8 миллиард доллар миқдорида сармоя киритилиши режалаштирилган бўлиб, бу келгусида глобал яримўтказгичлар танқислигини бартараф этиш ҳамда сунъий интеллект эҳтиёжларини қондиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, гигант завод Хюстон шаҳри яқинидаги Грайms округида бунёд этилади. Компаниялар раҳбари Илон Маск ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида бу иншоот Ер юзидаги энг йирик ва қимматбаҳо бинога айланишини таъкидлади. SpaceX маълумотларига кўра, ишлаб чиқариш майдони 100 миллион квадрат футдан ошиши кўзда тутилган ва лойиҳа ҳудуддаги камида 3 минг кишини иш билан таъминлайди.
Келажак технологиялари учун улкан ҳисоблаш қувватиЛойиҳанинг асосий мақсади Илон Маскнинг келажак тасаввурларини рўёбга чиқариш учун зарур бўлган улкан ҳисоблаш қувватини яратишдир. Келгусида миллионлаб роботлар инсон меҳнатини эгаллаши, роботатаксилар тўлиқ автоном тарзда ҳаракатланиши ва сунъий интеллектни ўқитиш учун сунъий йўлдошлар маълумотлар марказларига айланиши кутилмоқда. Ҳозирги ишлаб чиқариш суръатлари эса бу каби улкан талабларни қондира олмайди.
SpaceX тақдим этган молиявий ҳужжатларга кўра, кўп босқичли қурилиш ишлари доирасида умумий харажатлар 119 миллиард долларгача етиши мумкин. Шунингдек, Intel компанияси ҳам мазкур улкан лойиҳага ўз ҳиссасини қўшишини билдирган, бироқ унинг аниқ иштироки ҳозирча сир сақланмоқда.
Вертикал интеграциялашган ёндашувЯнги мажмуа чип ишлаб чиқариш, қадоқлаш ва синовдан ўтказиш жараёнларини бир жойнинг ўзида жамлайдиган вертикал интеграциялашган корхона бўлади. Бу эса технологик жараёнларни сезиларли даражада тезлаштиради ва янги ҳисоблаш тизимларини жадал жорий этиш имконини беради.
- Tesla компаниясининг Optimus humanоид роботлари ва ўзи бошқариладиган Кйберкаб машиналари учун мўлжалланган қиррали ҳисоблаш (edge компутинг) чиплари
- SpaceX фазовий маълумотлар марказларини бошқаришга мўлжалланган юқори қувватли процессорлар
- Кенг кўламли мантиқий ва хотира қурилмалари
Экологик масалаларга ҳам алоҳида эътибор қаратилиб, SpaceX маҳаллий ер ости сувларидан фойдаланмасликни, балки ҳудуддаги Гиббонс Креэк сув омбори сувини ишлатишни режалаштираётганини маълум қилди. Ушбу мажмуанинг қурилиши глобал технология бозорида янги бурилиш ясаши кутилмоқда.
…