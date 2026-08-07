Тоттенхем Крициан Ромерони Арсеналга сотишни қатъиян рад этди

·35·Спорт
Тоттенхем Крициан Ромерони Арсеналга сотишни қатъиян рад этди
Қисқача

Тоттенхем сардори Крисиан Ромерони асосий рақиби Арсеналга сотишни қатъиян рад этди. Арсенал Уилям Салибанинг жиддий жароҳати сабаб ҳимоячи излаётган ва аввал Эзри Конса учун 60 миллион фунт стерлинглик таклифи рад этилгач, Ромерога қизиқиш билдирган эди. Тоттенхем Ромерони фақат хорижий клубларга сотишга тайёр, Атлетико Мадрид эса 28 ёшли ҳимоячини қўлга киритиш учун курашмоқда.

Англия Премер-лигасининг етакчи жамоаларидан бири бўлмиш Тоттенхем ўз сардори Крициан Ромерони асосий рақиби Арсеналга қўйиб юбориш нияти йўқлигини қатъиян билдирди. Трансфер ойнаси ёпилишига оз қолган бир пайтда Шимолий Лондон дербиси вакиллари ўртасида кутилмаган келишув амалга ошмаслиги ойдинлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашрининг хабар беришича, Арсенал раҳбарияти ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида кутилмаганда аргентиналик марказий ҳимоячига қизиқиш билдирган. Бунга жамоанинг асосий ҳимоячиларидан бири Уилям Салибанинг жиддий жароҳат олгани сабаб бўлган. Француз футболчиси ЖЧ баҳсларида оғриқлар билан ўйнагани боис, энди узоқ муддатга сафдан чиққан.

Ҳимоядаги муаммолар ва муваффақиятсиз уринишлар

Салибанинг сафдан чиқиши амалдаги чемпионларни трансфер бозорида фаол ҳаракат қилишга мажбур қилди. Операция талаб этилмаса-да, франциялик футболчи мавсумнинг муҳим қисмини ўтказиб юбориши аниқ. Арсенталсиз қолган Арсенал бундан олдинроқ Астон Вилла ҳимоячиси Эзри Конса учун расмий таклиф юборган эди. Бироқ Вилла клуби инглиз футболчиси учун 60 миллион фунт стерлинг талаб қилиб, таклифни рад этган.

Шундан сўнг Арсенал раҳбарияти эътиборини Крициан Ромерога қаратган эди. Аммо Тоттенхем ўзининг асосий рақибига футболчи сотмаслигини қатъий маълум қилди. Клублар ўртасидаги кескин рақобат сабабли бу трансфернинг амалга ошиши мутлақо имконсиз деб баҳоланмоқда.

Ромеронинг келажаги ва Европа клублари қизиқиши

Арсенал вариантидан маҳрум бўлган Тоттенхем раҳбарияти ҳимоячини фақатгина хорижий клубларга сотишга тайёрлигини билдирган. GOAL.com маълумотига кўра, мазкур вазиятдан Атлетико Мадрид клуби унумли фойдаланишга уринмоқда. Испания гранди 28 ёшли марказий ҳимоячини ўз сафига қўшиб олиш учун курашни давом эттирмоқда.

Аввалроқ Тоттенхем Италиянинг Интер клуби билан футболчи трансфери бўйича 40 миллион евро (34 миллион фунт) миқдоридаги келишувга эришгани хабар қилинган эди. Бироқ Ромеронинг А Серия клуби билан шахсий шартнофа шартларини ҳамон келишиб улгурмагани бошқа даъвогарларга имконият қолдирмоқда.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, Тоттенхем раҳбарияти Крициан Ромеронинг эҳтимолий кетишига олдиндан тайёргарлик кўриб қўйган. Шимолий Лондон клуби трансфер ойнаси давомида ҳимоя чизиғини сезиларли даражада мустаҳкамлашга улгурди:

  • Брайтон клубидан Ян-Паул ван Ҳеке 52 миллион фунт эвазига харид қилинди
  • Борнмут сафидан Маркос Сенеси эркин агент сифатида жамоага қўшилди
Эндиликда Крициан Ромеронинг фаолиятини қайси чемпионатда давом эттириши яқин кунлардаги музокаралардан сўнг маълум бўлади.

ТоттенхемАрсеналКрициан РомероТрансферларAPЛ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)