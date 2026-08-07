Кола ичган 12 ёшли бола қонли қусиш билан шифохонага ётқизилди
Россиянинг Владивосток шаҳрида 12 ёшли бола қон аралаш қусиш аломатлари билан оғир аҳволда шифохонага ётқизилди. Эндоскопик текширувда унинг ошқозон шиллиқ қаватида кўплаб эрозиялар аниқланиб, эрозив гастрит ташхиси қўйилди. Бола узоқ вақт давомида деярли ҳар куни кока-кола истеъмол қилган, шифокорлар эса газланган ичимликлар унинг ҳолатини оғирлаштирганини айтмоқда.
Россиянинг Владивосток шаҳрида 12 ёшли бола оғир аҳволда шифохонага ётқизилди. Шифокорлар маълумотига кўра, у қон аралаш қусиш аломатлари билан олиб келинган бўлиб, текширувлар унинг ҳазм тизимида жиддий муаммолар юзага келганини кўрсатган.
Беморнинг айтишича, у узоқ вақт давомида деярли ҳар куни кока-кола истеъмол қилиб келган. Эндоскопик текширув давомида ошқозон шиллиқ қаватида кўплаб эрозиялар аниқланган. Мутахассислар таъкидлашича, текширув пайтида шиллиқ қаватга энг кичик таъсир ҳам микроқон кетишига сабаб бўлган. Бу эса эрозив гастрит мавжудлиги ва газланган ичимликлар унинг ҳолатини янада оғирлаштирганини кўрсатади.
Эндоскопист шифокор Маргарита Лемзанинг таъкидлашича, бола энди узоқ муддатли даволаниши ва гастроэнтеролог назоратида бўлиши керак. Унинг сўзларига кўра, ҳазм тизими касалликлари мавжуд бўлган инсонлар учун газланган ичимликлар жиддий асоратларга олиб келиши мумкин.
Шифокорларнинг қайд этишича, сўнгги йилларда болалар орасида эрозив гастрит, панкреатит ва ҳатто панкреонекроз каби оғир касалликлар билан мурожаат қилувчилар сони ортиб бормоқда. Мутахассислар бу ҳолатга нафақат ширин газланган ичимликлар, балки фастфуд маҳсулотлари, сунъий қўшимчаларга бой озиқ-овқатлар ва носоғлом овқатланиш тарзи ҳам сабаб бўлаётганини таъкидламоқда.
…