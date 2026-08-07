Манчестер Сити Родри трансфери бўйича Барселона таклифини рад этишга тайёр
Манчестер Сити Барселонанинг Родри учун 45 миллион евро кафолатланган тўлов ва 15 миллион евро бонусларни ўз ичига олган дастлабки таклифини рад этишга тайёр, чунки клуб 65 миллион евро талаб қилмоқда. Родри Барселонага ўтишга розилик билдирган ва Ханси Флик билан мулоқотдан сўнг фаолиятини Каталония клубида давом эттиришга қарор қилган. Реал Мадриднинг 40 миллион евролик таклифи футболчи ва унинг вакилларида қизиқиш уйғотмаган.
Англия Премер-лигасининг амалдаги грандлари ва Европанинг етакчи клублари ўртасидаги ёзги трансферлар мавсумининг энг шов-шувли воқеаларидан бири пишиб етилмоқда. СПОРТ нашри тарқатган маълумотларга кўра, Манчестер Сити яримҳимоячи Родри учун Барселона томонидан юборилган дастлабки расмий таклифни рад этишга қатъий қарор қилган. Гарчи испаниялик футболчи Каталония клубига ўтишга розилик билдириб, бош мураббий Ханси Флик лойиҳасини маъқуллаган бўлса-да, икки клуб ўртасидаги молиявий талаблар борасида ҳали катта тафовут сақланиб қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Барселона раҳбарияти тажрибали хавбекни ўз сафига қўшиб олиш учун клублараро музокараларга киришган ва трансфер муваффақиятли якунланишига жуда ижобий баҳо бермоқда. Каталонияликларнинг дастлабки таклифи 45 миллион евро кафолатланган тўлов ҳамда қўшимча 15 миллион евро бонусларни ўз ичига олган. Бироқ, Манчестер Сити клуби ўз етакчиси учун қатъий равишда 65 миллион евро талаб қилмоқда ва бу суммадан бир тийин ҳам пастга тушиш ниятида эмас.
Ханси Флик омили ва Реал Мадриднинг ортга чекинишиРодри ва Барселона ўртасидаги келишув жараёни немис мутахассиси Ханси Фликнинг шахсий аралашувидан сўнг кескин тезлашди. Ўтган ҳафтада мураббий футболчи билан телефон орқали мулоқот қилиб, унинг Каталониядаги келажаги борасида ўз режаларини тушунтирган. Бу суҳбат футболчининг қатъий қарор қабул қилишида ҳал қилувчи рол ўйнади ва у фаолиятини айнан Барселонада давом этишни маъқул кўрди.
Шу билан бирга, Реал Мадрид клубининг бу курашдаги имкониятлари пасайиб кетди. Дастлаб қироллик клуби ҳам Родри учун даъвогарлик қилаётган эди, бироқ уларнинг 40 миллион евролик таклифи футболчи ва унинг вакилларида жиддий қизиқиш уйғотмади. Футболчининг агенти Пабло Барқуеро Эл Ларгуеро радиоэшиттиришига берган интервюсида бу ҳолатни шундай изоҳлади: "Реал Мадрид ҳурматга лойиқ иш тутгани учун, Родри уларга ўзининг Барселонага ўтишга қарор қилганини очиқ билдирди".
Трансфернинг кейинги тақдири ва томонларнинг позициясиМанчестер Сити раҳбарияти одатда ўз хоҳиши билан кетишни истаган футболчиларнинг йўлини тўсмайди. Бироқ, инглиз клуби 30 ёшли футболчининг қийматини паст баҳолашларига йўл қўймасликка бел боғлаган. Агар Барселона спорт директори Деко ва клуб раҳбарияти инглизларнинг молиявий талабларини тўлиқ қондира олмаса, трансфер барбод бўлиши ва бошқа даъвогарлар яна курашга қўшилиши мумкин.
Айни пайтда Родри ва унинг вакиллари Каталония клуби билан шартнома шартларини тўлиқ келишиб бўлишган. Энди барчаси Барселона раҳбариятининг Манчестер Сити қўяётган молиявий шартларни қабул қила олишига боғлиқ. Ушбу трансфер қишки ёки ёзги ойна ёпилгунига қадар Европа футболидаги энг асосий интригалардан бири бўлиб қолиши кутилмоқда.
…