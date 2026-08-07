Манчестер Сити Родри трансфери бўйича Барселона таклифини рад этишга тайёр

·77·Спорт
Манчестер Сити Родри трансфери бўйича Барселона таклифини рад этишга тайёр
Қисқача

Манчестер Сити Барселонанинг Родри учун 45 миллион евро кафолатланган тўлов ва 15 миллион евро бонусларни ўз ичига олган дастлабки таклифини рад этишга тайёр, чунки клуб 65 миллион евро талаб қилмоқда. Родри Барселонага ўтишга розилик билдирган ва Ханси Флик билан мулоқотдан сўнг фаолиятини Каталония клубида давом эттиришга қарор қилган. Реал Мадриднинг 40 миллион евролик таклифи футболчи ва унинг вакилларида қизиқиш уйғотмаган.

Англия Премер-лигасининг амалдаги грандлари ва Европанинг етакчи клублари ўртасидаги ёзги трансферлар мавсумининг энг шов-шувли воқеаларидан бири пишиб етилмоқда. СПОРТ нашри тарқатган маълумотларга кўра, Манчестер Сити яримҳимоячи Родри учун Барселона томонидан юборилган дастлабки расмий таклифни рад этишга қатъий қарор қилган. Гарчи испаниялик футболчи Каталония клубига ўтишга розилик билдириб, бош мураббий Ханси Флик лойиҳасини маъқуллаган бўлса-да, икки клуб ўртасидаги молиявий талаблар борасида ҳали катта тафовут сақланиб қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Барселона раҳбарияти тажрибали хавбекни ўз сафига қўшиб олиш учун клублараро музокараларга киришган ва трансфер муваффақиятли якунланишига жуда ижобий баҳо бермоқда. Каталонияликларнинг дастлабки таклифи 45 миллион евро кафолатланган тўлов ҳамда қўшимча 15 миллион евро бонусларни ўз ичига олган. Бироқ, Манчестер Сити клуби ўз етакчиси учун қатъий равишда 65 миллион евро талаб қилмоқда ва бу суммадан бир тийин ҳам пастга тушиш ниятида эмас.

Ханси Флик омили ва Реал Мадриднинг ортга чекиниши

Родри ва Барселона ўртасидаги келишув жараёни немис мутахассиси Ханси Фликнинг шахсий аралашувидан сўнг кескин тезлашди. Ўтган ҳафтада мураббий футболчи билан телефон орқали мулоқот қилиб, унинг Каталониядаги келажаги борасида ўз режаларини тушунтирган. Бу суҳбат футболчининг қатъий қарор қабул қилишида ҳал қилувчи рол ўйнади ва у фаолиятини айнан Барселонада давом этишни маъқул кўрди.

Шу билан бирга, Реал Мадрид клубининг бу курашдаги имкониятлари пасайиб кетди. Дастлаб қироллик клуби ҳам Родри учун даъвогарлик қилаётган эди, бироқ уларнинг 40 миллион евролик таклифи футболчи ва унинг вакилларида жиддий қизиқиш уйғотмади. Футболчининг агенти Пабло Барқуеро Эл Ларгуеро радиоэшиттиришига берган интервюсида бу ҳолатни шундай изоҳлади: "Реал Мадрид ҳурматга лойиқ иш тутгани учун, Родри уларга ўзининг Барселонага ўтишга қарор қилганини очиқ билдирди".

Трансфернинг кейинги тақдири ва томонларнинг позицияси

Манчестер Сити раҳбарияти одатда ўз хоҳиши билан кетишни истаган футболчиларнинг йўлини тўсмайди. Бироқ, инглиз клуби 30 ёшли футболчининг қийматини паст баҳолашларига йўл қўймасликка бел боғлаган. Агар Барселона спорт директори Деко ва клуб раҳбарияти инглизларнинг молиявий талабларини тўлиқ қондира олмаса, трансфер барбод бўлиши ва бошқа даъвогарлар яна курашга қўшилиши мумкин.

Айни пайтда Родри ва унинг вакиллари Каталония клуби билан шартнома шартларини тўлиқ келишиб бўлишган. Энди барчаси Барселона раҳбариятининг Манчестер Сити қўяётган молиявий шартларни қабул қила олишига боғлиқ. Ушбу трансфер қишки ёки ёзги ойна ёпилгунига қадар Европа футболидаги энг асосий интригалардан бири бўлиб қолиши кутилмоқда.

РодриБарселонаМанчестер СитиХанси ФликТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)