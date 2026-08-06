Tesla ва SpaceX Техасда 16,8 миллиард долларлик "Terafab" заводини қуради

·45·Техно
Tesla ва SpaceX Техасда 16,8 миллиард долларлик "Terafab" заводини қуради
Қисқача

Tesla ва SpaceX АҚШнинг Техас штатида 16,8 миллиард долларлик, дунёдаги энг йирик илғор микрочиплар фабрикаси — "Terafab" лойиҳасини бошлайди. Завод Хюстон яқинидаги Грайms округида қурилиб, ишлаб чиқариш майдони 100 миллион квадрат футдан ошиши ва камида 3 минг кишини иш билан таъминлаши режалаштирилган.

Tesla ва SpaceX компаниялари АҚШнинг Техас штатида дунёдаги энг йирик илғор микрочиплар фабрикаси — "Terafab" лойиҳасини амалга оширишни бошлашини эълон қилди. Дастлабки босқичда мазкур қўшма лойиҳага 16,8 миллиард доллар миқдорида сармоя киритилиши режалаштирилган бўлиб, бу келгусида глобал яримўтказгичлар танқислигини бартараф этиш ҳамда сунъий интеллект эҳтиёжларини қондиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, гигант завод Хюстон шаҳри яқинидаги Грайms округида бунёд этилади. Компаниялар раҳбари Илон Маск ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида бу иншоот Ер юзидаги энг йирик ва қимматбаҳо бинога айланишини таъкидлади. SpaceX маълумотларига кўра, ишлаб чиқариш майдони 100 миллион квадрат футдан ошиши кўзда тутилган ва лойиҳа ҳудуддаги камида 3 минг кишини иш билан таъминлайди.

Келажак технологиялари учун улкан ҳисоблаш қуввати

Лойиҳанинг асосий мақсади Илон Маскнинг келажак тасаввурларини рўёбга чиқариш учун зарур бўлган улкан ҳисоблаш қувватини яратишдир. Келгусида миллионлаб роботлар инсон меҳнатини эгаллаши, роботатаксилар тўлиқ автоном тарзда ҳаракатланиши ва сунъий интеллектни ўқитиш учун сунъий йўлдошлар маълумотлар марказларига айланиши кутилмоқда. Ҳозирги ишлаб чиқариш суръатлари эса бу каби улкан талабларни қондира олмайди.

SpaceX тақдим этган молиявий ҳужжатларга кўра, кўп босқичли қурилиш ишлари доирасида умумий харажатлар 119 миллиард долларгача етиши мумкин. Шунингдек, Intel компанияси ҳам мазкур улкан лойиҳага ўз ҳиссасини қўшишини билдирган, бироқ унинг аниқ иштироки ҳозирча сир сақланмоқда.

Вертикал интеграциялашган ёндашув

Янги мажмуа чип ишлаб чиқариш, қадоқлаш ва синовдан ўтказиш жараёнларини бир жойнинг ўзида жамлайдиган вертикал интеграциялашган корхона бўлади. Бу эса технологик жараёнларни сезиларли даражада тезлаштиради ва янги ҳисоблаш тизимларини жадал жорий этиш имконини беради.

  • Tesla компаниясининг Optimus humanоид роботлари ва ўзи бошқариладиган Кйберкаб машиналари учун мўлжалланган қиррали ҳисоблаш (edge компутинг) чиплари
  • SpaceX фазовий маълумотлар марказларини бошқаришга мўлжалланган юқори қувватли процессорлар
  • Кенг кўламли мантиқий ва хотира қурилмалари

Экологик масалаларга ҳам алоҳида эътибор қаратилиб, SpaceX маҳаллий ер ости сувларидан фойдаланмасликни, балки ҳудуддаги Гиббонс Креэк сув омбори сувини ишлатишни режалаштираётганини маълум қилди. Ушбу мажмуанинг қурилиши глобал технология бозорида янги бурилиш ясаши кутилмоқда.

TeslaSpaceXИлон МаскTerafabЧип заводи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди