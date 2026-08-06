12 августда осмонда ноёб ҳодиса кузатилади: тўрт ҳодиса бир вақтда

·10.8K·Дунё
12 августда осмонда ноёб ҳодиса кузатилади: тўрт ҳодиса бир вақтда
Қисқача

Жорий йилнинг 12 август куни Қуёш тутилиши, Персеид метеор оқимининг энг фаол палласи, Венеранинг ноёб фазаси ва Сомон йўлининг энг яхши кўриниши бир вақтга тўғри келади. Тўлиқ Қуёш тутилиши Гренландиянинг шарқий қисми, Исландиянинг ғарбий ҳудудлари ҳамда Испаниянинг шимолида кузатилади, Шимолий Америка, Европа ва Шимолий Африкадаги қарийб 779 миллион киши эса камида 10 фоизли қисман тутилишни кўриши мумкин.

Жорий йилнинг 12 август куни осмон кузатувчилари учун сўнгги йиллардаги энг ноёб астрономик воқеалардан бири содир бўлиши кутилмоқда. Шу куни Қуёш тутилиши, Персеид метеор оқимининг энг фаол палласи, Венеранинг ноёб фазаси ҳамда Сомон йўлининг энг яхши кўриниши бир вақтга тўғри келади. Бу ҳақда “Space” нашри маълум қилди.

Нашр қайд этишича, кундузи Ой Қуёш дискининг бир қисмини тўсиб қўяди. Аввалроқ хабар қилинганидек, тўлиқ Қуёш тутилиши Гренландиянинг шарқий қисми, Исландиянинг ғарбий ҳудудлари ҳамда Испаниянинг шимолида кузатилади. Шу билан бирга, Шимолий Америка, Европа ва Шимолий Африкада яшовчи қарийб 779 миллион киши камида 10 фоизли қисман Қуёш тутилишини томоша қилиш имкониятига эга бўлади.

Мутахассислар маълум қилишича, Шимолий Америкадаги энг катта қисман Қуёш тутилиши Канаданинг Нунавут ҳудудида кузатилади. Бу ерда Қуёш дискининг қарийб 93 фоизигача қисми Ой томонидан ёпилади. АҚШда эса энг яхши манзара Аляска ҳамда мамлакатнинг шимоли-шарқий ҳудудларида намоён бўлади.

Қуёш ботгач, яна бир ноёб астрономик ҳодиса юз беради. Венера «дихотомия» деб аталувчи ҳолатга етиб, телескоп ёки кучли дурбин орқали ярим ой шаклида кўринади. Бу ҳолат астрономия ишқибозлари учун жуда қизиқарли кузатувлардан бири ҳисобланади.

Тун кириши билан эса йилнинг энг машҳур метеор оқимларидан бири — Персеидлар ёмғири ўзининг энг юқори фаоллик босқичига чиқади. Бу йил Янги ой фазаси туфайли осмон ой нури билан ёритилмайди. Натижада қулай шароитда ҳар соатда 50–75 тагача «учар юлдуз»ни кузатиш имкони пайдо бўлади.

Астрономлар метеорларни кузатиш учун энг мақбул вақт маҳаллий вақт билан тунги соат 00:00 дан 02:00 гача эканини таъкидламоқда. Айниқса, қишлоқ ҳудудлари, шаҳар ёруғлиги ва ҳаво ифлосланиши кам бўлган жойларда Сомон йўлини йил давомидаги энг равшан ва энг чиройли кўринишларидан бирида томоша қилиш мумкин бўлади.

Мутахассислар фикрича, бир кунда Қуёш тутилиши, Венеранинг ноёб фазаси, Персеид метеор оқими ҳамда Сомон йўлининг равшан намоён бўлиши каби бир нечта муҳим астрономик ҳодисанинг бир вақтга тўғри келиши жуда кам учрайди. Шу боис 12 август санаси осмонни кузатишни хуш кўрувчилар учун унутилмас кечалардан бири сифатида тарихда қолиши мумкин.

ГренландияИсландияИспанияКанадаАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда автомобил ҳавода муаллақ қолиб кетди (видео)Хитойда автомобил ҳавода муаллақ қолиб кетди (видео)Бугун, 17:51Бир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБугун, 16:58Таиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганТаиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганБугун, 16:56Таиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиТаиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиБугун, 16:39Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?Бугун, 16:36Айиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиАйиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиБугун, 15:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди