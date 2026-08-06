OpenAI Appleнинг суд даъвосига қарши чиқди

·34·Техно
OpenAI Appleнинг суд даъвосига қарши чиқди
Қисқача

OpenAI Appleнинг тижорат сирларини ўғирлагани ҳақидаги суд даъвосини рад этишни сўраб, судга расмий ҳужжат тақдим этди. Компания Apple ходимларга шахсий iCloud аккаунтларидан фойдаланишга рухсат бергани ва собиқ ходимларнинг кириш ҳуқуқларини ўз вақтида ёпмаганини таъкидламоқда. OpenAI даъвода келтирилган маълумотлар қонуний жиҳатдан тижорат сири мақомига мос эмаслигини, шунингдек, Apple айбловлари ноаниқ эканини билдирди.

Сунъий интеллект соҳасида етакчи бўлган OpenAI компанияси Apple'нинг тижорат сирларини ўғирлагани билан боғлиқ суд даъвосини рад этишни талаб қилиб, судга расмий ҳужжат тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, OpenAI ўзининг ҳуқуқий ҳимоя стратегиясида собиқ ходимлар маълумотлардан фойдаланганига эмас, балки Apple компаниясининг ўз хавфсизлик амалиётлари ва ишдан бўшатиш жараёнларидаги жиддий камчиликларга урғу бермоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Жорий йилнинг июль ойида Apple ўзининг собиқ муҳандислари орқали махфий аппарат таъминоти маълумотларини қўлга киритиш бўйича махсус схема уюштирилганини даъво қилиб, OpenAI устидан судга мурожаат қилган эди. Ҳозирги босқичда эса Apple ички текширувлар натижасида бошқа собиқ ходимлар ҳам мазкур ҳолатда қатнашган бўлиши мумкинлигини таъкидлаб, тергов жараёнини тезлаштиришни сўрамоқда.

Хавфсизликдаги бўшлиқлар ва шахсий ҳисоблар

OpenAI томонидан тақдим этилган янги ҳужжатлар ва матнли хабар ёзишмалари Apple компанияси ўз ходимларига иш жараёнида шахсий iCloud аккаунтларидан фойдаланишига рухқат берганини ва ходимлар кетганидан кейин уларнинг кириш ҳуқуқларини тўғри тарзда ёпмаганини кўрсатади. Хусусан, тақдим этилган далилларга кўра, Apple менежери ўзининг собиқ ходими Чанг Лиу компанияни тарк этганидан кейин ҳам унинг шахсий iCloud ҳисобига кириб турган ва техник масалаларда ёрдам сўраб мурожаат қилган.

OpenAI маълумотларига кўра, Apple ўзининг ахборотни бошқаришдаги тушунарсиз амалиётлари ва тизимни етарли даражада ҳимоя қилмагани оқибатида юзага келган тартибсизликларни ҳозирга келиб "ўғрилик" деб талқин қилмоқда. Компания бу далиллар орқали Apple тақдим этаётган маълумотлар қонуний жиҳатдан "тижорат сири" мақомига мос келмаслигини исботлашга ҳаракат қилмоқда.

Рақобат ва истеъдодлар учун кураш

Шунингдек, OpenAI даъвода келтирилган айбловлар аниқ эмаслигини, Apple компанияси маҳсулотни ишлаб чиқиш жараёнининг умумий тоифаларини — компонентлар ишлаб чиқариш, синовдан ўтказиш, етказиб берувчилар ва тарқатиш каналларини шунчаки умумий тарзда келтириб ўтганини таъкидлади. Ҳужжатда қайд этилишича, OpenAI Apple'нинг тижорат сирларига муҳтож эмас, чунки компания мутлақо янги ва ўзгача маҳсулотлар устида ишламоқда.

OpenAI баёнотига кўра, Apple ўзининг сунъий интеллект бозоридаги муваффақиятсизликлари ҳамда энг яхши муҳандис ва дастурчиларни ўзида сақлаб қолиша олмагани ўрнини қоплаш учун ушбу асоссиз суд даъвосидан баҳона сифатида фойдаланмоқда. Мутахассислар мазкур суд жараёни технология гигантлари ўртасидаги кадрлар ва инновациялар учн кураш янада кескинлашганини кўрсатишини таъкидлашмоқда.

OpenAIAppleСудТехнологияХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди